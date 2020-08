Interrogé sur Instagram sur son top 10 préféré à regarder, le triple champion majeur Andy Murray a choisi Rafael Nadal. Louant son énergie sur le terrain et une bonne attitude, Andy a choisi Rafa plutôt que Novak Djokovic ou Roger Federer, mentionnant également Gael Monfils et Nick Kyrgios, quand il est concentré, bien sûr.

Andy et Rafa sont amis depuis des années, Murray voyageant en Espagne en tant que junior pour travailler sur ses compétences. Deux grands champions ont forgé leur rivalité à l’Open d’Australie 2007 lorsque Nadal s’est imposé en cinq sets, affrontant 24 fois sur le Tour, l’Espagnol en remportant 17.

Fait intéressant, ils n’ont pas eu l’occasion de jouer pour le titre si souvent, se battant pour le trophée à Rotterdam et Indian Wells 2009, Tokyo 2011 et Madrid 2015. Leur dernière rencontre remonte à plus de quatre ans, à Madrid 2016, quand Andy a marqué une victoire de 7-5, 6-4 pour se retrouver dans le match pour le titre.

En 2016, Murray a connu une deuxième partie de saison incroyable, offrant une finition étonnante pour remporter neuf titres ATP et 78 victoires, dépassant Novak Djokovic pour devenir le numéro de fin d’année. 1. Andy a remporté des titres à Pékin, Shanghai, Vienne, Paris et la finale de l’ATP, terminant la course folle avec Djokovic lors du dernier match de Londres pour confirmer son statut de star de la saison.

Andy est resté au sommet jusqu’à Wimbledon l’année prochaine, commençant à ressentir tous les défis de la saison précédente et aux prises avec une blessure à la hanche qui l’a obligé à sauter la deuxième partie de 2017. Sans nouvelles positives sur son rétablissement, Murray a été opéré en janvier. 2018, revenant à Queen’s en juin et disputant 12 matchs cette année-là avant d’opter pour une autre chirurgie en janvier 2019.

Après ce match passionnant contre Roberto Bautista Agfut à Melbourne, de nombreux fans avaient pensé qu’il ne serait pas en mesure de faire un retour, face à la douleur qui affectait sa vie en dehors du tennis.

Andy Murray aime regarder les matchs de Rafael Nadal.

Déterminé à prolonger sa carrière et tout recommencer, Murray a remporté le titre du double à Queen’s avec Feliciano Lopez pour un retour parfait en juin dernier, remportant le premier titre ATP en simple depuis Dubaï 2017 à Anvers en octobre sur Stan Wawrinka et se rapprochant de la place de le top 100.

Lors de la finale de la Coupe Davis, Andy a connu un autre revers, avec une blessure au bassin le mettant à l’écart de la Coupe ATP, de l’Open d’Australie et d’autres événements au début de 2020. La pandémie de coronavirus avait mis la saison de tennis sous la glace pendant cinq mois, avec la reprise de la saison à venir la semaine prochaine à New York, où Andy tentera de faire une course en profondeur.

J’ai toujours adoré regarder Rafael Nadal, son énergie et sa grande attitude … c’est un grand joueur dans l’ensemble. Aussi, Gael Monfils, incroyable ce qu’il peut faire et me fait toujours sourire. Nick Kyrgios aussi, quand il est concentré », a déclaré Andy Murray.