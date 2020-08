Phoenix Suns a réussi à gagner à domicile contre Dallas Mavericks par 117-115 dans une nouvelle journée NBA. Les habitants viennent de vaincre loin de chez eux pour Wizards de Washington 112-125 et après ce résultat, ils ont une séquence de quatre victoires consécutives à leurs cinq derniers matchs.

08/03/2020

Agir à 09h05

CEST

.

De leur côté, les visiteurs ont perdu chez eux avec Houston Rockets 149-153, pour un total de quatre défaites lors des cinq derniers matchs. Avec ce résultat, pour le moment Phoenix Suns il resterait en dehors des positions Play-off avec 27 matchs gagnés sur 66 joués, tandis Dallas MavericksAprès le match, il reste en barrage avec 40 matchs gagnés sur 68 matchs joués. Vérifiez le classement NBA après le duel.

Au cours du premier quart, l’équipe visiteuse a été le principal dominateur, en fait, ils ont obtenu un 11-2 partiel au cours du quart et ont pris la différence de points maximale (12 points) à la fin du quart et ont terminé avec un 23-35.

Après cela, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse s’est distancée sur le tableau de bord et a enregistré une différence maximale de 15 points (56-71) au cours du trimestre, qui s’est terminé sur un résultat partiel de 37-38. Après cela, les joueurs ont accumulé un total de 60 à 73 points avant la pause.

Le troisième quart a mis en vedette les deux équipes, avec des alternances sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 36-19 (96-92). Enfin, au cours du dernier quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont réduit leurs distances, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-23. Enfin, les rivaux ont clôturé le score du match avec un résultat de 117-115 pour les locaux.

La victoire de Phoenix Suns a été construit sur 30 points, quatre passes et trois rebonds de Devin Booker et les 20 points, sept passes et neuf rebonds de Ricky Rubio. Les 40 points, 11 passes et huit rebonds de Luka Doncic et les 30 points, une passe et huit rebonds de Kristaps Porzingis n’étaient pas assez pour Dallas Mavericks pourrait gagner le match.

Lors du prochain affrontement NBA Phoenix Suns va affronter Clippers de Los Angeles dans le L’arène. Pour sa part, Dallas Mavericks tu verras les visages avec Kings de Sacramento dans le Maison de campagne Hp. Consultez le calendrier complet de la NBA.