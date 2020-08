Bo Horvat a continué à patiner à travers les Blues vendredi soir. Il s’est arrêté seulement après avoir mis les champions en titre de la Coupe Stanley à deux matchs dans leur série éliminatoire de première ronde.

Horvat a marqué deux autres buts marquants pour les Canucks lors de leur victoire de 4-3 en prolongation dans le match 2 – un décompte en désavantage numérique dans lequel il a déshabillé deux attaquants de St.Louis, puis le vainqueur du match OT lors d’une échappée après avoir zoomé passé deux défenseurs tout en faisant un petit accrochage de but.

Le gagnant a été doublement énorme car il a annulé le but d’égalité contesté de Jaden Schwartz avec 6,4 secondes à jouer en temps réglementaire. Maintenant, Vancouver peut ignorer ce but alors qu’il se dirige vers le troisième match de dimanche dans la bulle d’Edmonton.

«Je suis fier de notre sang-froid ce soir. J’aime la façon dont nous nous y sommes tenus, a déclaré l’entraîneur des Canucks, Travis Green. « Vous savez, évidemment, il est difficile de marquer un but contre vous avec six secondes à jouer, et même le deuxième but. Je pensais que notre équipe a gardé notre sang-froid, nous n’avons pas vraiment abandonné beaucoup en troisième période, je pense que trois. chances seulement, et a gagné un grand match. «

Le capitaine de Vancouver, âgé de 25 ans, a marqué quatre buts dans la série et six en séries éliminatoires de la LNH après avoir marqué 22 fois en saison régulière, et tous les décomptes contre les Blues ont été marqués par une grande habileté. Une ventilation rapide de chacun, par ordre du plus récent au plus ancien:

Objectif 4: 2e match, 5 h 55, prolongation

Celui-ci était une question de vitesse: Horvat a devancé les défenseurs des Blues Alex Pietrangelo et Carl Gunnarsson, qui ont été pris dans la glace, de la ligne rouge, puis ont battu de manière inhabituelle Jordan Binnington entre les jambes.

«C’est généralement plus difficile pour un gardien de but, en particulier de sortir de ce côté (de l’aile gauche) si vous faites un tir rapide de cinq trous, et je voulais juste l’essayer», a-t-il déclaré. « Je ne suis généralement pas un tireur à cinq trous, et je l’ai essayé juste sous l’impulsion du moment, et heureusement, ça a marché. »

Objectif 3: Match 2, 7:23, première période

Ce shorty était mémorable pour les mains. Regardez le maniement du bâton pendant que Horvat passe devant Brayden Schenn puis Schwartz pour entrer sur Binnington.

«C’est juste une de ces choses où vous remarquez qu’il y a eu deux attaquants en arrière», a-t-il déclaré. «Ensuite, vous essayez de faire tout ce que vous pouvez amener la rondelle au filet, et heureusement, je les ai traversés tous les deux et j’ai simplement essayé de le terminer à partir de là, et heureusement, je suis rentré. Ce n’était certainement pas prévu, mais ça a fini par travailler. «

Objectif 2: Match 1, 8:01, troisième période

Ce but, le clincher dans une victoire de 5-2 à Vancouver, combinait les deux attributs alors que Horvat déshabillait Vince Dunn puis le soufflait:

Objectif 1: Match 1, 4:29, première période

Horvat a ouvert le score de la série avec ce jeu de puissance à une minuterie de la machine à sous. Vérifiez la précision alors qu’il battait Binnington sur le côté court.

« Il joue de façon phénoménale en ce moment », a déclaré Green. « Les trois derniers matchs sont aussi bons que je l’ai vu, peut-être (dans) mon temps ici. »

«C’est un gros corps qui sait patiner et, vous savez, si quelqu’un est fait pour le hockey en séries éliminatoires, c’est Bo Horvat, et il est définitivement au sommet de son art en ce moment», a ajouté Green.

Le dernier voyage d’Horvat – et des Canucks – aux séries éliminatoires remonte à 2015, l’année recrue d’Horvat. Après le thriller de vendredi, ils sont bien placés pour rester un moment.

«C’est le meilleur hockey joué, donc, je veux dire, nous voulions tous revenir ici pendant quatre ans et, heureusement, nous sommes de retour maintenant. Nous devons simplement continuer à avancer», a déclaré Horvat. « Je veux dire, c’est très amusant, nous nous amusons, l’équipe joue bien, et nous devons encore gagner d’autres matchs de hockey ici, alors nous avons hâte d’y être. »