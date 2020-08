Pierre-Emerick Aubameyang devrait donner un coup de pouce au patron d’Arsenal, Mikel Arteta, en signant un nouvel accord de 250000 £ par semaine le liant au club jusqu’en 2023, ont déclaré des sources à ESPN.

Les discussions ont bien progressé ces derniers jours et bien qu’il reste encore quelques problèmes mineurs à résoudre, des sources ont déclaré à ESPN que la confirmation officielle du nouveau contrat pourrait intervenir dès la semaine prochaine.

ESPN a révélé le 3 juillet qu’Aubameyang, 31 ans, était prêt à engager son avenir pour le club s’il recevait un contrat de trois ans d’une valeur de 250000 £ par semaine.

Les Gunners ont depuis accepté ces conditions avec d’autres bonus à payer en fonction des performances, y compris un paiement supplémentaire si Arsenal se qualifie pour la Ligue des champions ou si Aubameyang remporte le Soulier d’or de la Premier League au cours de l’une des trois prochaines saisons.

Aubameyang a également reçu l’assurance que le club soutiendra Arteta du mieux qu’il peut sur le marché des transferts avec la signature imminente de Willian sur un transfert gratuit de Chelsea considéré comme une acquisition importante ajoutant de l’expérience et un pedigree prouvé à une équipe majoritairement jeune.

L’accord représente une augmentation significative de son salaire de 180000 £ par semaine et est la reconnaissance d’un record de buts remarquable avec 70 buts en 109 apparitions depuis son arrivée du Borussia Dortmund pour 56 millions de £ en janvier 2018.

Conserver Aubameyang est une étape importante pour Arteta alors qu’il cherche à transformer Arsenal en un des quatre premiers du prochain mandat.

La situation financière précaire du club a été soulignée cette semaine lorsque 55 membres du personnel ont été licenciés en plus d’une refonte radicale du réseau de recrutement du club dans lequel ils ont informé le responsable du recrutement international Francis Cagigao et le responsable du dépistage britannique Peter Clark que leur emploi n’existait plus.

Une période de consultation avec le personnel se poursuit avec la majorité des coupes attendues dans les départements commercial et hôtelier, des zones qui subissent des coups soutenus en raison de l’absence de fans en raison de la pandémie de coronavirus.

Des sources ont déclaré à ESPN que les économies financières résultant de ces coupes étaient considérablement plus élevées que le chiffre de 2,5 millions de livres sterling et que le budget de transfert du club n’était pas affecté par les réductions du personnel non-joueur.

Arsenal cherchera à lever des fonds en déchargeant plusieurs joueurs marginaux, dont Ainsley Maitland-Niles, Mohamed Elneny, Rob Holding et Lucas Torreira, tandis que le club souhaite trouver un acheteur pour Mesut Ozil, qui a un an restant sur ses 350000 £ par an. salaire hebdomadaire.