L’entraîneur des Patriots, Bill Belichick, a déclaré que Cam Newton était un «enfant qui travaille dur» alors que le quart-arrière continue d’impressionner avec sa nouvelle équipe.

Newton jouera pour les Patriots en 2020 après avoir signé un contrat d’un an après sa libération des Panthers en mars dernier. Il est en compétition pour combler le vide laissé par Tom Brady.

Interrogé par les journalistes sur Newton vendredi, Belichick a déclaré: « Cam est un gamin qui travaille dur. Il l’est vraiment. Il a travaillé très dur, je dirais, comme tous nos joueurs.

« Je dirais que certainement pour tous les quarts, à ce poste, ces gars-là ont été enfermés, concentrés et confiants dans ce qu’ils sont capables de faire et les informations qu’ils doivent donner à l’équipe – appel de jeu, ajustements. , des sons, des ajustements de protection, des choses comme ça. Tout se passe plutôt bien. «

Newton, 31 ans, a passé les neuf premières saisons de sa carrière avec les Panthers après avoir été choisi au premier rang du repêchage 2011 de la NFL. Il a lancé pour 29041 verges, avec 182 touchés et 108 interceptions, pour la Caroline. Il a été sélectionné à trois reprises au Pro Bowl et a été nommé joueur par excellence de la NFL 2015 après avoir mené les Panthers à un dossier de 15-1 et à une apparition au Super Bowl avant de perdre contre les Denver Broncos.

Les Panthers ont fait les séries éliminatoires dans quatre des neuf saisons de Newton avec l’équipe.

Ces dernières années, cependant, Newton a été gêné par des blessures. Il a lutté contre un problème d’épaule en 2018, ce qui a contribué à faire dérailler une campagne prometteuse; les Panthers ont perdu sept de leurs huit derniers matchs pour terminer 7-9. Il n’a disputé que deux matchs en 2019, perdant les deux, à cause d’une fracture de Lisfranc. La Caroline a terminé 5-11 et a perdu ses huit derniers matchs.

« C’est un grand gars, c’est sûr – juste sa présence physique », a déclaré le demi offensif des Patriots, Rex Burkhead. « Il a toujours été un grand joueur, juste [with] sa polyvalence – sa capacité à exécuter le ballon et à passer aussi. Il a été capable de faire cela à un niveau élevé pendant de nombreuses années.

« Il est entré tout de suite, tête baissée, et a essayé de le ramasser aussi vite que possible. … Son premier impact a été génial. Il essaie juste d’apprendre autant qu’il le peut et de se mettre en contact avec le reste du monde. les mecs. »