LeBron James a salué Anthony Davis comme une « licorne » qui peut faire des choses que ses autres coéquipiers ne peuvent pas faire alors que les Lakers ont lié leur série éliminatoire avec les Trail Blazers.

James n’a accumulé que 10 points lors d’une rare nuit alors que les Lakers ont fait 1-1 lors de leur rencontre de premier tour dans la bulle de la NBA à Orlando. Davis était dans une forme inspirée, cependant, contribuant 31 points et 11 rebonds dans la victoire 111-88, menant à de grands éloges de James.

« J’ai eu d’excellents coéquipiers dans ma carrière », a déclaré James. « AD est l’une de ces licornes et il fait des choses que certains de mes autres grands coéquipiers ne sont pas capables de faire. Ce soir, AD était magnifique. »

Davis était également élogieux envers James, mais n’a pas pu résister à une blague aux dépens du vétéran. La star des Lakers a déclaré que James en était à sa 25e année (il est en fait en 17e année) et que vous pouviez entendre la réaction explicite de James en arrière-plan.

Davis a marqué 28 points lors de la défaite du match d’ouverture, mais a déclaré qu’il ne se sentait pas comme s’il avait performé à son meilleur niveau.

Quelques mots de choix de James, triple champion de la NBA, ont cependant encouragé Davis à voir la situation dans son ensemble.

« J’étais vraiment déprimé après le premier match », a déclaré Davis. « Je n’avais pas l’impression de performer au niveau dont j’avais besoin. Et il m’a laissé passer mon moment et me ressaisir, puis il m’a parlé et m’a dit que tout allait bien. Il a dit que c’était un match, et comme un gars qui a remporté plusieurs championnats et a déjà été dans ces situations, il sait à quoi s’attendre. Il savait à quoi s’attendre de ses coéquipiers et il était juste là pour que je m’encourage et me garde le niveau. était juste un match.

« Notre relation a été excellente toute la saison. Je me suis en quelque sorte penché sur lui toute la saison, essayant juste de comprendre les astuces. [of the] échange de jouer avec un gars comme lui et une équipe comme celle-ci. Il a en quelque sorte été là pour moi et m’a soutenu et m’a guidé tout au long de ce processus. «

La victoire était la première des Lakers dans un match éliminatoire depuis le 18 mai 2012, et James dit qu’une saison difficile en dehors du terrain a prouvé le courage de l’équipe.

« Je veux dire, cela a commencé du camp d’entraînement, à la pré-saison, aux voyages à l’étranger, à l’entrée dans la nouvelle année, la mort tragique évidemment de Kobe [Bryant] et ces victimes sur cet hélicoptère, à l’arrêt de la saison, aux joueurs blessés, [Rajon] Rondo est descendu pour une grande partie de l’année, à la reprise, sans avoir notre frère Avery Bradley ici », a déclaré James.« Et ainsi de suite et ainsi de suite. Je ne sais même pas, j’ai juste l’impression que ça fait trois ou quatre saisons différentes [in one], donc je sais de quoi nous sommes capables, je sais comment nous sommes construits. «