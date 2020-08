Les fans et les parieurs de la PGA ont de nouveau eu droit à une finition incroyable le week-end dernier.

Lorsque Jim Herman a remporté le championnat Wyndham avec une cote de 1027/1, il a permis aux paris sportifs de nettoyer les paris purs et durs, écrasant les parieurs de la PGA. Comment cela s’additionne-t-il?

Étant donné que Herman était si loin dans le tableau des paris dans presque tous les magasins du pays, les livres se sont trouvés fortement enracinés pour le golfeur vétéran de 42 ans dimanche après-midi, un joueur dont ils avaient une responsabilité limitée, voire aucune, avant le tournoi.

Herman (-21), a remporté sa troisième victoire en carrière sur le PGA Tour et s’est assuré une place pour les séries éliminatoires de la FedEx Cup 2020. Il était le 192e joueur répertorié au classement de la FedEx Cup 2020 à l’approche de l’événement de cette semaine, et était un véritable parieur choquant avec une cote de +102700 à Circa Sports à Las Vegas. La victoire a anéanti les espoirs de Metric Gaming d’ajouter le score absolu à la fenêtre de pari. L’équipe basée à Londres, en Angleterre, avec sans doute le meilleur modèle de golf au monde, fournit chaque semaine des jeux de précision PGA à SI Gambling. L’un de leurs meilleurs choix a failli passer, car les fans ont vu Billy Horschel (+3590) manquer avec une deuxième place. Horschel n’a pas réussi à convertir sa tentative de birdie sur les deux derniers trous, mais a quand même encaissé des cotes plus solides pour les UK Sharps dans les cinq premiers, les 10 premiers, les 15 et les 20 meilleurs paris.

La victoire d’Herman l’a catapulté à la 54e place du classement de la FedEx Cup et a montré une fois de plus que l’âge n’est qu’un chiffre.

«Vous vieillissez assez vite ici avec les jeunes. Ils vous font vous sentir inadéquat sur le tee et en particulier les longs fers. Vous savez, c’est mentalement frustrant », a déclaré Herman à PGATour.com. «Surmonter tout cela et arriver ici pour la troisième fois est assez incroyable.»

Herman a été sensationnel lors du tour final dimanche, rattrapant quatre tirs en arrière, puis retenant le champion de la FedExCup 2014 Horschel ainsi que Kevin Kisner (-18), Webb Simpson (-18), Doc Redman (-18) et Si Woo Kim ( -18) pour n’en nommer que quelques-uns.

Avec 10 événements dans les livres depuis l’arrêt du COVID-19, la PGA se dirige maintenant vers Boston pour The Northern Trust. Seuls les 125 meilleurs golfeurs du classement de la FedEx Cup sont éligibles pour participer à l’événement de cette semaine. Alors que le début des éliminatoires de la FedEx Cup attire les meilleurs talents du sport, l’opportunité de trouver de la valeur sur les tableaux de paris sera immense. Plongeons-nous et jetons un coup d’œil aux cotes d’ouverture.

Dates et lieu

Jeudi 20-23 août. TPC Boston dans le Massachusetts

Cotes des paris sur Northern Trust

Cotes via DraftKings Sportsbook

Tous les 10 meilleurs joueurs du classement mondial du golf seront en action cette semaine: Justin Thomas, Jon Rahm, Brooks Koepka, Dustin Johnson, Rory McIlroy et Collin Morikawa seront tous à la tête du Northern Trust de cette semaine.

L’ancien n ° 1 mondial de Tiger Woods sera de retour sur les liens ce week-end à Boston et arrive avec une cote de 45/1. Bryson DeChambeau (11/1) est le favori au DraftKings Sportsbook avec cinq top 10 et une victoire depuis le redémarrage de la PGA. Le joueur classé n ° 8 au monde a fait ses preuves au cours de cette semaine et a remporté une victoire sur le Tour au TPC Boston en 2018.

Justin Thomas (13/1), Jon Rahm (15/1), Rory McIIroy (15/1) et Xander Schauffele (17/1) complètent le top cinq d’ouverture selon les parieurs. Juste à l’extérieur du top cinq se trouve un joueur sûr d’offrir de la valeur, Collin Morikawa avec une cote de 25/1. Le joueur n ° 5 mondial actuel a remporté deux des quatre derniers événements (Workday Charity Event et PGA Championship) auxquels il a participé. À première vue, il est un incontournable dans les alignements DFS ainsi que quelqu’un qui verra mon soutien au comptoir des paris avant jeudi.

Patrick Reed, qui a remporté l’épreuve en 2019 et 2016 s’enregistre avec une cote de 28/1, ainsi que Dustin Johnson (22/1) en 2017 et Jason Day (26/1) en 2015, mettent en lumière un champ d’élite des précédents vainqueurs .

N’oubliez pas de revenir ici à Sports Illustrated plus tard cette semaine avec les prédictions de l’équipe de SI Gambling, les meilleurs paris, les valeurs, les longshots et les jeux de fantaisie quotidiens pour le Northern Trust, ainsi que les endroits où les dièses investissent leur argent.