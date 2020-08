Tout dans la saison 2019 des Ravens semblait augurer d’une domination à long terme. Une jeune star a émergé au poste de quart-arrière. Une défense implacable a développé son identité. Un coordinateur offensif a trouvé son rythme créatif, martelant équipe après équipe dans une soumission épuisant.

Alors, pourquoi quelqu’un hésiterait-il à rendre le titre de division à Baltimore en 2020?

C’est peut-être simplement la nature de la division elle-même. L’AFC Nord, en particulier pendant les années les plus capables des Bengals, a généralement été un combat aérien. On peut s’attendre à la même chose cette année, sauf avec les Browns plus fonctionnels remplaçant Cincinnati tandis que les Bengals sont en mode de reconstruction complète, dans l’espoir de créer quelque chose d’entièrement nouveau avec l’entraîneur. Zac Taylor et premier choix QB Joe Burrow, au lieu de fuir les fumées de Marvin Lewis – Andy Dalton à l’apogée.

La plus grande nouvelle est que le quart-arrière Ben Roethlisberger a récupéré de sa blessure au coude droit, ce qui signifie qu’une équipe des Steelers qui a terminé 8–8 avec ses 14 matchs manquants mais qui a failli revenir en séries éliminatoires grâce à une défense renaissante, est mieux placée pour faire une course. À Cleveland, Baker Mayfield aura une meilleure protection, et plus d’ensembles à deux extrémités serrées soulageront la pression sur l’étoile Odell Beckham Jr. Et, bien que ce ne soit pas une réflexion sur Lamar JacksonLes capacités des Ravens, il sera extrêmement difficile pour le QB des Ravens de reproduire une saison MVP au cours de laquelle il s’est précipité pour plus de 80 verges par match tout en restant en bonne santé.

Il est important de ne pas radier ce que Baltimore a réalisé en 2019 comme gadget, ou de classer Jackson, 23 ans, comme une merveille à un coup si les Ravens trébuchent un peu cette année. Leur 14-2 saison régulière a été le point culminant de tant de décisions précises prises par la direction, y compris une forte capacité à identifier les actifs sous-évalués – en particulier Jackson, pris au piège avec le dernier choix du premier tour en 2018, et leur cadre de bouts serrés polyvalents – et un engagement à construire une défense étouffante.

Cependant, les Steelers apportent plus que leur part d’intrigues à la course. Roethlisberger, blessé lors de la semaine 2, figurait parmi les cinq premiers QB en 2017 et en 2018. Ensuite, il y a une défense qui n’a pas obtenu la reconnaissance qu’elle méritait l’année dernière parce qu’elle était associée à une attaque ratée, mais qui regorge d’étoiles montantes telles que le secondeur extérieur. TJ Watt et sécurité gratuite Minkah Fitzpatrick. Watt a méthodiquement empilé 14 1/2 sacs la saison dernière, enregistrant 59 pressions totales et 19 renversements de quart-arrière. Fitzpatrick a affiché une note opposée QB de 46,0 – c’est l’élite pour sa position – après être venu des Dolphins à la mi-septembre, et il a également eu cinq interceptions pour les Steelers. Pittsburgh a terminé troisième de la valeur ajustée en défense de Football Outsiders par rapport au classement moyen, juste derrière les 49ers et les Patriots.

Il a été difficile de quantifier la valeur de Roethlisberger pour les équipes de bonne à grande Steeler de ces dernières années, mais 2020 offre une merveilleuse opportunité de le faire. Il était le seul facteur majeur absent l’année dernière alors que Jackson, guidé par le coordinateur offensif Greg Roman, a repris la division. Qu’est-ce que cela signifiera pour l’équilibre des pouvoirs maintenant que Big Ben est de retour?

* * *

Corbeaux BALTIMORE

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 11-5

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Les Ravens s’appuient sur leur succès de 2019 tout en mettant à jour leur attaque pour la rendre moins prévisible pour les adversaires qui ont étudié le film de la saison dernière. De nombreuses équipes tentent de copier le plan de match des Titans, construit autour de l’attaque de la ligne, de leur bouleversement 28-12 en séries éliminatoires, mais le personnel d’entraîneurs de Baltimore garde une longueur d’avance.

PIRE SCÉNARIO: Comme cela est arrivé aux Rams l’année dernière, une défaite en séries éliminatoires fournit un plan réussi pour les défenses adverses. L’infraction repose trop sur la rare évasion de Jackson, et il s’use. Jackson est un coureur difficile, mais il avait une séparation si incroyable que ses tirets ressemblaient rarement à un acte de haut niveau. En 2020, ils le font.

ACIERS PITTSBURGH

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 9-7

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Un joueur qui a raté 2019 en raison d’une blessure et, avant cela, songeait à prendre sa retraite, revient en 2020 rajeuni et explosif à 38 ans. Roethlisberger élève toutes les parties de l’offensive, y compris son groupe de receveurs et son arrière-terrain relativement inexpérimenté. Nouveau TE Eric Ebron monte les touchés de la zone rouge.

PIRE SCÉNARIO: Le scénario du cauchemar des Steelers s’est déroulé à peu près l’année dernière – et grâce à l’entraîneur Mike Tomlin, ils se sont presque glissés dans les séries éliminatoires de toute façon. Il n’y a vraiment aucun fond de pierre ici – à moins que Roethlisberger montre des signes significatifs de déclin parce que, comme cela était évident l’année dernière, Pittsburgh n’a pas de plan de succession de quart-arrière en place.

MARRON CLEVELAND

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 9-7

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Nouvel entraîneur Kevin StefanskiL’offensive de Freddie Kitchens est plus simple et plus favorable à Mayfield. Une ligne améliorée donne à Mayfield plus de temps dans la poche, et avec le nouveau TE Austin Hooper travaillant en dessous, le terrain s’ouvre pour Beckham, dont la performance correspond aux attentes qui ont salué son arrivée en 2019.

PIRE SCÉNARIO: Cleveland est vraiment bâtie sur une sorte de terre maudite, et les Browns trouvent de nouvelles façons de se diviser et de se dévorer. Il s’agit de la liste la plus talentueuse que Cleveland ait vue depuis son redémarrage en 1999 – plus que la version de l’année dernière, qui était le choix de tant d’experts – et il serait dommage de voir tout ce talent se perdre.

BENGALS CINCINNATI

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 3-13

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Oubliez le record. Les Bengals peuvent sortir de cette année en pensant qu’ils ont à la fois l’entraîneur et le QB pour avancer confortablement, ce qui est une victoire massive. L’année 2019 peu impressionnante de Taylor est considérée comme un prélude nécessaire à cette année, quand il montre ce que son attaque peut faire avec des ratés sains et le bon quart-arrière.

PIRE SCÉNARIO: Imaginez si à la fin de la saison, il est clair que Cincinnati a embauché le mauvais disciple de Sean McVay en tant qu’entraîneur l’année dernière, puis a sélectionné le mauvais quart-arrière au sommet d’une classe chargée en 2020. Burrow sera sûrement comparé à ses collègues de premier tour Tua Tagovailoa et Justin Herbert pour le reste de sa carrière. Et si ce n’est pas dans le bon sens?