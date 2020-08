Le directeur de l’équipe Mercedes, Toto Wolff, a déclaré que les pannes de pneus survenues hier sur les voitures de Lewis Hamilton et de Valtteri Bottas ne sont pas liées au système unique de direction à double axe de l’équipe.

Le DAS permet aux conducteurs Mercedes d’ajuster l’angle de pincement de leurs roues avant pendant que la voiture se déplace. Aucune autre équipe n’a un système similaire sur ses voitures.

Cependant, Mercedes n’était pas la seule équipe à avoir subi des crevaisons à la fin de la course d’hier. Carlos Sainz Jnr a également subi une panne de pneu avant gauche sur sa McLaren.

« Je ne pense pas que le DAS ait eu une influence parce que nous avons vu la crevaison sur la voiture de Sainz également au même endroit », a déclaré Wolff en réponse à une question de ..

«L’avant gauche prend les charges les plus lourdes sur cette piste. Et nous avons vu des cloques sur de nombreuses voitures depuis le milieu du relais sur le dur. Donc pas de relation avec DAS.

Pirelli, le fournisseur officiel de pneus du sport, et la FIA enquêtent sur la cause des crevaisons qui ont frappé à la fin de la course d’hier.

Les pilotes Mercedes, ainsi que nombre de leurs rivaux, ont effectué de longs seconds relais sur pneus durs pendant la course. Wolff ne pense pas qu’ils aient pris un risque en le faisant, et a suggéré que les pannes pourraient avoir été causées par des débris suite à la panne de l’aileron avant de Kimi Raikkonen survenue peu de temps auparavant.

Hamilton et Bottas avaient des crevaisons à l’avant gauche. «Pirelli est toujours très diligent pour signaler et très transparent pour souligner qu’il pourrait y avoir des problèmes, et il était clair dès le début avec cette génération de voitures et la quantité d’appui à Silverstone que il pourrait y avoir des cloques sur le pneu », a déclaré Wolff. «Nous avons vu ceux des formules juniors. Mais c’est un travail très difficile de produire des pneus pour des voitures qui génèrent autant d’appuis.

«Faire ces tours avec le dur n’était pas quelque chose de complètement inhabituel. Nous n’avons donc pris aucun risque.

«Mais je ne voudrais pas tirer de conclusions maintenant sur la raison des échecs, car comme je l’ai déjà dit, il y avait tellement de débris sur la piste, en regardant Raikkonen sur la piste à la fin. Comme avec n’importe quel pneu, si le pneu est usé, les débris passeront plus facilement à travers la carcasse.

«Je pense donc que nous devons attendre l’analyse de Pirelli, et je suis sûr qu’ils vont prendre les bonnes décisions.»

