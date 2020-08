Les Indians de Cleveland et les Pirates de Pittsburgh sont dans des endroits très différents – et peut-être des mentalités – entamant leur ouverture de série mardi à PNC Park.

Pour les Indiens en visite, une victoire de 8-5 dimanche à Detroit comportait cinq circuits et un balayage de trois matchs le week-end. Il a également maintenu le rythme sur ce qui a été une course réussie et un calendrier aussi normal que possible cette saison raccourcie.

Pour les Pirates, le match de mardi est le premier depuis vendredi après que les deux derniers de leurs quatre matchs à Cincinnati aient été reportés parce qu’un joueur des Reds a été testé positif au COVID-19, suivi d’un jour de congé lundi.

Le manager des Pirates, Derek Shelton, s’attend à ce que tous ses joueurs soient disponibles mardi, sans tests positifs pour le virus. Pittsburgh a également eu une série contre Saint-Louis anéantie cette saison en raison d’une série de tests positifs au sein de l’organisation Cardinals.

«La réaction immédiate est évidemment préoccupante en raison du fait que quelqu’un a été testé positif», a déclaré Shelton à propos des derniers reports que son équipe a subis en raison de la pandémie. « Que ce soit l’un de vos propres joueurs ou quelqu’un d’autre, vous vous souciez de ce joueur et de son groupe. Après cela, vous devez commencer à être conscient du contact qui peut avoir lieu au sein de votre groupe. »

Les Pirates n’ont disputé que deux matchs en huit jours avant le début de la série contre les Indiens. Un de ces matchs était une victoire, 9-6 contre Cincinnati jeudi. Ce n’était que leur quatrième victoire cette saison.

Les Indiens, quant à eux, ont remporté huit de leurs 11 derniers matchs. Leur attaque a commencé à rattraper un solide personnel de lanceurs, ce qui porte ses fruits. Cleveland a une fiche de 10-0 en marquant au moins trois points.

Cleveland devrait récupérer le meilleur receveur Roberto Perez d’une fatigue à l’épaule pour cette série, et probablement pour le match d’ouverture de mardi. Il est absent depuis le 28 juillet.

« Je pense que c’est une cible légitime », a déclaré le manager des Indiens Terry Francona. « Je pense, tout bien considéré, c’est probablement encore rapide. Mais les formateurs ont signé et … je pense que nous sommes tous d’accord avec ça. »

Dans le match d’ouverture de la série mardi, le droitier de Cleveland Carlos Carrasco (2-2, 3,22 mpm) affrontera le droitier de Pittsburgh JT Brubaker (0-0, 3,38).

Carrasco vient de connaître son début de saison le plus court et le seul de mauvaise qualité, abandonnant trois points et quatre coups sûrs avec cinq buts et sept retraits au bâton en 4 1/3 de manches mercredi contre les Cubs de Chicago.

« Il était hors du danger tout le temps », a déclaré Francona.

Avec de nombreuses blessures parmi les lanceurs des Pirates, dont le plus récent est le partant Joe Musgrove, Brubaker fera son deuxième départ en carrière.

Lors de sa première manche, le 6 août contre le Minnesota, il a abandonné trois points (sur un home run de trois points en première manche) en trois manches. Ce sont les trois seuls points que la recrue a permis cette année en huit manches. Il en a retiré neuf et en a marché trois.

– Médias au niveau du champ