ATLANTA (AP) Pity Martinez a marqué deux buts et Atlanta United a brisé une sécheresse sans but de plus de cinq mois et la plus longue séquence de défaites de l’histoire de la franchise avec une victoire 2-0 sur Nashville SC samedi soir.

Jouant dans le stade vide Mercedes-Benz, qui semblait carrément étrange étant donné que l’équipe a établi de nombreux records de fréquentation de la Major League Soccer, United (3-3-0) a remporté une victoire bien méritée lors de son premier match sous l’entraîneur par intérim Stephen Glass.

Atlanta a cassé une séquence de trois défaites en MLS et un dérapage de quatre matchs dans toutes les compétitions, battant l’expansion de Nashville (1-3-1) pour sa première victoire depuis un triomphe 2-1 contre Cincinnati le 7 mars.

À la 40e minute, Eric Remedi a livré une passe précise et imposante qui a couvert environ la moitié du terrain et a frappé Martinez dans la foulée, lui permettant de secouer un défenseur et de sprinter sur l’aile gauche. Walker Zimmerman de Nashville est venu pour défier juste à l’intérieur de la zone, mais Martinez l’a envoyé tout de suite avec une coupe astucieuse à l’intérieur, laissant un regard clair sur le but d’environ 8 mètres.

Martinez a battu Joe Willis avec un coup du pied gauche, mettant fin à une sécheresse de 435 minutes pour United, jouant son premier match en plus d’un mois pour ouvrir la deuxième phase de la réouverture de la MLS.

Martinez a complété le doublé avec son deuxième but à la 87e, arrachant un tir à 18 mètres qui a battu Willis dans le coin supérieur gauche.

Lors de la dernière victoire d’Atlanta avant samedi, plus de 69 000 fans se sont présentés pour le match d’ouverture à domicile de l’équipe en MLS. Bien sûr, le monde a beaucoup changé depuis ce match, tout comme United.

Quatre jours plus tard, Atlanta a été mis en déroute 3-0 en Ligue des champions de la CONCACAF par la centrale mexicaine Club America – le dernier match avant un arrêt de quatre mois causé par la pandémie de coronavirus.

La ligue est finalement revenue sur le terrain avec le tournoi MLS Is Back près d’Orlando. Atlanta United a réalisé une performance lamentable, perdant trois matchs consécutifs par scores 1-0.

Peu de temps après son retour à Atlanta, l’équipe s’est séparée de l’entraîneur de deuxième année Frank de Boer. Glass, qui entraînait Atlanta United 2 dans le championnat USL, a été promu au poste de chef tandis que le front office cherche un remplaçant permanent.

Dans l’espoir de secouer une équipe qui semblait tout synchronisée après trois saisons très réussies, Glass a promis d’instiller une approche plus offensive. United a finalement trouvé le fond du filet, bien que les seuls acclamations soient venues du bruit du ventilateur enregistré dans l’immense stade.

Atlanta United n’aura pas de fans à la maison au moins jusqu’à la fin septembre, un coup dur pour une franchise qui comptait en moyenne plus de 52000 fans par match en championnat la saison dernière.

