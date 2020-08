Des t-shirts ont été imprimés!

«Slam Diego.

Et il y a une version montrant le mont Crushmore – avec les visages de Fernando Tatis Jr., Wil Myers, Manny Machado et Eric Hosmer superposés à un certain monument.

Les Padres de San Diego sont sur une lancée comme aucune autre dans l’histoire de la franchise – en fait, comme aucune autre dans l’histoire des ligues majeures. Jeudi, les Padres sont devenus la première équipe à remporter un Grand Chelem en quatre matchs consécutifs. Après que la séquence ait été interrompue vendredi (Hosmer a échoué dans le seul au bâton des Padres avec les bases chargées), Jake Cronenworth a frappé un grand chelem samedi, faisant des Padres la seule équipe de l’histoire avec cinq grands chelems en six matchs. .

Les Padres sont à la base et au circuit. Ils ont 54 circuits en 29 matchs à égaler pour la tête de la ligue majeure. Et ils ont remporté six matchs consécutifs.

Vient maintenant un test encore plus grand. Dimanche après-midi au Petco Park, les Padres affrontent Zack Greinke des Astros de Houston.

San Diego enverra le gaucher Adrian Morejon contre le droitier Greinke alors que les Padres tenteront de compléter un balayage de la série de trois matchs.

Mais l’histoire dit que ce ne sera pas facile. Peu de lanceurs ont été plus durs contre les Padres au fil des ans que Greinke – qui a parfois semblé presque dédaigneux de San Diego. Il y a eu, bien sûr, cette nuit d’avril 2013 lorsque Carlos Quentin, après avoir été touché par un terrain de Greinke, s’est précipité sur le Dodger de l’époque, le lanceur souffrant d’une fracture de la clavicule dans la mêlée qui a suivi.

Greinke a un dossier en carrière de 13-3 contre les Padres avec une MPM de 2,37 et un WHIP de 0,918 en 25 départs. Contre Greinke, les Padres ont une moyenne au bâton de .202 en carrière avec un pourcentage de base de .244 et un pourcentage de claques de .319. Greinke a travaillé 163 1/3 de manches contre les Padres, permettant 43 points sur 118 coups sûrs et 32 ​​buts avec 161 retraits au bâton.

Il a été encore plus dur contre les Padres à Petco Park, où il a un dossier de 6-3 avec une MPM de 2,24, un WHIP de 0,907 et une moyenne au bâton de .198 adversaires en 15 départs.

Greinke est à l’ancienne en matière de pitching, un trait qui convient bien au manager d’Astros Dusty Baker.

« Il est plus que compétitif », a déclaré Baker à propos de Greinke au printemps dernier. « Il veut dominer. Il est intense. »

Greinke a une fiche de 1-0 cette saison avec une MPM de 1,84 en cinq départs avec un WHIP de 0,886. Le joueur de 36 ans a accordé six points sur 22 coups sûrs et quatre buts avec 25 retraits au bâton en 29 manches 1/3. Il n’a pas encore cédé un circuit cette saison.

Pendant ce temps, Morejon fera son deuxième départ cette saison. Le Cubain de 21 ans, qui était classé n ° 8 des Padres, a été promu du camp alternatif de l’équipe la semaine dernière et n’a pas permis un coup sûr en trois manches lors de sa première apparition de la saison.

Bien que les Padres aient frappé six circuits samedi soir dans un match de 13-2 contre les Astros, la plus grande réussite de la soirée a probablement été rendue par le lanceur partant Zach Davies, qui a disputé huit manches – reposant un enclos qui avait fait 24 apparitions lors de la précédente. cinq jeux.

Gagner ou perdre, les Padres utiliseront probablement au moins trois releveurs dimanche car Morejon n’est pas allongé. L’effort de Davies samedi et un jour de congé lundi après 17 matchs consécutifs donneront à l’enclos des releveurs assiégés et sous-performants des Padres un repos bien mérité.

« Tout ce que nous avons vu ce soir était exactement ce dont nous avions besoin », a déclaré le manager des Padres Jayce Tingler à propos de l’effort des Padres samedi.

– Médias au niveau du champ