Arsenal aurait peut-être déjà eu des entretiens avec Lyon. mais ils font maintenant face à une bataille pour signer Houssem Aouar alors que Manchester City entre dans la course.

Le talentueux milieu de terrain est une star en France au cours des trois dernières saisons et ses impressionnantes performances en Ligue des champions contre la Juventus, City et le Bayern Munich ont vu les clubs exprimer leur intérêt.

Verrons-nous Aouar en Premier League la saison prochaine?

Selon ESPN, les Citizens ont approché la partie française au sujet d’un accord, mais les Gunners ont déjà discuté avec leur directeur sportif, Juninho.

On pense que le Brésilien et son compatriote d’Arsenal, Edu, ont parlé d’un accord impliquant Matteo Guendouzi, mais aucun frais n’a été discuté et d’autres pourparlers devraient avoir lieu.

Le créateur de 22 ans a également des admirateurs en Italie et en France avec la Juventus et le directeur sportif du Paris Saint-Germain, Leonardo, rencontrant ses agents pour manifester son intérêt pour leur client.

Lyon n’est pas opposé à la vente du joueur, même si son contrat actuel est en cours et ne sera pas épuisé avant 2023.

Le transfert ne se produira pas de si tôt, le joueur apparemment désireux de profiter de son été et de prendre son temps pour réfléchir à tout mouvement.

Aouar est connu pour idolâtrer Zinedine Zidane et a également eu des liens avec Liverpool dans les récentes fenêtres de transfert.

Le retour de Man City dans la course est intriguant, le manager Pep Guardiola admettant déjà qu’il aime beaucoup le joueur.

Guardiola est un grand admirateur d’Aouar

Après que son équipe ait joué à Lyon en Ligue des champions la saison dernière, il a déclaré: «[Aouar] est un très bon joueur. Il est incroyable », a déclaré l’an dernier le manager de Manchester City du jeune Olympique Lyonnais, selon Sky Sports.

« Il est toujours très calme avec le ballon à ses pieds, avec une excellente qualité technique. »