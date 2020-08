Après avoir fait leur entrée en Ligue des champions de la CONCACAF l’année prochaine, les Timbers de Portland cherchent à s’appuyer sur leur victoire au tournoi MLS Is Back dimanche soir lorsqu’ils accueillent les Sounders de Seattle dans une confrontation avec les rivaux de Cascadia.

Les Timbers (3-1-1) ont remporté la MLS Is Back de manière divertissante, allant 5-0-2 à leurs sept matches en Floride et remportant leurs trois derniers matchs en règlement après avoir été menés aux tirs au but par le FC Cincinnati parvenu au tour. de 16. Portland a couronné sa quête avec une victoire 2-1 contre l’hôte de facto Orlando City le 11 août, avec Dario Zuparic marquant ce qui s’est avéré être le vainqueur du match à la 66e minute.

Le défi pour l’équipe de Giovanni Savarese est maintenant de passer d’un tournoi à la récolte de points en saison régulière alors que Portland commence ce segment de six matches dans le cadre du calendrier remanié de la ligue dans le cadre des mesures de précaution COVID-19.

« Nous avons eu la chance d’apprécier un peu ce que nous avons réalisé dans la bulle », a déclaré Savarese sur le site officiel du club, « mais maintenant, nous devons nous préparer pour ce grand match juste devant nous. Six matches, nous commençons par Seattle. Un match difficile, ils viendront avec tout ce qu’ils ont. Nous nous attendons donc à ce qu’ils soient très bons. «

Savarese, cependant, a également de très bons joueurs à sa disposition. L’un est Sebastian Blanco, qui fera sa 100e apparition en saison régulière pour Portland. Il a récolté deux buts et deux passes dans la partie à élimination directe de la MLS Is Back et a également obtenu cinq passes en tête de l’équipe dans toutes les compétitions.

Diego Valeri et Jeremy Ebobisse partagent la tête de l’équipe avec quatre buts chacun, et la plupart de ces marqueurs ont été opportuns – le duo est responsable de cinq buts gagnants.

Seattle (2-1-2) a progressé hors du jeu de groupe à la MLS Is Back, remportant quatre points avec une victoire et un match nul entre trois matches, mais a ensuite été chassé de la Floride en huitièmes de finale alors que LAFC est passé à un 4- 1 victoire le 28 juillet.

Malgré la sortie anticipée, il y avait des points positifs pour les Sounders. Jordan Morris a repris là où il s’était arrêté de la saison dernière et d’avant la pandémie, participant à ce concours avec quatre buts toutes compétitions confondues. L’international américain a inscrit 16 buts et 10 passes décisives lors de ses 35 dernières apparitions en MLS, y compris les séries éliminatoires de l’année dernière, et a pris en compte sept buts en 591 minutes toutes compétitions confondues en 2020.

Les Sounders devraient également avoir leurs meilleurs meneurs de jeu au milieu de terrain pour la première fois cette saison. Nicolas Lodeiro a longtemps été le principal débouché créatif de l’équipe, mais Joao Paulo – un joueur désigné signant à l’intersaison du côté brésilien de Botafogo – a raté le tournoi avec une blessure au quad après que Lodeiro ait raté les matchs pré-pandémiques.

« Je pense qu’ils étaient l’une des équipes les plus cohérentes tout au long du tournoi, et même quand ils ne jouaient pas à leur meilleur niveau, ils avaient un ou deux joueurs capables de faire une différence dans ces situations », a noté le gardien Stefan Frei à propos de Portland. . « Nous savons qu’ils sont plus que capables et leur confiance est assez élevée, donc ce sera un défi. »

Un sujet de préoccupation devant Frei est la défense centrale, où Xavier Arreaga manquera à cause d’une blessure subie à l’entraînement. Shane O’Neill devrait occuper cette place en défense centrale, en association avec Gomez Andrade.

La rivalité entre les équipes du Pacifique Nord-Ouest a été finement équilibrée, Seattle détenant une mince avance de 14-13 dans les victoires en plus de six nuls entre les équipes. L’équipe sur route a enregistré 2-1 victoires à chaque rencontre de saison régulière en 2019, et Portland a également affiché une victoire 2-1 à Seattle en US Open Cup sur un doublé de Brian Rodriguez.