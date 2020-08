Les White Sox de Chicago ont ceinturé 14 circuits au cours d’une séquence de quatre victoires consécutives. À chaque explosion vient une éruption jubilatoire de la pirogue des White Sox.

« Ils apportent définitivement de l’énergie », a déclaré le droitier de Chicago Dylan Cease à propos de ses coéquipiers. « C’est l’équipe la plus divertissante dans laquelle je n’ai jamais fait partie, surtout quand nous frappons des bombes et que tout le monde panique. C’est vraiment génial. »

L’hôte, les White Sox, cherchera à continuer à battre et à sourire jeudi après-midi alors qu’ils se lancent dans un balayage de quatre matchs contre les Tigers de Detroit, qui ont perdu huit de suite.

Chicago déplacerait un sommet de la saison de quatre matchs au-dessus de 0,500 avec une victoire.

Détroit, qui a pris un départ de 9-5, cherche à éviter son premier dérapage de neuf matchs depuis sa perte de 10 matchs consécutifs en mai 2019.

Jose Abreu et Edwin Encarnacion ont réussi des circuits en solitaire lors de la huitième manche mercredi alors que les White Sox se ralliaient pour une victoire de 5-3.

Encarnacion a frappé un coup en solo plus tôt dans le match, et ses coéquipiers se sont amusés en regardant et imitant le trot du frappeur désigné autour des bases à sa manière familière de «perroquet». Encarnacion plie son bras droit et le maintient parallèle au sol tout en encerclant les bases.

« Nous nous amusons beaucoup », a déclaré Anderson. «Nous sommes des hommes adultes. Tout le monde a des enfants, mais nous sommes aussi en pirogue à nous amuser avec nos coéquipiers, mec. Je pense que c’est de ça qu’il s’agit, surtout avec le baseball parce que le jeu est long et que certaines personnes ont une courte durée d’attention. .

« Si vous faites quelque chose de drôle ou de passionnant, montrez que vous souriez et que vous vous amusez, cela apporte un peu de lumière dans leur journée, autre que de simplement regarder le terrain et le frappeur frapper et juste un jeu défensif. Apportez du plaisir dedans. . «

Les Tigers tenteront de remporter une victoire avant de se rendre à Cleveland, qui a battu Detroit 20 fois de suite.

Le joueur de premier but Jeimer Candelario a fourni une secousse en tête de l’alignement de Detroit mercredi, allant 2 en 3 avec un double et un circuit de trois points alors qu’il se dirigeait vers la première place.

« Candy a de meilleurs at-bats », a déclaré le manager des Tigers, Ron Gardenhire. « Il n’a pas peur de prendre des lancers. Nous verrons comment ça marche. En ce qui concerne le pourcentage sur la base, il fait l’affaire. »

Le joueur de deuxième but Jonathan Schoop a une fiche de 6 en 11 avec un home run en solo lors des trois premiers matchs de la série.

Le droitier Lucas Giolito (1-2, 4,88 mpm) est sur le point de commencer pour les White Sox alors qu’il cherche sa première victoire depuis le 4 août. Giolito a pris la perte lors du premier match contre les Cardinals de St. Louis samedi. , produisant cinq points sur six coups sûrs avec deux marches et cinq retraits au bâton.

Giolito a une fiche de 4-2 avec une MPM de 4,93 en sept départs en carrière contre les Tigers.

Le partant des Tigers Spencer Turnbull (2-1, 2,78 ERA) visera à rebondir après une sortie difficile samedi contre Cleveland, lorsqu’il a accordé trois points sur six coups sûrs en 4 2/3 manches avec quatre buts et trois retraits au bâton. En deux départs en carrière contre les White Sox, Turnbull a une fiche de 0-1 avec une MPM de 5,40 et 14 retraits au bâton en 8 1/3 de manches.

L’entraîneur des White Sox, Rick Renteria, a déclaré que la douleur de la main droite qui avait poussé le voltigeur Luis Robert à quitter le match de mardi n’était « rien de grave » et que Robert pourrait revenir dès jeudi.

– Médias au niveau du champ