Les Phillies de Philadelphie et les Blue Jays de Toronto amèneront des chauves-souris chaudes avec eux lorsqu’ils joueront un match double jeudi après-midi à Buffalo.

Les Blue Jays ont complété un balayage de trois matchs des Orioles de Baltimore avec une victoire de 5-2 mercredi grâce à deux circuits de Randal Grichuk, un tir en solo et une explosion de deux points.

Le défenseur central des Blue Jays compte maintenant six circuits pour la saison, tous au cours des six derniers matchs. Il a réussi un circuit en quatre matchs consécutifs pour la deuxième fois de sa carrière, et il a conduit en 11 points en trois matchs contre les Orioles. Seul Josh Phelps avec 13 contre les Mariners de Seattle en 2004 a eu plus de points produits dans une série de trois matchs dans l’histoire de la franchise.

« Je frappe le ballon en l’air mais je le conduis toujours », a récemment déclaré Grichuk. « Les choses fonctionnent. Ce sur quoi je travaille va dans la bonne direction, alors je vais essayer de continuer à le faire. »

Grichuk a été déplacé à la deuxième place de l’alignement pour remplacer Bo Bichette, qui a été inscrit sur la liste des blessés dimanche en raison d’une blessure au genou. Mercredi, Grichuk a terminé quatrième.

Les Phillies ont connu leur séquence de quatre victoires consécutives mercredi après-midi avec une défaite de 6-3 contre les Red Sox de Boston.

Philadelphie avait marqué au moins six points dans chacune des quatre victoires et est entré en jeu mercredi avec une moyenne de 5,72 points par match, le plus dans les ligues majeures. Les Phillies ont été tenus à trois coups sûrs mercredi. Ils ont accepté six promenades, mais ils ont biffé 12 fois.

« Nous avons une bonne équipe et nous avons une bonne formation », a déclaré le voltigeur de Philadelphie Bryce Harper, qui était 0-en-3 avec une marche mercredi. « Quand nous frappons sur tous les cylindres, nous sommes une équipe assez difficile à sortir. »

Les droitiers Chase Anderson (0-0, 3,00 ERA) et Trent Thornton (0-0, 2,25) seront les partants des Blue Jays jeudi.

Les Phillies commenceront les droitiers Spencer Howard (0-1, 7,88 MPM) et Vince Velasquez (0-0, 7,88).

Chaque match est prévu pour sept manches.

« Jouer 14 manches est mieux que jouer 18 c’est sûr », a déclaré le manager des Blue Jays Charlie Montoyo, dont l’équipe est au milieu d’une séquence de 28 matchs en 27 jours. « Cela aide beaucoup. »

Anderson fera son troisième départ de la saison dans le premier match après s’être ouvert sur la liste des blessés avec une tension oblique. Il a lancé un total de six manches sur les deux départs. Anderson a une fiche de 1-3 avec une MPM de 6,75 en six départs en carrière contre les Phillies.

Thornton a fait un départ cette saison – accordant un point et huit coups sûrs en quatre manches contre les Nationals de Washington le 27 juillet – avant de se qualifier pour l’IL en raison d’une inflammation du coude. C’est sa première sortie depuis. Il n’a jamais affronté les Phillies en saison régulière.

Howard, qui a été retiré de son départ de vendredi après 3 1/3 de manches avec une ampoule au doigt, débutera le premier match jeudi. En deux apparitions cette saison, la recrue de 24 ans a accordé huit points (sept mérités) sur 14 coups sûrs en huit manches.

Velasquez fera sa quatrième apparition de la saison et son troisième départ. Il a affronté les Blue Jays une fois dans sa carrière, en 2018, et il a remporté la victoire après avoir accordé deux points et trois coups sûrs en cinq manches.

Le double titre sera les troisième et quatrième matchs d’un road trip de 10 matchs pour les Phillies. Philadelphie ouvrira une série de trois matchs à Atlanta vendredi, le jour même où Toronto débutera un set de quatre matchs à Tampa Bay.

– Médias au niveau du champ