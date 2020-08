La NFL regorge de parité. Le NFC East ne l’est pas. Aucune autre division n’a un contraste aussi frappant entre les nantis et les démunis: les Eagles et les Cowboys entrent dans l’année avec des aspirations au Super Bowl, tandis que les Giants et Washington restent en mode reconstruction.

Mais bien que cette saison se répète la course à deux équipes de l’année dernière, ni Philadelphie ni Dallas ne tourneront à nouveau autour de la barre des .500 fin décembre. Les Eagles ont boité pendant la seconde moitié de 2019 alors que Carson Wentz transportait un corps de réception criblé de blessures qui était, sinon le pire de la ligue, du moins le plus lent. Mais cette année, Philly aura un véritable relais 4×100 de nouveaux récepteurs (même après que la star de la piste olympique Marquise Goodwin se soit retirée). Philly a repêché des speedsters Jalen Reagor (premier tour) et John Hightower (cinquième) et attendez-vous à retrouver un DeSean Jackson. Pendant ce temps, la défense a un nouveau demi de coin n ° 1 en agent libre Darius Slay, qui aura l’air encore mieux à Philadelphie que derrière la course de passes inexistante des Lions.

À Dallas, Mike McCarthy prend la relève en tant qu’entraîneur après une autre saison où le record (8-8) était inférieur à la somme des parties de l’équipe. McCarthy s’appuiera sur le coordinateur offensif Kellen Moore, un vestige du personnel de Garrett, pour obtenir une autre grande année du quart-arrière Dak Prescott. Le corps de réception devrait être encore plus fort, avec un choix de premier tour Agneau CeeDee rejoindre des receveurs de 1000 verges Amari Cooper et Michael Gallup. Cooper, qui avait de gros chiffres mais qui a regardé de la ligne de touche alors que le dernier disque d’un match à gagner à Philadelphie était court, doit rester en bonne santé et s’imposer comme un véritable receveur n ° 1. Mais jette dans RB Ézéchiel Elliott et une ligne assez forte pour résister à la retraite du centre Travis Frederick, et l’attaque devrait être l’une des meilleures de la NFL. La défense devra cependant traverser une transition majeure. McCarthy a fait appel à un coordonnateur défensif vétéran Mike Nolan, dont les stratagèmes sont particulièrement complexes, pour diriger une unité qui a perdu le demi de coin supérieur Byron Jones et passer le coureur Robert Quinn en agence libre.

Quant aux aussi-rans, les deux ont de nouveaux entraîneurs – Bill Belichick disciple Joe juge à New York et entraîneur de longue date des Panthers Ron Rivera à Washington et quarts de deuxième année. Daniel Jones est en avance sur son autre choix de première ronde en 2019 Dwayne Haskins à Washington, et le nouveau coordinateur offensif des Giants, ancien entraîneur des Cowboys Jason Garrett, va désormais superviser son développement. L’investissement continu de New York dans la ligne offensive (y compris le quatrième choix, Andrew Thomas de Géorgie) et la présence de RB Saquon Barkley signifie que les géants devraient marquer des points. Mais la tendance de Jones à rester trop longtemps dans la poche, entraînant trop souvent des sacs à bandoulière, ainsi qu’une défense qui manque d’identité, plafonne leur avantage.

À Washington, un Haskins vert et une pénurie d’armes de jeu de passe au-delà Terry McLaurin signifie que l’infraction reposera sur une attaque précipitée menée par Adrian Peterson. Fin défensive Chase Young, le choix n ° 2 du repêchage au classement général, ajoute à une course de passes déjà puissante, mais l’équipe a des questions au secondeur et au secondaire. Quand Washington gagnera, il gagnera moche.

AIGLES DE PHILADELPHIE

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 11-5

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Tous les ajouts au receveur rajeunissent le jeu de passes en aval, et Wentz se transforme en une saison de calibre MVP. Slay arrête les receveurs n ° 1 de l’adversaire tandis qu’un autre ajout d’agent libre, DT Javon Hargrave, ajoute du jus aux quatre avant car les Eagles ressemblent beaucoup à l’édition 2017.

PIRE SCÉNARIO: Le virus des blessures frappe à nouveau. Wentz descend comme il l’a fait en 2017 et 2018, et sélection de deuxième tour Jalen fait mal n’est pas prêt pour les heures de grande écoute. La ruée vers les passes, en particulier DE Brandon Graham, 32 et DT Fletcher Cox, 29 ans – montre son âge, et un système de blitz autorise trop de gros jeux. Dans le NFC compétitif, Philly rate de peu les séries éliminatoires.

COWBOYS DALLAS

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 10-6

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Avec l’ajout de Lamb et l’émergence d’un Cooper sain (et cohérent), Prescott fournit des chiffres de niveau MVP. Le système de Nolan génère une ruée vers les passes à travers ses packages de blitz créatifs, et Demarcus Lawrence délivre une campagne de type Joueur défensif de l’année alors que les Cowboys prennent la division.

PIRE SCÉNARIO: L’offensive affiche à nouveau des statistiques criardes mais (encore une fois) diminue aux moments les plus importants. Alors que Lawrence continue de dominer, les changements sur une défense qui remplace également les principaux partants sont trop difficiles à gérer, en particulier avec l’intersaison tronquée. McCarthy se retrouve sur la sellette après sa première saison.

GÉANTS DE NEW YORK

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 4-12

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Jones franchit la prochaine étape de sa deuxième saison sous Garrett, et une attaque équilibrée et efficace enlève une partie de la chaleur à la défense. Pendant ce temps, une approche de fumée et de miroirs par ce D leur permet de surpasser, ce qui rend les Giants difficiles. Ils sont en deçà des séries éliminatoires mais la campagne 8-8 inspire confiance.

PIRE SCÉNARIO: Jones, qui a eu 18 échappés en 13 matchs la saison dernière, bat le record de la NFL de 23 cette année. La marge de rotation est trop importante pour une équipe dont l’attaque n’a pas d’armes de gros jeu au receveur et dont la défense a du mal à s’arrêter. GM Dave GettlemanLe siège de ce dernier est brûlant à Noël.

ÉQUIPE DE FOOTBALL DE WASHINGTON

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 3-13

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Rivera apporte à la franchise un sentiment de stabilité nécessaire, et Young passe dans une saison de type Joueur défensif de l’année en tant que recrue, alors que la ruée vers les passes couvre un groupe de demi de coin fragile. Peterson mène une attaque de contrôle du ballon, soulageant Haskins et gardant les fautes adverses hors du terrain.

PIRE SCÉNARIO: L’offensive de Washington se classe parmi les cinq derniers de toutes les grandes catégories. La défense a ses moments, mais avec trop de trous, elle n’est pas assez forte pour porter l’équipe. Washington décide d’abandonner son dernier plan de QB et de recommencer (encore) – ils ratent le choix n ° 1 général et donc une chance pour Trevor Lawrence, mais le front office passera la saison de repêchage à débattre de Trey Lance de l’État du Dakota du Nord et de l’État de l’Ohio. Justin Fields.