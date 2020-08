Après avoir légèrement dépassé lors du tournoi MLS Is Back, le FC Cincinnati cherche à maintenir cet élan vendredi soir en accueillant DC United.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une franchise de deuxième année en MLS, le FC Cincinnati (2-3-0) en est déjà à son quatrième entraîneur – bien que Yoann Damet ait déjà été patron par intérim à deux reprises. L’Orange et le Bleu, cependant, semblent avoir trouvé une certaine stabilité sous l’entraîneur de première année Jaap Stam.

L’ancien international néerlandais et défenseur central de Manchester United a persuadé son équipe de se qualifier pour les huitièmes de finale du tournoi de Floride, vengeant les pertes en début de saison face aux Red Bulls de New York et à Atlanta United avant de pousser le futur champion de la MLS Is Back Portland aux pénalités en huitièmes de finale. .

Après avoir remporté seulement six matchs en 2019, Stam est convaincu que son équipe est bien placée pour une séquence de six matchs au cours des 23 prochains jours. Une possibilité est d’utiliser un 4-3-3, quelque chose qui a remis les Timbers sur leurs talons alors que les anciens coéquipiers du PSV Eindhoven, Jurgen Locadia et Siem de Jong, ont ravivé leur connexion.

« J’ai joué avec lui en Hollande aussi, et je sais quel genre de joueur il est, et il sait quel genre de joueur je suis », a déclaré Locadia sur le site officiel du club. « La connexion est là, et il y a une connexion avec tous mes coéquipiers. »

Locadia et Yuya Kubo ont représenté quatre des sept buts du FC Cincinnati. Pour marquer son ouverture à domicile longtemps retardée, le FC Cincinnati arborera pour la première fois ses maillots BOLD.

DC United (1-2-2) a eu une mise à pied plus longue entre les matches après avoir échoué à atteindre les huitièmes de finale de MLS Is Back. Les Noirs et Rouge se sont mis en position d’avancer après des matchs nuls contre le Toronto FC et la Nouvelle-Angleterre, mais une défaite 1-0 contre Montréal les a laissés en bas du groupe C.

Le manque d’attaque a été problématique pour DC, qui n’a totalisé que six buts en cinq matches. Federico Higuain a marqué deux des trois buts de l’équipe en Floride, faisant un impact instantané sur le banc.

Cela peut être à nouveau nécessaire compte tenu de la configuration unique et difficile des équipes sur route dans la première phase du calendrier remanié de la ligue. United affrétera un vol tôt le matin pour Cincinnati, prendra plusieurs repas à l’hôtel de l’équipe, jouera le match puis rentrera chez lui vendredi soir après un repas d’après-match au stade Nippert.

« Nous sommes un travail en cours. Nous continuerons d’être un travail en cours, en particulier au cours des six prochains matchs », a déclaré l’entraîneur de United Ben Olsen au Washington Post. « … Beaucoup de choses sont encore en suspens, et ces six prochains matchs, nous espérons gagner des points pendant que nous sommes encore en train de déterminer qui nous sommes. »

DC United a pris quatre des six points possibles lors des deux affrontements de l’année dernière, remportant 4-1 à Cincinnati alors que Lucas Rodriguez, parti depuis lors, avait un doublé de chaque côté de la mi-temps avant les buts de Wayne Rooney – également plus avec l’équipe – et Paul Arriola, qui est mis sur la touche avec un LCA déchiré.