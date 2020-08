L’ancienne n ° 1 mondiale Angelique Kerber a pris la dernière décision de se rendre aux États-Unis et de participer à l’US Open. Elle est actuellement la meilleure Allemande du classement WTA et a remporté pour la dernière fois un Grand Chelem en 2017.

J’ai hâte de revenir sur le court et de concourir 🎾😅💪🏼 C’est pourquoi mon équipe et moi avons décidé de relever le défi et de m’envoler pour New York dans quelques jours! Merci à @wta et @usta pour leur énorme effort pour en faire un événement sûr 🙏🏼 #TeamAngie # usopen2020 pic.twitter.com/zbWUfVWoVJ – Angelique Kerber (@AngeliqueKerber) 22 août 2020

«J’ai hâte de revenir sur le court» – Angelique Kerber

Elle a annoncé sa décision sur ses poignées de médias sociaux. Dans son tweet, Kerber semblait excitée d’être de retour sur le terrain. Elle et son équipe sont prêtes à relever le «défi» et à se rendre à New York. Kerber a également remercié l’USTA et la WTA pour avoir rendu l’événement aussi sûr que possible.

«J’ai hâte de revenir sur le terrain et de concourir. C’est pourquoi mon équipe et moi avons décidé de relever le défi et de nous envoler pour New York dans quelques jours! Merci à la WTA et à l’USTA pour leurs efforts considérables pour faire de cet événement un événement sûr. » Kerber a dit

Plus tôt en juillet, Kerber avait exprimé son mécontentement à l’idée de se rendre aux États-Unis. Et a indiqué qu’une décision de son côté viendrait après avoir évalué la situation. On dirait qu’elle a eu de longues discussions avant d’accepter de venir à l’US Open.

Kerber est classée 23. Elle rejoint les anciens champions Kim Clijsters, Serena Williams, Venus Williams, Naomi Osaka, etc. dans le tableau principal. Il est intéressant de voir que le tirage au sort des femmes compte beaucoup d’anciens champions mais ne compte que 4 joueurs parmi les 10 premiers alors que le simple masculin compte 8 joueurs parmi les 10 premiers mais seulement trois anciens vainqueurs.

Du top 10, seules Karolina Pliskova, Sofia Kenin, Serena Williams et Naomi Osaka jouent. Les autres se sont retirés en citant le virus et le manque de pratique de match comme raisons du retrait.

Kerber a remporté l’US Open 2016 en battant Karolina Pliskova. Et cette saison, elle a atteint le quatrième tour de l’Australienne. Elle n’a plus joué depuis, donc le premier tour de l’US Open sera son premier match en 6 mois.