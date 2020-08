L’Indy 500 en 2020 allait récompenser le gagnant plus d’argent que jamais à partir d’un portefeuille record de 15 millions de dollars. C’était la promesse de Roger Penske, le propriétaire de l’équipe de course très riche qui a acheté Indianapolis Motor Speedway l’année dernière.

Puis la pandémie de COVID-19 a éclaté aux États-Unis au printemps, et tout a changé.

Non seulement l’Indy 500 2020 a été repoussé en août par rapport à sa date traditionnelle de mai, mais après avoir initialement prévu d’accueillir des fans à 50% de sa capacité, puis à 25% de sa capacité, Indianapolis Motor Speedway a été contraint de poursuivre la course sans fans présents. . Ce qui impacte directement le sac à main de l’Indy 500.

Selon Racer Magazine, le manque de ventes de billets Indy 500 à lui seul enlève au moins 20 millions de dollars aux revenus de la piste. Penske a donc dû réduire de moitié le porte-monnaie Indy 500, de 15 millions de dollars à 7,5 millions de dollars.

« Je ne suis pas inquiet pour le sac à main », a déclaré le propriétaire de l’équipe IndyCar Chip Ganassi plus tôt ce mois-ci. « Bien sûr, nous aimerions avoir plus d’argent, mais ce n’est pas environ un an et (Penske) fait tout ce qu’il peut. «

Ed Carpenter, un autre propriétaire de l’équipe qui court lui-même aussi à temps partiel: «Nous pourrions être dans une situation bien pire que la nôtre, et au lieu de nous préoccuper des prix, je pense que nous sommes reconnaissants d’avoir l’opportunité de rivaliser. C’est quand même assez gros, mais si le seul moyen de gagner n’était pas de gagner un sou, je le ferais tous les jours de la semaine. «

Vous trouverez ci-dessous tous les détails sur le sac à main de l’Indy 500 en 2020, y compris combien d’argent le gagnant devrait recevoir et à quoi ressemble la répartition des paiements.

Combien gagne le gagnant de l’Indy 500?

Prix ​​en argent: 1,5 million de dollars (est.)

Il s’agit d’une estimation basée sur les ventilations des paiements de l’Indy 500 passées et le porte-monnaie mis à jour de 7,5 millions de dollars pour l’Indy 500 2020.

Les gains conducteur par pilote de l’Indy 500 2020 ne seront annoncés que le lendemain de la course, mais les récents vainqueurs de l’Indy 500 ont gagné environ 20% de la bourse. Et 20% de 7,5 millions de dollars représentent 1,5 million de dollars.

Même si le gagnant de l’Indy 500 2020 recevra la moitié de ce qu’il aurait gagné avec un sac à main de 15 millions de dollars, il recevra toujours beaucoup plus que quiconque, au moins le double du montant des gains de la deuxième place basés sur l’Indy 500 précédent. paiements.

Par exemple, le gagnant de l’Indy 500 de l’année dernière, Simon Pagenaud, a gagné 2 669 529 $ sur un portefeuille global de 13 090 536 $. Le finisseur Alexander Rossi a gagné 759 179 $.

Qu’est-ce que le sac à main Indy 500 pour 2020?

Porte-monnaie Indy 500: 7,5 millions de dollars

Voilà pour le plan de Penske visant à augmenter le sac à main Indy 500 de près de 2 millions de dollars, passant de 13090536 millions de dollars l’année dernière à 15 millions de dollars en 2020.

Penske a déclaré aux propriétaires de l’équipe début août que le paiement de l’Indy 500 2020 serait réduit à 7,5 millions de dollars en raison principalement de l’incapacité de la piste à accueillir des fans. C’est un énorme succès pour toutes les équipes de course impliquées, mais la moitié des prix généralement attribués à l’Indy 500 vaut mieux que rien.

« De loin, c’est ce qui fait et défait notre saison en tant qu’équipes », a déclaré Carpenter aux journalistes plus tôt ce mois-ci (via NBC Sports). « C’est l’événement le plus important pour nos partenaires. C’est nul à 100% de ne pas avoir de fans là-bas et de ne même pas pouvoir vivre pleinement l’expérience avec nos partenaires. Mais c’est nécessaire.

«Nous devons examiner toutes les décisions difficiles maintenant sur ce que nous devons faire pour être en mesure d’avoir des fans en 2021. Il est essentiel pour la santé des équipes que nous ayons cette course pour nous assurer que nous avons des équipes de retour. ici l’année prochaine. Cela semble un peu dramatique, mais c’est la réalité. «

Répartition des paiements pour l’Indy 500 2020

Les détails du système de paiement Indy 500 ne sont pas divulgués, mais il est relativement compliqué. Le sac à main est composé de prix en argent d’Indianapolis Motor Speedway, de la série IndyCar, de sponsors et d’organisateurs, ce qui signifie qu’un pilote avec un certain sponsor pourrait avoir une chance de gagner plus d’argent dans l’Indy 500 qu’un pilote avec un sponsor différent.

De plus, le paiement de l’Indy 500 fluctue en fonction de variables telles que le nombre de tours effectués, les tours les plus rapides, etc. C’est pourquoi le pilote qui termine septième, par exemple, pourrait gagner moins en prix en argent que le pilote qui termine huitième.

Pour référence, vous trouverez ci-dessous les résultats de l’Indy 500 de l’année dernière et les paiements pour chaque pilote. En raison de la réduction des bourses, les paiements en 2020 représenteront environ la moitié de ce qu’ils étaient en 2019.

Pos.

Chauffeur

Gains

1. Simon Pagenaud 2 669 529 $ 2. Alexander Rossi 759 179 $ 3. Takuma Sato 540 454 $ 4. Josef Newgarden 462 904 $ 5. Will Power 444 554 $ 6. Ed Carpenter 450 554 $ 7. Santino Ferrucci 435 404 $ 8. Ryan Hunter-Reay 379 129 $ 9. Tony Kanaan 369 129 $ 10. Conor Daly 230 805 $ 11. James Hinchcliffe 365 129 $ 12. James Davison 220 305 $ 13. Ed Jones 233 305 $ 14. Spencer Pigot 377 229 $ 15. Matheus Leist 344 129 $ 16. Pippa Mann 200 305 $ 17. Scott Dixon 359 204 $ 18. Helio Castroneves 200 305 $ 19. JR 204 Sage Karam 20 Hildebrand 200 305 $ 21. Jack Harvey 200 305 $ 22. Oriol Servia 203 305 $ 23. Marcus Ericsson 384 629 $ 24. Jordan King 200 805 $ 25. Charlie Kimball 200 305 $ 26. Marco Andretti 334 129 $ 27. Graham Raha 334 129 $ 28. Felix Rosenqvist 353 279 $ 30. 334 $ Zach Sébastien Bourdais 342 129 $ 31. Kyle Kaiser 205 305 $ 32. Ben Hanley 200 805 $ 33. Colton Herta 351 129 $

Historique des paiements de l’Indy 500

Le sac à main Indy 500 n’a pas été aussi bas que 7,5 millions de dollars depuis le début des années 1990. Le gagnant recevait plus de 50% de la bourse, ce qui n’est plus le cas.

Vous trouverez ci-dessous tous les sacs à main et les gains des gagnants au cours des 103 ans d’histoire de l’Indy 500.

An

Bourse

Gagnant

Gains du gagnant

1911 27550 $ Ray Harroun 14250 $ 1912 52225 $ Joe Dawson 20000 $ 1913 55875 $ Jules Goux 20000 $ 1914 51675 $ Rene Thomas 20000 $ 1915 51200 $ Ralph DePalma 20000 $ 1916 31350 $ Dario Resta 12000 $ 1919 55275 $ Howdy Wilcox 20000 $ 1920 93550 $ Gaston 86500 $ 1923 83425 $ Tommy Milton 28500 $ 1924 86850 $ LL Corum / Joe Boyer 20050 $ 1925 87750 $ Peter DePaolo 28800 $ 1926 88100 $ Frank Lockhart 35600 $ 1927 89850 $ George Souders 30625 $ 1928 90750 $ Louis Meyer 28250 $ 1929 95150 $ Billet de 1935 $ Louis Meyer 28950 $ 1929 95150 $ Ray Schneold 193031 $ Fred Frame 31050 $ 1933 54450 $ Louis Meyer 18000 $ 1934 83775 $ Bill Cummings 29725 $ 1935 78575 $ Kelly Petillo 30600 $ 1936 82525 $ Louis Meyer 31300 $ 1937 92135 $ Wilbur Shaw 35075 $ 1938 91075 $ Floyd Wilbur Roberts 32075 $ 1939 $ 87,050 Floyd Davis $ 40,075 $ 1939 29 200 $ 1946 115450 $ George Robson 42350 $ 1947 137425 $ Mauri Rose 33425 $ 1948 171075 $ Mauri Rose 42800 $ 1949 179050 $ Bill Holland 51575 $ 1950 201.035 $ Johnnie Parsons 57458 $ 1951 207.650 $ Lee Wallard 63612 $ 1952 230.100 $ Troy Ruttman 61743 $ 1953 Vuke 244754 $ 1956 282052 $ Pat Flaherty 93819 $ 1957 300252 $ Sam Hanks 103844 $ 1958 305217 $ Jimmy Bryan 105574 $ 1959 338100 $ Rodger Ward 106850 $ 1960 369150 $ Jim Rathmann 110000 $ 1961 400000 $ AJ Foyt 1667975 $ 1962 1964 426152 $ Clark75 $ AJ Foyt 1667975 $ 1962 1964 426152 $ Clark75 $ 1966691808 $ Graham Hill 156297 $ 1967734834 $ AJ Foyt 171527 $ 1968 712269 $ Bobby Unser 175139 $ 1969805127 $ Mario Andretti 206727 $ 1970 1000002 $ Al Unser 271697 $ 1971 1001604 $ Al Unser $ 171541968712269 $ Bobby Unser 175139 $ 1969805127 $ Mario Andretti 206727 $ 1970 10000002 $ Al Unser 271697 $ 1971 1001604 $ Al Unser $ 238454 1972 1011845 $ Mark Donohue 238454 $ 1972 1011845 $ Mark Donohue 238454 $ 1972 1011845 $ y Rutherford 245031 $ 1975 1.001.321 $ Bobby Unser 214.031 $ 1976 $ 1.037.776 Johnny Rutherford 255321 $ 1977 1.116.807 $ AJ Foyt 259791 1978 $ 1145225 $ Al Unser 290363 $ 1979 1,271,954 $ Rick Mears 270.401 $ 1980 $ 1.503.225 Johnny Rutherford 318819 $ 1981 1.605.375 $ Bobby Unser 299124 $ 1982 2.067.475 $ Gordon Johncock 290609 $ 1983 2.411.450 $ Tom Sneva 385886 $ 1984 2.795.899 $ Rick Mears 434.060 $ 1985 $ 3.271.025 Danny Sullivan 517.662 $ 1986 $ 4.001.450 Bobby Rahal 581062 $ 1987 4.490.375 $ Al Unser 526762 $ 1988 5,025,400 $ Rick Mears 809853 $ 1989 5.723.725 $ Emerson Fittipaldi 1.001.604 $ 1990 6.325.803 $ Arie Luyendyk 1.090.940 $ 1991 7.009.150 $ Rick Mears 1.219.704 $ 1992 7.527.450 $ Al Unser Jr. 1.244.184 $ 1993 7.681.300 $ Emerson Fittipaldi 1.155.304 $ 1994 7864800 $ Al Unser Jr. 1373 813 $ 1995 8063550 $ Jacques Villeneuve 1312 019 $ 1996 8114600 $ Buddy Lazier 1367854 $ 1997 8612450 $ Arie Luyendyk 1568150 $ 1998 8722150 $ Eddie Cheever Jr 1433000 $ 9 046 $ Kenny Brack 5190 2000 $ 9.476.505 Juan Pablo Montoya 1.235.690 $ 2001 9.610.325 $ Helio Castroneves 1.270.475 $ 2002 10.028.580 $ Helio Castroneves 1.606.215 $ 2003 $ 10.151.830 Gil de Ferran 1.353.265 $ 2004 10.250.580 $ Buddy Rice 1.761.740 $ 2005 $ 10.304.815 Dan Wheldon 1.537.805 $ 2006 10.518.565 $ Sam Hornish Jr. 1.744.855 $ 2007 $ 10668815 Dario Franchitti 1.645.233 $ 2008 14.406.580 $ Scott Dixon 2.988.065 $ 2009 14.315.315 $ Helio Castroneves 3.048.005 $ 2010 $ 13592815 Dario Franchitti 2.752.055 $ 2011 13.509.485 $ Dan Wheldon 2.592.255 $ 2012 $ 13.285.815 Dario Franchitti 2.474.280 $ 2013 $ 12.020.065 Tony Kanaan 2.353.355 $ 2014 14.231.760 $ Ryan Hunter-Reay 2.491.194 $ ici à 2015 $ 13.397.315 Juan Pablo Montoya 2.449.055 $ 2016 $ 13273253 Alexander Rossi 2.548.743 $ 2017 13.178.359 $ Takuma Sato 2.458.129 $ 2018 13.078.065 $ Will Power 2525454 $ 2019 13090536 $ Simon Pagenaud 2669529 $ 2020 7,5 millions $ – –