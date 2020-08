Orlando City cherche une deuxième victoire en autant de matches contre ses rivaux du derby de Floride samedi face à l’Inter Miami CF en première année.

Les équipes se sont rencontrées dans le jeu de groupe du tournoi MLS Is Back le mois dernier, avec les Lions (2-1-2) se ralliant pour une victoire 2-1 le 9 juillet. Nani a établi le but égalisateur de Christopher Mueller à la 70e minute avant de marquer le gagnant au plus profond du temps d’arrêt. Cette victoire a servi de tremplin pour l’entraîneur de première année Oscar Pareja et son club alors que les Lions atteignaient la finale du tournoi avant de perdre contre Portland.

« Miami est une équipe qui a évolué à coup sûr. C’est une nouvelle franchise avec un nouvel entraîneur et ce que nous avons appris du tournoi, c’est qu’ils ont des joueurs avec beaucoup d’intensité et qui essaient de répondre à une idée du jeu, « Pareja a déclaré au site officiel du club. « Comme pour tout autre jeu, nous essayons de choisir des éléments de notre jeu précédent, mais comme je le dis toujours, c’est une nouvelle histoire, c’est un nouveau jeu auquel il faut se préparer. Nous nous préparons maintenant pour un tout nouveau jeu. . «

Nani continue d’être le point focal de l’attaque d’Orlando City alors que l’ancien international portugais et star de Manchester United a inscrit trois buts et trois passes décisives en sept matches toutes compétitions confondues. Mueller mène l’équipe avec quatre buts tandis que Tesho Akindele a effectué un ajustement rapide lors de sa première saison, contribuant à deux buts.

L’équipe a également utilisé la fenêtre de transfert cette semaine pour renforcer ses options d’attaque, signant l’attaquant Matheus Aias à un contrat de 2 ans et demi vendredi. Aias, qui était le dernier avec le côté anglais de Watford – qui a été relégué au championnat la saison dernière – devra mettre en quarantaine pendant 10 jours avant de pouvoir rejoindre le club.

« Nous sommes très heureux d’ajouter Matheus à notre liste. C’est un jeune joueur passionnant que nous recherchons depuis un certain temps et qui, selon nous, aura un impact immédiat au sein de notre groupe », a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football, Luiz Muzzi. un communiqué de presse. « En tant que club, nous continuons à travailler pour ajouter des facteurs de différence à notre équipe et nous pensons que Matheus s’adaptera à ce moule dans un proche avenir et au-delà. »

L’Inter Miami (0-5-0) s’est assez bien acquitté du tournoi MLS Is Back mais n’avait pas grand-chose à montrer avec trois défaites d’un but en autant de matches. Le club est toujours à la recherche de sa première victoire dans l’histoire de la franchise, et l’espoir est que la disponibilité du défenseur Leandro Gonzalez Pirez aidera à cette fin. Pirez, qui était sur la ligne arrière qui a propulsé Atlanta United vers le titre de la Coupe MLS 2018, a été acquis le 1er juillet mais inéligible pour jouer au tournoi du mois dernier.

« Nous devons essayer de rester concentrés sur nos objectifs, nos rêves, sur la poursuite, et parce que nous sommes têtus et persistants, cela arrivera sûrement », a déclaré le patron de l’Inter Diego Alonso sur le site officiel de l’équipe. « Cette équipe a la qualité et la capacité. Il y a de la créativité et de l’ingéniosité au sein du Club et, par-dessus tout, la volonté générale est là. Et quand on veut quelque chose, c’est beaucoup plus facile. Donc, nous sommes très enthousiastes. »

L’Inter Miami n’a marqué que trois buts lors de ses cinq premiers matches. Il y a quelques renforts en route alors que le club a signé le vainqueur de la Coupe du monde et l’international français Blaise Matuidi de la Juventus le 13 août. Matuidi a joué aux côtés du propriétaire du club David Beckham à Paris-St. Germain et faisait partie de sept équipes vainqueurs du titre sur les deux géants européens.