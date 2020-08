COLOGNE (GER). Au Rhein Energie Stadion, le dernier acte de la UEFA Ligue Europa 2020/21, L ‘Inter di Conte fait face aux pentacampioni del Séville formé par Lopetegui. Au tour précédent, les Espagnols ont battu United, tandis que les Nerazzurri avec un cinq à zéro ont pavé le Shakhtar.

NERAZZURRA BITTER

Au coup de sifflet final, Jesus Navas & co célèbre le sixième titre de la deuxième compétition la plus prestigieuse d’Europe, l’avantage initial de Lukaku a été répondu par un doublé de De Jong, puis l’égal de Godin et enfin le coup de pied décisif de Diego Carlos qui a donné le Coupe aux Andalous.

INTER IMMÉDIATEMENT AVANT MAIS …

Et dire que le défi était aussitôt mis sur la bonne voie pour les hommes de Conte, à juste titre retenus comme favoris à la veille en vertu d’une rose et d’un bien meilleur état psychophysique que leurs rivaux ce soir. Cependant, sous-estimer les spécialistes de la compétition comme les Andalous est une décision franchement imprudente pour aucune équipe, l’Inter ne fait rien de tout cela mais c’est Séville qui prouve pourquoi ils ont déjà remporté cette compétition cinq fois, la sixième ce soir. est arrivé contre les Nerazzurri. Départ roquette, Handanovic risque d’abord Ocampos puis sur le renversement devant Lukaku écrasant Diego Carlos, le défenseur l’assomme et pour l’arbitre le penalty est inévitable. A onze mètres, le Belge ne laisse aucune chance au gardien, qui sent le corner mais ne parvient pas à garder le ballon hors de sa propre porte. L’équipe Nerazzurri a bien géré l’avantage, une bonne gestion de la possession du ballon pour les hommes de Conte malgré la pression de plus en plus élevée des Andalous.

RETOUR ANDALOUSIEN, PARI GODIN

Au fil des minutes, Séville a conquis des mètres du terrain et contraint l’Inter à se retrouver dans sa moitié de terrain. A 12 ‘, l’égal de De Jong se matérialise, bon pour anticiper Godin avec une tête précise sur un centre de Navas par le bas. Tentative inoffensive d’Ocampos à 15 ‘puis 120 « plus tard, les Nerazzurri demandent un penalty pour une touche avec le bras de Diego Carlos, l’arbitre lâche prise sans même recourir au VAR. Young et Ocampos tentent d’inquiéter leurs arrière-gardes respectifs, mais sans succès. Les Andalous ont mis l’Inter en difficulté surtout dans les couloirs latéraux, le nombre de centres qui pleuvaient dans la zone de Handanovic augmentait au fil des minutes. A 28 ‘sur une passe décisive de Banega Ocampos tente, ballon sorti, puis la réaction des Nerazzurri arrive avec D’Ambrosio mais ce n’est qu’une illusion car à la 33’ la formation de Lopetegui passe à nouveau. Punition de l’habituel Banega qui tire De Jong du second poteau, l’attaquant est bon pour exploiter l’immobilité de Gagliardini et avec sa tête envoie le ballon au poteau opposé derrière Handanovic. L’avantage des Espagnols ne dure même pas 2 ‘, action en photocopie des Nerazzurri avec un placement parfait de Brozovic pour la tête d’un Godin monumental qui rééquilibre aussitôt le score. Séville ferme en attaque, qui à la 47e minute touche le trio avec une déviation d’Ocampos rejeté pour un corner par le gardien de l’Inter.

SÉVILLE TRIS EN ACROBAZIE

Les hommes de Conte ont du mal à déclencher le LuLa, les Espagnols sont bons pour gérer le jeu même au début de la seconde période. Tentatives timides de Gagliardini et Suso, chatouillées par leurs défenses respectives. A 58 ‘de la limite de Young, ballon en orbite. Quelques minutes plus tard, Barella était bon pour lancer Lukaku dans le champ libre, cette fois le Belge n’a pas réussi à surprendre Bounou qui rejette avec son pied. L’opportunité a galvanisé les hommes de Conte qui ont afflué dans la moitié adverse pendant quelques minutes. Ocampos sort en raison d’une blessure et l’ancien Munir de Barcelone entre. A 75 ′ le but du match: Banega toujours protagoniste sur coups de pied arrêtés, l’ancien joueur de l’Inter met un ballon perfide dans la surface, imparfait rejeté par la défense Nerazzurri qui devient une passe décisive pour Diego Carlos, bon et chanceux le Brésilien qui réaffirme sur le net avec un fantastique renversé, grâce à une déviation de Lukaku.

LE SIXIÈME DE SÉVILLE

Tourbillon de changements, l’Inter tente de réagir mais échoue à servir ses attaquants avec précision, une constante dans cette finale. À la 80e minute, les Espagnols ont failli jouer au poker avec une tête de Kounde juste à côté, le défenseur protagoniste peu après du côté opposé lorsqu’il a rejeté un tir glissant de Sanchez sur la ligne de but. Il a poussé l’Inter Milan vers la finale, mais les changements et la capacité des Espagnols à gérer la possession du ballon ont laissé Bounou assez calme. Au coup de sifflet final, c’est une fête pour les garçons de Lopetegui qui, lorsqu’ils atteignent la finale de la Ligue Europa, sont tout simplement mortels, sixième sur six apparitions dans le dernier acte de la compétition. Grande amertume pour l’Inter, qui est arrivé au rendez-vous en tant que favori n’a pas su confirmer les bonnes choses faites lors des derniers matches, également grâce à la capacité de possession du ballon et le jeu sur les flancs andalous qui a souvent créé des problèmes pour les Nerazzurri ce soir. amer.

Ph Sevilla FC, Diego Carlos contre Inter