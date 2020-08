Dans la finale la plus excitante de Cincinnati en cinq ans, Andy Murray a battu son contemporain et grand rival Novak Djokovic, 7-6, 7-6 le 3 août 2008, remportant la première couronne du Masters 1000! Le Britannique a fait ses débuts au niveau Masters 1000 à Cincinnati 2005 à l’âge de 18 ans, atteignant le quart de finale en 2006 et subissant une défaite précoce un an plus tard contre Marcos Baghdatis, déterminé à changer cela en 2008 lorsqu’il est entré dans le tirage au sort en tant que mondial. non.

9. Andy était en forme cet été-là, s’inclinant face à Rafael Nadal à Wimbledon et à Toronto avant de se rendre dans l’Ohio pour le résultat le plus significatif en carrière, atteignant la première finale majeure quelques semaines plus tard à l’US Open.

Rafael Nadal, Novak Djokovic et Andy Murray ont pris un bon départ tandis que Roger Federer s’est incliné au quatrième tour contre Ivo Karlovic, le demi-finaliste avec ces trois jeunes. Andy a perdu le premier set contre Carlos Moya dans les quarts avant de passer à la vitesse supérieure, dominant dans les deux et trois sets pour réserver l’affrontement contre le Croate qu’il a remporté 6-4, 6-4 malgré une défaite à deux reprises pour passer au premier. Finale Masters 1000.

Novak Djokovic se tenait de l’autre côté du filet, mettant fin à la séquence de 32 victoires consécutives de Nadal en demi-finale et battant tous ses rivaux en sets consécutifs, poursuivant déjà le cinquième titre du Masters 1000 et le troisième de la saison après Indian Wells et Rome.

Après deux heures et 23 minutes de bataille épuisante, Murray a battu le champion de l’Open d’Australie en deux bris d’égalité pour la deuxième victoire contre le Serbe en autant de semaines après Toronto, dans ce qui avait été leur sixième rencontre tout le Tour, le tout au Masters. Niveau 1000!

Rien ne pouvait les séparer pendant la majeure partie de la rencontre, Andy prenant dix points de plus, ce qui lui a assuré la victoire, sauvant trois points de rupture sur cinq et volant le service de Novak deux fois sur quatre occasions.

Comme prévu, Djokovic a eu plus de gagnants et plus d’erreurs directes et forcées.

Il y a eu au coude à coude dans le milieu de gamme et les rallyes prolongés, et le Britannique a forgé l’avantage dans les échanges les plus courts pour l’emporter dans les sets.

Les jeunes ont lancé l’affrontement avec quatre bonnes prises avant que Novak ne fasse face à un défi de taille dans le cinquième match, forçant une erreur d’Andy à économiser une chance de pause et à ramener le match à la maison après 11 minutes pour éviter le revers.

Djokovic était à nouveau en difficulté deux matchs plus tard, effaçant un point de rupture avec une attaque bien construite et un vainqueur du revers, tenant après un vainqueur du service et établissant un tie-break malgré avoir remporté seulement six points dans les six matchs de service de Murray.

Dans le breaker, Novak a pulvérisé une erreur de coup droit pour se retrouver 4-1 vers le bas, répétant une erreur similaire dans le point suivant et permettant à Andy de sceller le set à 6-4 suite à une erreur du revers de Djokovic après 71 minutes. Intouchable au service depuis le début de la rencontre, Murray a finalement connu des problèmes à 1-1 dans le deuxième set, repoussant deux balles de break avec des gagnants fantastiques avant que Djokovic ne convertisse le troisième lorsque le revers d’Andy a atterri longtemps.

Au lieu de confirmer l’avance, Novak a marqué un revers lors du prochain match pour perdre l’avantage et permettre à Murray de revenir du côté positif du tableau de bord. Avec l’élan de son côté, le Britannique a saisi une autre pause à 4-3 après une défense incroyable et une erreur de frappe de Djokovic, servant pour le titre lors du match suivant.

Prêt à se battre jusqu’au bout, le Serbe a sauvé quatre balles de match avec des frappes fortes, gagnant une pause après une erreur de coup droit de Murray pour prolonger la bataille et ses chances. Ils sont allés au deuxième tie-break où le Britannique a remporté un rallye passionnant à 4-4 avec un vainqueur du revers pour rester en tête, prenant une avance de 6-4 lorsque Novak a frappé une double faute coûteuse et a converti la sixième balle de match à 6-5 avec un revers sur le vainqueur de la ligne pour passer par-dessus et soulever le trophée.