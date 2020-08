Bien que le surnom du derby « El Trafico » pour le match de samedi entre le Los Angeles FC et le Los Angeles Galaxy puisse ne pas s’appliquer puisque les fans ne seront pas présents au Banc of California Stadium, aucune des deux équipes ne devrait ralentir en termes d’intensité du derby. .

Les équipes ont divisé sept rencontres de tous les temps, chaque club gagnant deux fois et partageant les points à trois reprises. Les équipes ont également eu des scores élevés dans la plupart de ces affrontements – il y a eu quatre buts ou plus dans six des sept matchs et huit dans chacun des deux derniers.

LAFC (2-0-3) a remporté les deux dernières rencontres, dont une confrontation de groupe le mois dernier dans le tournoi MLS Is Back. Jouant sans le MVP en titre Carlos Vela – qui a choisi de ne pas participer au tournoi pour être avec sa famille avec sa femme enceinte – Diego Rossi a pris le relais avec une performance de quatre buts lors d’une victoire de 6-2 le 18 juillet.

« Carlos va très bien », a déclaré Bradley au site officiel de LAFC. « Il a tellement de mérite pour la façon dont il a travaillé dur pendant notre absence. Il voulait être de retour avec l’équipe, et vous pourriez dire dès le premier jour à quel point cela comptait pour lui. Il est vraiment motivé pour ce match. «

L’ancien international mexicain a marqué deux buts lors des deux matches du LAFC avant la pandémie et a été l’épouvantail du Galaxy depuis son arrivée en MLS – Vela a marqué dans les six autres rencontres entre les équipes, totalisant neuf buts.

LAFC a atteint les quarts de finale de la MLS Is Back, battant le champion en titre de la Coupe MLS Seattle avant de perdre contre Orlando City aux tirs au but. Bradley, cependant, pense que son équipe a été dans le bon état d’esprit tout au long de tout ce qui s’est passé, rappelant les efforts de son équipe contre Leon en Ligue des champions de la CONCACAF avant la pandémie.

« Cela semble il y a si longtemps, mais nous avons joué un si bon match contre Leon. Nous avons poussé le match et n’avons pas abandonné beaucoup d’occasions », a-t-il déclaré. « Ensuite, nous sommes allés à Orlando et même sans jouer pendant tant de mois, nous avons poussé le tempo et créé beaucoup d’occasions là-bas. Donc nous le voyons. Bien sûr, dans le processus, il y a différentes situations et réactions que nous continuerons à améliorer. . «

Dans le cas peu probable que ni Vela ni Rossi ne s’enflamment, Bradley pourrait se tourner vers l’attaquant vétéran Bradley Wright-Phillips, qui a marqué dans quatre des cinq matches à Orlando et est septième sur la liste de tous les temps de la ligue avec 111 buts.

Le Galaxy (0-3-2) a fait une surprenante sortie à trois reprises de la MLS Is Back, ne réclamant qu’un seul point en trois matches – un match nul 1-1 contre Houston après des défaites contre Portland et Los Angeles FC. L’entraîneur Guillermo Barros Schelotto a essayé diverses combinaisons de personnel et de formations avec peu de succès, et ces problèmes sont aggravés par l’absence de l’ancien coéquipier de Vela El Tri Chicharito Hernandez, qui est mis à l’écart avec un mollet déchiré à Orlando.

« Il n’est pas prêt. Il ne s’entraîne pas encore », a déclaré Schelotto au Los Angeles Times à propos de Hernandez. « Je ne sais pas quand il sera prêt mais j’espère le plus tôt possible car nous avons besoin de lui. Nous avons besoin d’un joueur comme lui sur le terrain. »

Sans Chicharito, le fardeau de marquer retombera à nouveau sur Cristian Pavon, qui a représenté trois des cinq buts du Galaxy. Alors que le Galaxy a signé mercredi l’ailier colombien Yony Gonazlaez en prêt du côté portugais Benfica, les formalités de visa signifient qu’il ne sera pas disponible pour le derby.

« Yony est un meneur de jeu dynamique qui, selon nous, peut renforcer notre attaque cette année », a déclaré le directeur de LA Galaxy, Dennis te Kloese, dans un communiqué. « Il possède des compétences diversifiées et sera un ajout important à notre formation. Nous sommes impatients d’accueillir Yony à Los Angeles et de sa contribution à notre club cette année. »