La signature de l’agent libre des Bucs Tom Brady est le plus grand de l’histoire de la NFL. Son premier acte de 20 ans en Nouvelle-Angleterre comprenait six victoires au Super Bowl et 11 titres consécutifs de l’AFC Est. Maintenant, il rejoint une franchise dont la plus récente apparition en séries éliminatoires a eu lieu sous l’administration George W. Bush, et dont la dernière victoire en séries éliminatoires était le Super Bowl XXXVII, il y a 18 saisons. Brady peut-il à lui seul renverser la fortune de Tampa Bay?

Brady a dit qu’il courrait Bruce Ariansl’attaque, plutôt que l’entraîneur qui change le système. En Nouvelle-Angleterre, Brady a souvent fait des lancers rapides, mais les Ariens préfèrent envoyer le ballon sur le terrain et utilisent généralement les cinq receveurs éligibles, ce qui exposera Brady à la ruée vers les passes. Le jeu en ligne offensive sera critique, surtout si l’on considère le jeu incohérent des cinq premiers l’an dernier. Un avantage: les récepteurs de Tampa Bay dépassent de loin ce que les Patriots avaient en 2019. Mike Evans et Chris Godwin sont de calibre All-Pro, et, oh oui, Rob Gronkowski est de retour pour rejoindre un groupe déjà profond de bouts serrés.

Le plus grand barrage routier de Tampa Bay à un titre de division est les Saints, qui remportent des saisons consécutives de 13 victoires et ont l’équipe la plus complète de la division. Drew Brees a maîtrisé son jeu de passes avec contrôle du ballon, et l’année dernière WR Michael Thomas a accumulé un record de la NFL 149 attrapés malgré le fait que chaque adversaire savait que le ballon venait à sa rencontre. La disponibilité de RB Alvin Kamara, qui a été ralenti par des blessures à la cheville et au genou l’année dernière, rendra l’attaque de la Nouvelle-Orléans encore plus dangereuse; Sean Payton aime aligner Thomas et Kamara du même côté de la formation pour éviter que les défenses ne doublent l’une d’entre elles. Les saints ont abordé une faiblesse dans le secondaire en ajoutant Malcolm Jenkins à un groupe de sécurités déjà profond et talentueux, et demi de coin Janoris Jenkins, un pick-up de mi-saison l’année dernière.

Les Falcons pourraient-ils être le challenger le plus dangereux de la Nouvelle-Orléans? L’année dernière, Atlanta s’est ralliée pour une finition 6–2 après un départ 1–7, sauvant l’entraîneur Dan Quinnle travail de. Cette course a été alimentée par un revirement spectaculaire de la défense: après avoir accordé une moyenne de 31,3 points au cours des huit premiers matchs de la saison, les Falcons n’ont abandonné que 18,6 au cours des huit derniers. L’infraction a le pedigree pour une grande année – les 11 partants prévus (y compris le nouveau RB Todd Gurley) étaient des choix de première ronde.

Les Panthers ont mis fin à l’époque la plus réussie de leur franchise. Fini l’ancien MVP Cam Newton (libéré et signé par les Patriots), deux fois entraîneur de l’année Ron Rivera (licencié, embauché par Washington) et deux fois joueur défensif de l’année Luke Kuechly (retraité). Nouvel entraîneur Matt Rhule fait le saut vers la NFL après avoir mené avec succès des projets de remise en état à Temple et Baylor. Agent libre QB Teddy Bridgewater ravive sa relation avec le coordinateur offensif de première année Joe Brady, L’appelant de LSU l’année dernière et un assistant avec les Saints l’année précédente. L’attaque tournera toujours autour de RB Christian McCaffrey. La question est de savoir à quoi ressemblera la défense; La Caroline a passé ses sept choix au repêchage de 2020 de ce côté du ballon.

SAINTS DE LA NOUVELLE-ORLÉANS

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 12-4

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: La continuité et le talent pur travaillent en faveur des Saints alors qu’ils dominent la division pour une quatrième saison consécutive et s’emparent de la tête de série de la NFC. Obtenir le seul congé de la conférence en séries éliminatoires prouve que Brees reste au frais pour une longue série de séries éliminatoires. La Nouvelle-Orléans finit par aller 10-0 au Superdome en route vers un retour du Super Bowl.

PIRE SCÉNARIO: La fenêtre d’opportunité se referme au moment où les Saints s’y attendaient le moins, alors que la force du bras de Brees, maintenant dans sa 20e saison, descend aux niveaux de 2015 Peyton Manning. La défense tient le coup, mais après avoir eu du mal à réclamer une place en séries éliminatoires, la Nouvelle-Orléans est rapidement éliminée, un coup unique pour un deuxième janvier consécutif.

ATLANTA FALCONS

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 10-6

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Les Falcons reprennent là où ils s’étaient arrêtés en 2019, commençant 7-2 avant d’affronter les Saints ou Bucs. L’offensive bourdonne, avec Gurley regagnant sa forme All-Pro. Mais c’est la défense, avec un signataire libre Dante Fowler se précipiter sur le bord, qui propulse Atlanta dans les séries éliminatoires.

PIRE SCÉNARIO: La deuxième mi-temps de l’année dernière s’avère être un mirage, et les luttes inexplicables à domicile (12–12 au stade Mercedes-Benz depuis son ouverture) se poursuivent. Les Falcons vacillent au début de leur emploi du temps avant de se faire écraser, lorsqu’ils affrontent la Nouvelle-Orléans et Tampa Bay deux fois chacun et se rendent à Kansas City.

BUCCANEERS DE LA BAIE DE TAMPA

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 9-7

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Toute la honte de ses séances d’entraînement pandémiques en valait la peine pour Brady; le nouveau look Bucs a été lancé en septembre. Il prospère avec des armes dont il ne pouvait que rêver l’année dernière, montrant son bras toujours impressionnant avec des tirs profonds, rendus possibles par une ligne O améliorée qui lui donne beaucoup de temps. Tampa Bay remporte son titre de première division depuis 2007.

PIRE SCÉNARIO: La pandémie rend difficile pour Brady de s’acclimater au nouveau système et à la distribution de soutien, et l’offensive n’est jamais cohérente. Le langage corporel frustré de Brady devient un sujet de conversation (et, pour beaucoup, une source de joie) dans la ligue. Même un programme de fin de saison souple n’empêche pas Brady de regarder les séries éliminatoires à la télévision.

PANTHERS CAROLINA

ENREGISTREMENT PROJETÉ: 2-14

LE MEILLEUR CAS DE SCENARIO: Personne ne sait à quoi s’attendre d’une franchise qui a été reconstruite de fond en comble, et cette imprévisibilité joue en faveur des Panthers tout au long de l’année car ils se révèlent obstinés. Brady est vivement poursuivi après avoir travaillé sa magie avec Bridgewater, tandis que la défense réorganisée et chargée de recrues de Rhule est prometteuse alors que Carolina remporte sept victoires.

PIRE SCÉNARIO: La Caroline n’a tout simplement pas les chevaux pour concourir, surtout dans une division aussi empilée. Après n’avoir pas repêché un joueur offensif au printemps dernier, les Panthers brisent cette séquence en sélectionnant Trevor Lawrence avec le premier choix au total du repêchage 2021.