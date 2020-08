▲ « C’est une injustice que les propriétaires des équipes disent » nous possédons leurs garçons « », a critiqué le receveur des Cafés. Photo Ap

Journal La Jornada

Mardi 4 août 2020, p. a12

Odell Beckham Jr a lancé un appel fort à la NFL pour qu’elle réfléchisse à la santé des athlètes face à la crise sanitaire aux États-Unis en raison de la pandémie de coronavirus et a suggéré d’annuler la saison, qui commence le 10 septembre. Les propriétaires ne nous considèrent pas comme des joueurs humains, a déclaré le stellaire receveur des Cleveland Browns.

«Avec tout ce qui se passe, cela n’a aucun sens pourquoi nous essayons de le faire. Nous ne sommes pas prêts pour la saison. Alors pourquoi cherchons-nous à avancer? Évidemment, c’est pour votre argent.

«Cela me dérange parce qu’il y a toujours eu cela, et je déteste le dire, mais l’attitude des propriétaires est de penser: ‘oh, nous possédons leurs garçons’, et c’est une injustice parce qu’ils ne nous voient pas comme des humains.

J’ai l’impression que la saison ne devrait pas passer et je suis prêt à ce que cela n’arrive pas et cela ne me dérangerait pas de ne pas l’avoir, a-t-il déclaré au Wall Street Journal.

Beckham n’a pas l’intention d’abandonner la campagne, qui commence le mois prochain et est apparue au camp d’entraînement de Cleveland, a rapporté le portail AS. La saison dernière, il a fait 75 réceptions, a marché 1 335 verges et a réussi quatre touchés.

A leur retour à l’entraînement, les joueurs, entraîneurs et membres du staff ont subi des tests Covid-19, dont plus de 70 ont été testés positifs, certains sont asymptomatiques.

Dimanche, les Jaguars de Jacksonville ont rapporté que le quart Gardner Minshew était l’un des cinq joueurs placés sur la liste de réserve par Covid-19.

D’autres ont préféré refuser de peur d’être infectés et de mettre leur famille et leur santé en danger.

Jusqu’à hier, 33 joueurs ayant choisi de ne pas participer avaient été comptés, couverts par la clause d’exclusion volontaire extraordinaire en raison de l’urgence provoquée par le coronavirus, a rapporté Espn.

Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont l’équipe avec le moins de pertes avec sept joueurs, tandis que les Chiefs de Kansas City, champions en titre de la NFL, en ont rapporté deux, le même nombre de Cowboys de Dallas, de New Orleans Saints, de Cleveland Browns, Baltimore Ravens et New York Jets.

Les Raiders joueront sans public dans leur nouveau stade, Allegiant, à Las Vegas, a déclaré la franchise qui a déménagé d’Oakland et accueillera la Nouvelle-Orléans le 21 septembre.

Avec des informations de l’.