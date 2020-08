C’est peut-être le premier Hudson River Derby pour l’entraîneur du New York City FC Ronny Deila, mais il sait que le droit de se vanter est en jeu jeudi lorsque les Blues du Bronx traversent la rivière pour affronter les Red Bulls de New York.

Deila a eu un départ inégal en charge des champions en titre de la Conférence Est. Le NYCFC (1-4-0) n’a marqué son premier but de la saison qu’à son deuxième match dans le tournoi MLS Is Back en Floride et quatrième au général, mais les Pigeons ont enregistré deux victoires lors de l’événement avant de faire une sortie en quart de finale au mains de l’éventuel champion du tournoi Portland.

Avec près de trois semaines depuis cette défaite 3-1 contre les Timbers, Deila voit son équipe ronger le pied avec le derby comme son premier match dans le calendrier remanié de la phase un.

« Les joueurs le savent. Vous pouvez aussi le sentir pendant la semaine que c’est quelque chose de spécial », a déclaré le gaffer sur le site officiel du NYCFC. « Il est très important que nous ayons la tête calme, mais les jambes agressives. Nous devons faire correspondre l’énergie et le combat. »

Deila, cependant, manque peut-être de jambes clés en attaque. Le meneur de jeu All-Star Maxi Moralez est une décision de temps de match, tandis que le milieu de terrain Gedion Zelalem et l’attaquant Ismael Tajouri-Shradi sont déjà exclus en raison de blessures survenues en Floride.

Le temps libre peut permettre à Heber d’avoir un bon départ. Après avoir enregistré un tour du chapeau lors de l’ouverture de la saison du NYCFC – une victoire en Ligue des champions de la CONCACAF contre San Carlos – l’attaquant brésilien a disputé huit matches sans but dans toutes les compétitions. Il a cependant enregistré deux passes en quatre concours en Floride.

Les Red Bulls (2-2-1) n’ont pas réussi à sortir du jeu de groupe à MLS Is Back, perdant 2-0 contre Columbus et le FC Cincinnati après avoir remporté une victoire 1-0 sur Atlanta United. Comme leurs rivaux, le manque de buts a été gênant – New York a marqué un but ou aucun lors de ses quatre derniers matches après avoir battu le FC Cincinnati 3-2 lors de sa levée de paupières en février.

Le défenseur Aaron Long estime que le premier but de ce match sera essentiel, d’autant plus que les Red Bull ne veulent pas courir après le match étant donné la puissance de feu offensive du NYCFC.

« Je ne veux pas encaisser le premier but », a déclaré le défenseur central des Red Bulls lors d’un appel Zoom. « Je pense que nous sommes très bons quand nous obtenons des devants, et je pense qu’à Orlando, en première mi-temps, nous avons abandonné un but contre Columbus et Cincinnati, et j’ai l’impression que vous savez si nous pouvons tenir un zéro aussi longtemps que nous peut, obtenir le premier but, prendre la tête, obliger les équipes à venir vers nous, puis nous pouvons vraiment les presser et essayer de les frapper au comptoir, je pense que ce serait bien pour nous.

« C’est quelque chose sur lequel nous nous sommes concentrés en tant que backline, c’est juste maintenir le zéro et obtenir le premier but. »

New York est resté 266 minutes sans but depuis le vainqueur du match de 4e minute de Florian Valot contre les Five Stripes lors de leur match d’ouverture en MLS Is Back. Les cinq buts marqués jusqu’à présent par les Red Bulls proviennent de cinq joueurs différents.

Alors que les Red Bulls détiennent une avance de 9-5-2 dans la série de tous les temps, le NYCFC a récolté quatre victoires et deux nuls au cours des huit dernières rencontres. Mais faire le voyage à Harrison, NJ, a été gênant pour les Pigeons, qui sont revenus vides lors de leurs trois dernières visites à la Red Bull Arena et y sont 1-7-1 dans toutes les compétitions depuis leur entrée dans la ligue en 2015.