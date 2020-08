La finale de la Ligue des champions sera une rencontre de deux superclubs, qui ont tous deux une façon de jouer très superclub. Les deux sont habitués à dominer: le Bayern Munich a remporté un doublé national, remportant les titres de Bundesliga et de DFB Pokal. Le Paris Saint-Germain a remporté un triplé national, remportant le titre de Ligue 1 et les trophées de Coupe de France et de Coupe de la Ligue. Les deux sont superbes sur le ballon. Les deux attaquent avec abandon. Et les deux, habitués à être testés correctement et régulièrement, sont vulnérables sur le plan défensif. En ce sens, c’est la finale moderne parfaite.

Mais le Bayern et le PSG ne sont pas les mêmes. Le Bayern a déjà remporté cinq titres de Coupe d’Europe / Ligue des champions. Il a remporté huit titres de Bundesliga d’affilée. Il a remporté plus de titres de Bundesliga que tous les autres clubs allemands réunis. C’est un club qui représente le capitalisme pur, exploitant impitoyablement sa position dominante sur le marché au point que lorsqu’il pille ses rivaux pour leurs meilleurs joueurs, la réaction tend à n’être guère plus qu’une résignation lasse face à l’ordre naturel des choses.

Le PSG, cependant, représente quelque chose de bien plus sinistre. Fondée en 1970 pour tenter de doter la capitale française d’une équipe capable de rivaliser avec la puissance de Saint-Étienne, Marseille et Reims, elle a été reprise en 2011 par Qatari Sports Investments. C’est une filiale de l’Agence d’investissement qatari, l’organisme créé par l’État qatari en 2005 pour gérer le fonds souverain de l’émirat. Pas moins que Manchester City, le PSG est à nu comme un agent du soft power, dans le cadre d’une tentative plus large de vulgarisation et de valorisation de l’image de l’État à travers le sport – dont l’accueil de la Coupe du monde 2022 est la pièce maîtresse.

Et c’est un État qui a désespérément besoin que son image soit améliorée. Les stades qui accueilleront la Coupe du monde, comme la majorité des projets de construction dans le pays, ont été construits en utilisant des travailleurs migrants qui sont souvent contraints de travailler dans des conditions dangereuses à des salaires extrêmement bas, incapables de quitter le pays à cause du système de la kafala. de parrainage de visa. Les allégations de torture sont monnaie courante. L’homosexualité est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de prison. Les droits des femmes sont limités. La presse est restreinte. Il n’y a pas de liberté d’expression. Peut-être que les fans du PSG ne se soucient pas de savoir qui paie le salaire de Neymar, mais rien de tout cela ne devrait jamais être normalisé sous la phrase banale «un investissement qatari substantiel». Le PSG représente en effet quelque chose de très désagréable. Non pas que le Bayern soit sans faute dans ce domaine, ayant signé un accord de parrainage majeur avec la Qatar Airways, dirigée par l’État, en 2018, qui a suscité la colère de sa base de supporters.

Au départ, l’implication du Qatar avec le PSG a conduit à beaucoup de talents coûteux et peu de cohésion. Le pouvoir des étoiles peut suffire à éliminer l’opposition intérieure. Il n’y avait jamais eu de triplé domestique en France il y a six ans; depuis, le PSG en a remporté quatre. Tout ce qui ressemble à un équilibre compétitif dans le football français a été dévasté dans le cadre de la politique étrangère du Qatar.

Mais le PSG avait tendance à faiblir face au premier véritable défi auquel il est confronté en Europe. Même en quart de finale contre l’Atalanta la semaine dernière, il semblait ébranlé par l’idée d’être pressé dans les premiers stades. Pour atteindre une finale de Ligue des champions en jouant au Borussia Dortmund, Atalanta et Leipzig – ces deux derniers n’ont jamais remporté leur championnat national et Dortmund ne l’a pas été depuis 2012 – dans la phase à élimination directe est un chemin relativement simple. Mais, néanmoins, il y a eu des signes d’amélioration de la cohésion sous le manager Thomas Tuchel.

Tuchel peut être épineux et est loin d’être universellement populaire au PSG. Il y a eu des manœuvres politiques contre lui. Mais son milieu de terrain peu éclairé de Marquinhos, Ander Herrera et Leandro Paredes a fourni une plate-forme pour les trois premiers de Neymar, Kylian Mbappe et Angel Di Maria. Ce dernier a toujours été bon pour revenir, mais il y avait même des signes contre le RB Leipzig en demi-finale de pressage soutenu.

Que cela soit suffisant contre le Bayern, les maîtres pressants, est un autre problème. Il attaque par vagues impitoyables et a en Robert Lewandowski un attaquant qui a marqué 55 buts en 46 matchs toutes compétitions confondues cette saison, dont au moins un but dans chacune de ses neuf apparitions en Ligue des champions. Thomas Muller joue plus intelligemment que jamais, tandis que le premier but de Serge Gnabry en demi-finale contre Lyon était un mélange caractéristique d’audace, de compétence et de rythme explosif.

Mais dans les victoires en quart de finale et en demi-finale, le Bayern a montré une vulnérabilité défensive, surtout au début. Barcelone a marqué deux fois et a frappé le poteau. Lyon a frappé le poteau et a gaspillé trois autres opportunités exceptionnelles. La ligne haute qui facilite la presse comporte inévitablement un certain risque. La ligne avant du PSG, malgré les récents ennuis de Neymar, ne sera pas aussi gaspilleuse que celle de Lyon.

Une équipe à la recherche d’un quadruple contre une équipe à la recherche d’un triplé. Deux camps offensifs redoutables avec des faiblesses défensives. C’est le concours de superclub parfait. Mais n’oubliez jamais que si l’un d’eux est un club de football très riche, l’autre est le bras de propagande d’un État qui abuse des droits de l’homme.