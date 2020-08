Montrez-nous votre travail, Big Ten.

Avec la crédibilité de votre conférence en train de brûler et les membres de la ligue organisant les matchs qui ont allumé le feu, le moment est venu pour une transparence maximale. Des entraîneurs grincheux aux lettres des parents, en passant par la pétition des joueurs, en passant par la nouvelle série de cocktails administratifs molotov lundi, vous avez un peu de «folie» à faire.

Dites-nous quelque chose. Regarde ça; dites-nous tout.

Dites-nous comment chaque aspect de la décision du 11 août d’annuler les sports d’automne a échoué. Dites-nous quels facteurs ont été pesés et lesquels ont le plus pesé. Montrez-nous quelles données médicales ont été discutées. Détails et spécificités, s’il vous plaît. Pas de généralités banales.

Le Pac-12, qui a été une bouilloire bouillante de dysfonctionnement pendant des années, a réussi à prendre la même décision sans aucun drame – en partie parce qu’ils étaient très publics au sujet de leurs informations médicales. Quand le Pac-12 vous fait mal paraître, vous paraissez mal.

Ensuite, passez à l’étape suivante, Big Ten. Dites-nous quel a été le vote des présidents et chanceliers d’université de la ligue. Ou s’il y avait un vote.

Un nouvel incendie surprenant a commencé lundi après-midi lorsque le directeur sportif de Penn State, Sandy Barbour, a déclaré aux médias lors d’un appel Zoom: «Je ne sais pas s’il y a eu un vote ou non. Personne ne m’a jamais dit qu’il y en avait. Je ne sais tout simplement pas s’il y a eu un vote des chanceliers et des présidents. Alors que tout le monde reculait face à cette explosion, le journaliste de Minneapolis Fox Sports 9, Jeff Wald, a tweeté que le président du Minnesota, Joan Gabel, «n’appellerait pas cela un vote en soi» la semaine dernière. Wald a déclaré que Gabel a évoqué qu’il s’agissait d’un « processus délibératif où nous sommes parvenus à une décision ensemble. »

S’il n’y a pas eu de vote, pourquoi pas? Était-ce une décision de 14 présidents ou une décision de commissaire à un seul homme? (Les courriels adressés au bureau du Big Ten demandant de plus amples informations sur le vote / non-vote n’ont pas été renvoyés tout de suite lundi.)

Cette explication mérite plus qu’un simple vote au total, d’ailleurs. Dites-nous le vote individuel par institution. Si les dirigeants de ces énormes et prestigieuses universités sont trop timorés pour mettre leur nom derrière leur vote, ils devraient avoir honte. S’ils sont allés avec la vieille esquive sémantique bureaucratique de ne pas prendre un vote formel tout en comptant beaucoup les votes «informels», ils devraient également avoir honte.

Ce n’est pas un jury qui décide d’un verdict de meurtre qui met quelqu’un en prison à vie; c’est un groupe de présidents bien rémunérés qui décident de jouer ou non au football. Montrez une certaine colonne vertébrale. Soutenez une décision.

Nous savons que tout vote / non-vote n’a pas été unanime, car le commissaire Kevin Warren l’a reconnu dans une interview généralement évasive avec le présentateur de Big Ten Network, Dave Revsine, la semaine dernière. La veille de l’annonce de la décision, Dan Patrick a déclaré dans son émission de radio que le vote était de 12 à 2 pour ne pas jouer, avec le Nebraska et l’Iowa en opposition. Des discussions ultérieures ont déclaré que le vote était de 8 à 6, mais le journaliste du Chicago Tribune, Teddy Greenstein, a tweeté cette semaine qu’une source de la ligue lui avait dit que le total des votes présumés était «ridicule».

C’est beaucoup d’informations contradictoires. Clarifiez cela pour nous, Big Ten. Et pour vous-même.

Le vieil adage sur le fait de cacher des informations au public est que la lumière du soleil est le meilleur désinfectant, et vous, Big Ten, avez soudainement besoin d’une fumigation massive. Ce qui est étonnant, c’est la quantité de boues qui s’accumule de l’intérieur. Personne ne fait trop d’efforts pour jouer gentiment.

Avant même d’annoncer votre décision, les entraîneurs faisaient publiquement pression. L’entraîneur du Nebraska, Scott Frost, parlait de jouer un programme en dehors de la conférence. Ensuite, l’entraîneur de l’État de l’Ohio, Ryan Day, a déclaré: «Nous ne pouvons pas annuler la saison pour le moment, nous devons au moins la reporter et nous donner du temps pour continuer à réévaluer tout ce qui se passe. James Franklin de Penn State est également intervenu.

Lorsque le vote n’a pas abouti, les plaintes ont continué de divers endroits de la ligue. L’avocat Tom Mars a mis au point un «plan d’action» pour les entraîneurs de la ligue détaillant comment les écoles pourraient essayer de renverser l’interdiction de dérogation de la NCAA et de reprendre la saison. Ensuite, les parents de plusieurs équipes ont commencé leur assaut en hélicoptère contre la ligue, envoyant des lettres au commissaire demandant des explications et une chance de jouer. Puis le quart-arrière de l’État de l’Ohio, Justin Fields, meilleur joueur de la conférence, a rédigé une pétition qui a recueilli des centaines de milliers de signatures. Le même jour, la nouvelle a éclaté au sujet de Saliva / Direct, une percée potentielle dans les tests qui a rouvert le débat sur la question de savoir si votre annulation controversée est venue trop tôt.

Le volume de mécontentement ouvert a été assez époustouflant et semble indiquer que Warren n’était pas préparé à la quantité d’œufs qui seraient cassés. Le commissaire de première année a eu une main ridiculement difficile, et il a été admirablement cohérent en disant depuis le début que la ligue pourrait bien ne pas jouer cette année.

Puis c’est arrivé, et tout le monde s’est retourné. Et depuis, son travail est devenu beaucoup plus difficile.

Warren n’a pas bien expliqué les raisons de l’annulation de l’automne le 11 août, et depuis lors, il n’a pas réussi à faire fusionner la conférence autour de cette décision. Day a continué à tweeter «#Fight» au cours des deux derniers jours, faisant allusion au jeu à l’automne, y compris un lundi après-midi pour soutenir la pétition de Fields. Cela a été suivi d’un tweet du directeur sportif de l’État de l’Ohio, Gene Smith, qui disait: «AIMEZ MON COACH !!!»

Smith est aussi ancré et respecté que n’importe quel directeur sportif du pays. Il a également été un membre fiable de l’organe délibérant de la NCAA, siégeant dans d’innombrables comités au fil des ans. Il est, à bien des égards, l’établissement. Et si The Establishment est aussi à l’aise pour attiser publiquement les conflits, c’est un problème pour Warren.

Jim Delany, le prédécesseur de Warren, aurait très probablement demandé aux présidents de faire son travail de relations publiques pour lui avec les médias et sur le campus. Mais peu de ces dirigeants universitaires se mettent devant les trucs lancés de toutes parts au nouveau commissaire. Il est probable qu’il n’a tout simplement pas encore eu le temps de développer des relations et des alliances dans ces domaines; cela pourrait également indiquer que les présidents n’ont pas aimé la façon dont Warren a géré cette énorme décision.

(Le Minnesota a été l’une des îles de soutien ces derniers jours pour Warren. L’entraîneur PJ Fleck a déclaré qu’il comprenait la décision et que les 30 joueurs qu’il avait interrogés étaient d’accord. Le quart-arrière Tanner Morgan a déclaré à l’Athletic Monday, « Je les félicite pour étant la conférence qui accorde la priorité à la santé et à la sécurité des joueurs, comme ils l’ont toujours dit. »)

Il est peu probable que les lettres et pétitions des parents changent d’avis à quiconque au sommet de la chaîne alimentaire du Big Ten. La tentative de Tom Mars d’annuler l’interdiction de dispense de transfert de la NCAA est au mieux une longue chance. Warren et la conférence peuvent surmonter cette tempête sans avoir à revenir sur quoi que ce soit.

Mais s’ils veulent faire comprendre aux gens cette décision, montrez-nous le travail qui a été accompli. Donnez-nous les faits. Dites-nous le vote. Overshare. Votre crédibilité est en jeu, Big Ten. Parlez.

