Le milieu de terrain de Manchester City, Bernardo Silva, a rendu hommage au travail effectué par les écoles de football de la ville à travers les Émirats arabes unis alors que le programme d’entraîneurs célèbre son 10e anniversaire.

Lancé initialement en 2010, City Football Schools vient d’annoncer une extension pour la nouvelle saison avec un total de sept sites en activité à Abu Dhabi et Dubaï.

Au cours des 10 dernières années, plus de 10 000 jeunes joueurs en herbe aux Emirats Arabes Unis ont reçu un encadrement spécialisé afin de les aider à améliorer leurs compétences et à développer une passion pour le football.

Bernardo, qui a remporté six trophées majeurs depuis sa signature pour Manchester City en 2017, ne tarit pas d’éloges sur les conseils donnés aux jeunes joueurs des EAU, en particulier au cours des derniers mois.

«C’était formidable de voir des joueurs à travers les Émirats arabes unis s’associer avec les écoles de football de la ville et Manchester City pour rester aussi en forme et actifs que possible pendant la pandémie – et garder leurs compétences à jour», dit-il.

«En tant que club, nous avons les mêmes valeurs de la première équipe aux niveaux des jeunes et il s’agit de travailler dur et de ne pas oublier de s’amuser – et de se comporter correctement sur et en dehors du terrain.

«Nous avons vu les écoles de football de ville aller de mieux en mieux et une grande partie de cela est que les joueurs et les entraîneurs impliqués ont ces mêmes valeurs.»

Pour la nouvelle saison, les sessions seront ouvertes aux joueurs de tous niveaux, âgés de 3 à 16 ans, avec des campus à Abu Dhabi à Zayed Sports City, Emirates Palace et un nouvel emplacement sur l’île d’Al Maryah.

Pour les joueurs basés à Dubaï qui souhaitent s’impliquer, les sessions auront lieu au Brighton College, à la Jumeirah Baccalaureate School, au Koora Dome et à la Uptown School de Mirdif.

Au cours des 10 dernières années, les écoles de football de la ville ont organisé 30 000 séances d’entraînement, avec 37 ressortissants des Émirats arabes unis progressant pour jouer pour des clubs professionnels. Pendant cette période, plus de 500 enfants ont eu la possibilité de visiter le stade Etihad au Royaume-Uni.

En savoir plus sur l’application Sport360