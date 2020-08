Tout a changé pour l’AFC Est dans la nuit du 28 juin, lorsque les Patriots ont signé Cam Newton.

Avant cela, le pronostic de la division était, pour la première fois depuis près de deux décennies, incertain. C’était peut-être l’année où les Jets, qui ont terminé 7-9 en 2019 malgré une ligne offensive faible, une liste de joueurs de compétences moins que souhaitable et un quart-arrière qui a raté un quart de la saison avec mono, étaient prêts à monter.

Ou peut-être les Bills, qui ont participé aux séries éliminatoires l’année dernière en intriguant un quart-arrière encore en développement Josh Allen et s’appuyant sur leur défense profonde, étaient prêts à prendre les commandes.

Ou peut-être les Dolphins, qui sous l’entraîneur Brian Flores a rapidement détruit une liste sous-performante et l’a reconstruite à partir des crampons l’année dernière, prendrait le commandement de l’ère post-Tom Brady derrière la recrue QB Tua Tagovailoa.

Mais alors Bill Belichick fait bouger le pouvoir, le reste de la ligue craignait et attendait. Il a signé Newton, le MVP 2015 et l’un des joueurs les plus difficiles à défendre dans l’histoire de la ligue moderne – et pour moins de 10 millions de dollars sur une location d’une saison. Le joueur de 31 ans arrive en Nouvelle-Angleterre motivé, après avoir été coupé d’une équipe des Panthers qu’il a amenée au Super Bowl il y a cinq saisons et épaulé de froid par le reste de la ligue pendant le libre arbitre. Et il travaillera pour la première fois de sa carrière avec un coordinateur offensif, Josh McDaniels, qui est capable d’exploiter la combinaison générationnelle de Newton de puissance de course et de lancer sur le terrain.

Donc, malgré l’événement sismique du départ de Brady pour Tampa Bay, qu’est-ce qui empêchera les Patriots de remporter leur 12e titre de division consécutif et leur 18e en 20 ans?

Beaucoup, bien sûr, dépend de la santé de Newton. Le quart-arrière s’est blessé à l’épaule de projection en 2018, puis a raté 14 matchs l’an dernier en raison d’une blessure à Lisfranc qui a nécessité une intervention chirurgicale au pied gauche. Ces problèmes aident à expliquer pourquoi Newton s’est attardé sur le marché cette année. Un autre joker est la progression du choix de quatrième ronde en 2019 Jarrett Stidham, le successeur apparent de Brady qui a vu une intersaison critique s’évaporer aux mains de la pandémie COVID-19. La défense de Belichick gardera l’équipe compétitive malgré tout, mais si son attaque clique, la Nouvelle-Angleterre fuira la compétition comme elle l’a fait tant de fois auparavant.

Buffalo a toujours cette formidable défense. Et tandis que la grande nouvelle des Jets de l’intersaison était leur échange de sécurité Jamal Adams à Seattle, pour un package comprenant deux choix de premier tour, ils ont également refait leur ligne offensive. Les deux équipes ont de jeunes quarts dans une phase critique de développement. Il est temps pour Allen et Sam Darnold pour répondre aux attentes.

Ensuite, il y a le jeune quart-arrière qui mérite peut-être le plus l’attention. Avant une luxation de la hanche droite et une fracture de la paroi postérieure en novembre dernier pour l’Alabama, Tagovailoa était censé être un shoo-in pour le choix n ° 1. Bien qu’il soit tombé à la cinquième place, il a toujours un potentiel d’élite. Si le gaucher est prêt à entrer sur le terrain cette année et à diriger les Dolphins et leur base de talents en développement, alors peut-être que Miami peut enfin rendre la course AFC Est intéressante.

PATRIOTS DE LA NOUVELLE-ANGLETERRE

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 11-5

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Après avoir terminé une saison régulière sans incident et non compétitive, Newton accélère dans les séries éliminatoires avec l’attaque la plus effrayante de la Nouvelle-Angleterre en une décennie. Les adversaires se concentrent sur le quart-arrière mobile, qui donne un coup de pouce au corps de réception, dirigé par une amélioration N’Keal Harry, qui montre pourquoi il était un choix de première ronde en 2019.

PIRE SCÉNARIO: Newton ne se remet jamais complètement de la chirurgie de Lisfranc pendant la saison morte, et les Patriots font des arrêts et des départs entre une attaque créative, pilotée par Newton et un système plus traditionnel guidé par Jarrett Stidham. Avec toute l’incohérence, l’attaque de McDaniels se débat d’une manière qu’elle ne l’a jamais fait lorsque Tom Brady était sous le centre.

BILLS BUFFALO

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 10-6

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Allen passe du statut de joueur qui a besoin d’être planifié à celui dont les talents dictent le plan. Alors qu’il élimine les lancers désastreux et meurtriers et les imprécisions situationnelles qui l’ont tourmenté au cours de ses deux premières saisons, il rappelle aux gens Ben Roethlisberger. La défense, quant à elle, reste aussi punitive qu’elle l’était l’année dernière.

PIRE SCÉNARIO: Allen patauge, suivant la courbe de carrière de Mark Sanchez, ce qui est surprenant étant donné qu’il est guidé par un coordinateur talentueux Brian Daboll. L’acquisition de WR Stefon Diggs a donné cette année une qualité de boom ou de chute, et au lieu d’aider à étirer le champ, l’ex-Viking devient un symbole de confiance mal placée en Allen.

JETS DE NEW YORK

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 7-9

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Les Jets sortent de 2020 en pensant qu’ils ont leurs réponses à long terme au quart-arrière (Darnold) et au plaqueur gauche (Mekhi Becton, leur choix de première ronde de Louisville). Les fans peuvent ne pas accepter .500 comme une bonne nouvelle, surtout compte tenu des opinions polaires sur l’entraîneur Adam Gase, mais l’année dernière, il a remporté sept matchs avec une liste très imparfaite.

PIRE SCÉNARIO: Les correctifs de la ligne offensive ne prennent pas, et toute la tourmente intérieure qui aurait plané autour de Gase se transforme en un bon spectacle médiatique à l’ancienne à New York. Alors que Gase a la confiance des propriétaires et est lié au nouveau directeur général Joe Douglas, qui a récemment signé une prolongation à long terme, les Jets toujours réactionnaires deviennent nerveux alors que les pertes s’accumulent.

MIAMI DAUPHINS

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 6-10

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Miami domine défensivement et chevauche la magie imprévisible du quart-arrière Ryan Fitzpatrick vers un titre de division. Oui, ces dauphins ont le talent de chauffer et de choquer le terrain. Un scénario entièrement différent: Tagovailoa prend le relais de Fitzpatrick à la mi-saison, et l’attaque du nouveau look de Miami met immédiatement les adversaires sur leurs talons.

PIRE SCÉNARIO: La reconstruction montre des signes de détérioration précoce et la propriété met trop tôt le cap sur un personnel d’entraîneurs talentueux. Une note aux plus hauts de Miami: vous avez réussi là où d’autres ont échoué en trouvant un ancien assistant des Patriots, Flores, qui peut gagner pour vous. Ne le gâchez pas en le renvoyant et en rendant à la Nouvelle-Angleterre un esprit défensif capable.