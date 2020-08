Deux équipes surmontant des problèmes pour assembler des séries de victoires dans cette saison des plus inhabituelles ouvrent une série de trois matchs au Petco Park de San Diego vendredi soir.

Les Astros de Houston arrivent avec une séquence de huit victoires consécutives, bien que leur liste de blessures continue de s’allonger.

Et l’hôte de San Diego Padres a remporté quatre matchs consécutifs malgré des problèmes persistants de bullpen grâce à une attaque qui, jeudi, est devenue la première de l’histoire des ligues majeures à frapper le Grand Chelem en quatre matchs consécutifs.

La série s’ouvre sur un match de diplômés droitiers de Tommy John – le Lance McCullers des Astros (mars 2019) et Garrett Richards des Padres (juillet 2018).

McCullers est 2-1 avec une MPM de 5,47. Richards a une fiche de 1-1 avec une MPM de 3,45.

Mais les lanceurs de départ de vendredi soir ne sont pas vraiment au cœur de ce match. Les Padres et Astros se sont hissés en position éliminatoire avec une résilience déterminée. Houston semble devenir plus fort à chaque blessure tandis que l’attaque des Padres semble capable de surmonter chaque effondrement des enclos.

« Nous avons été en mesure de supporter de gros coups de corps et de rebondir », a déclaré le manager de San Diego Jayce Tingler jeudi soir après que les Padres se soient ralliés à trois reprises pour remporter une deuxième victoire consécutive de 10 manches pour terminer un quatre. -game, balayage à domicile et à domicile des Texas Rangers.

« Nous nous sentons confiants. Il y a de la ténacité. Nous avons des gars qui se mobilisent. Nous avons des gars qui travaillent le décompte et continuent. »

Et puis il y a le Grand Chelem – quatre en quatre matchs, chacun par un frappeur différent.

Lundi – Fernando Tatis Jr. a eu un grand chelem dans le cadre d’un match à deux circuits et sept points produits. Le slam du joueur de 21 ans est survenu sur un terrain de 3-0 avec les Padres menant au Texas 10-3, déclenchant un débat national sur les règles non écrites.

Mardi – Wil Myers a frappé un grand chelem en première manche pour donner une avance rapide aux Padres.

Mercredi – Manny Machado a frappé un grand chelem à la 10e.

Jeudi – Le Grand Chelem de cinquième manche d’Eric Hosmer a vaincu une avance de 2-1 des Rangers.

Quatre victoires consécutives sur 34 points, mais l’enclos des releveurs fait mal au sens propre et figuré. Les releveurs de Padres ont abandonné cinq points jeudi, marquant la septième fois en neuf matchs que l’enclos des releveurs a cédé au moins trois points dans un match (le nombre étant de quatre ou plus cinq fois).

De plus, les soulageurs sur lesquels les Padres comptent le plus souffrent. Kirby Yates a terminé pour l’année avec des éperons osseux dans le coude. Drew Pomeranz a des douleurs à l’épaule et n’était pas disponible les deux dernières nuits. Craig Stammen et Matt Strahm étaient également indisponibles jeudi.

Mais ne parlez pas aux Astros des blessures.

Alex Bregman, finaliste du vote du MVP de la Ligue américaine l’année dernière, a été inscrit sur la liste des blessés jeudi après s’être tendu les ischio-jambiers mercredi. Yordan Alvarez, recrue de l’année AL en 2019, doit subir une opération au genou. Justin Verlander est blessé à l’avant-bras. Le relève Roberto Osuna est sorti avec un problème de coude. Et le voltigeur All-Star Michael Brantley est mis à l’écart en raison d’une blessure au quad, bien qu’il pourrait être activé ce week-end.

Et Houston continue de gagner.

« Chaque jour, nous sommes confrontés à des déceptions », a déclaré le manager d’Astros, Dusty Baker, « mais nous allons trouver un moyen de rester positif. »

McCullers a travaillé 26 1/3 de manches à ses cinq départs. Il a abandonné 16 points sur 22 coups sûrs. Mais la moitié de ces points se sont produits en un seul départ contre l’Arizona. Au cours de ses deux derniers départs, McCullers a accordé deux points sur quatre coups sûrs en 12 2/3 manches.

Richards fera également son sixième départ vendredi. Il a abandonné 11 points sur 26 coups sûrs et neuf buts avec 21 retraits au bâton en 28 2/3 manches.

McCullers a perdu sa seule apparition en carrière contre les Padres il y a deux ans, abandonnant trois points (deux mérités) en cinq manches. Richards a une fiche de 5-5 avec une MPM de 2,99 en 15 matchs en carrière (12 départs) contre les Astros.

– Médias au niveau du champ