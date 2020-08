LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Giannis Antetokounmpo a récolté 35 points, 11 rebonds et sept passes décisives, et les Milwaukee Bucks ont battu les Orlando Magic 121-107 samedi pour une avance de 2-1 dans leur série éliminatoire de la Conférence de l’Est.

Antetokounmpo est allé 12 sur 14 alors que les Bucks, tête de série, ont tiré 56,1% du sol. Khris Middleton a récolté 17 points, huit rebonds et six passes.

Le quatrième match de la série best-of-sept aura lieu lundi.

Le troisième match comprenait une bagarre au deuxième quart entre l’attaquant d’Orlando James Ennis et l’attaquant de Milwaukee Marvin Williams, qui ont tous deux été expulsés après avoir échangé des coups. L’incident s’est produit alors que les deux joueurs remontaient le sol après avoir lutté pour la position de rebond.

Ennis faisait partie de la formation de départ d’Orlando, qui jouait déjà sans les attaquants Jonathan Isaac et Aaron Gordon, le garde Michael Carter-Williams et le centre Mo Bamba en raison de diverses blessures et maladies. Williams fait partie du solide groupe de réserves des Bucks.

DJ Augustin a marqué 24 points pour Orlando. Nikola Vucevic et Terrence Ross ont ajouté 20 points chacun.

L’escarmouche entre Ennis et Williams a eu lieu lors d’une course de 13-0 au cours de laquelle Milwaukee a pris le contrôle du match.

Milwaukee avait une avance de 45-34 avant de tenir Orlando sans but pendant près de cinq minutes. Les Bucks avaient un avantage de 24 points au moment où Vucevic a mis fin à la sécheresse d’Orlando avec 3:20 à jouer avant la mi-temps.

Les Bucks menaient 70-43 à la pause et étaient jusqu’à 34 au troisième quart.

Orlando a réduit l’avance à 104-92 sur un Terrence Ross à 3 points avec 7:22 à jouer, mais les Bucks ont répondu avec neuf points consécutifs. Antetokounmpo a plafonné la poussée en conduisant dans la voie pour un dunk tonitruant à une main.

Milwaukee a profité de la résurgence de Middleton.

L’attaquant des étoiles a tiré 5 des 20 lors des deux premiers matchs de cette série et n’a marqué que deux points lors de la victoire 111-96 de Milwaukee jeudi. Middleton a tiré 7 des 17 samedi.

Brook Lopez avait 16 points et Eric Bledsoe en a ajouté 14 pour les Bucks.

Milwaukee a également fait un meilleur travail en gardant Vucevic, qui a marqué 35 points lors de la victoire 122-110 d’Orlando dans le premier match et 32 ​​de plus dans le deuxième match.

Vucevic n’a tiré que 8 sur 19 samedi. Le centre Magic avait tiré 59,6% sur les deux premiers matchs de cette série.

TIP-INS

Bucks: Après avoir été dépassés 48-47 lors d’une défaite dans le premier match, les Bucks ont dominé le verre. Milwaukee a battu Orlando 57-42 dans le deuxième match et 44-35 samedi.

Magic: Orlando espère que Gordon pourra jouer plus tard dans la série alors qu’il se remet d’un tendon du tendon gauche. «Il va beaucoup mieux, a dit l’entraîneur de Magic Steve Clifford. » Il ne serait tout simplement pas capable de monter et de descendre le sol, franchement. Il a bien progressé. Il fera son travail aujourd’hui et demain, et ensuite nous espérons qu’il y aura peut-être une chance d’ici lundi. » Clifford a déclaré que Gordon est plus proche d’un retour que Carter-Williams, qui a un tendon gauche tendu dans son pied gauche et aussi n’a pas joué dans cette série.

