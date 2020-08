En réponse aux critiques persistantes des joueurs, des parents, des entraîneurs et des fans, le commissaire de la Big Ten Conference, Kevin Warren, a publié mercredi une «lettre ouverte» donnant plus de détails sur la décision de la ligue de reporter les sports d’automne.

La phrase la plus pertinente pour quiconque s’accrochant à un mince espoir que la ligue changerait d’avis et jouerait au football cet automne: «Le vote du Big Ten Council of Presidents and Chancellors (COP / C) était massivement en faveur du report des sports d’automne et ne sera pas revisitée. » Cette phrase devrait également mettre fin au récit de cette semaine selon lequel aucun vote n’a eu lieu.

«J’aurais pu faire un meilleur travail la semaine dernière en exprimant les nombreuses préoccupations et risques», a déclaré Warren à Sports Illustrated. «C’est pourquoi je veux mettre les choses par écrit. … C’est une décision incroyablement difficile, et une grande partie de la déception vient de la passion. Nous avons des athlètes passionnés, des parents passionnés et 14 bases de fans passionnés.

«Maintenant, je fais tout ce que je peux pour me concentrer sur l’avenir, afin que nos étudiants-athlètes puissent vivre une expérience enrichissante dans les Big Ten en hiver et au printemps.

Le libellé y est significatif. Plusieurs sources de la ligue ont déclaré mercredi à SI que le consensus se construisait pour une saison de football d’hiver, commençant début janvier et se terminant fin février, en utilisant des stades couverts autour de l’empreinte du Big Ten. Albert Breer de SI a eu la première information sur ce plan la semaine dernière.

La lettre de Warren a énuméré six points qu’il a appelés «les principaux facteurs» dans la décision du Big Ten, qui a été prise après avoir entendu «des commentaires, des conseils et des conseils d’experts médicaux». Les facteurs:

«Les taux de transmission continuent d’augmenter à un rythme alarmant avec peu d’indications de la part des experts médicaux que nos campus, communautés ou pays pourraient prendre le contrôle de la propagation du virus avant le début de la compétition. Alors que nos équipes se préparaient à des pratiques plus intenses, bon nombre de nos personnels médicaux ne pensaient pas que les interventions que nous avions planifiées seraient adéquates pour réduire la propagation potentielle, même avec des tests très réguliers. Lorsque l’ensemble des étudiants revient sur le campus, la propagation aux étudiants-athlètes pourrait réintroduire l’infection dans notre communauté d’athlétisme. «Il y a tout simplement trop de choses que nous ne savons pas sur le virus, la guérison d’une infection et les effets à long terme. Bien que les données sur la cardiomyopathie soient préliminaires et incomplètes, le risque incertain était inacceptable pour le moment.

«Les préoccupations concernant la recherche des contacts persistent, y compris l’incapacité à la distance sociale dans les sports de contact conformément aux directives des Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Bien que des processus d’atténuation des risques (p. Ex. Distance physique, couvertures faciales, hygiène adéquate, etc.) puissent être mis en œuvre sur l’ensemble du campus pour la population étudiante, il est devenu clair que ces processus ne pouvaient pas être pleinement mis en œuvre dans les sports de contact. «Avec le début des pratiques et des compétitions à contact complet, il est devenu de plus en plus clair que la recherche des contacts et la mise en quarantaine risqueraient de perturber fréquemment et considérablement le calendrier des entraînements et des compétitions. les tests précis sont actuellement limités. « Des préoccupations importantes existent également concernant la chaîne d’approvisionnement des tests, en général, pour bon nombre de nos institutions. »

