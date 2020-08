Deux des combattants poids lourds les plus accomplis de l’histoire de l’UFC laisseront tout cela dans l’octogone à l’UFC 252 – et gagneront beaucoup d’argent en le faisant.

Stipe Miocic (19-3, 15 KOs) et Daniel Cormier (22-1-2, 10 KOs) s’affronteront pour la troisième et (vraisemblablement) dernière fois samedi, non seulement pour la ceinture des poids lourds et le droit de se vanter ultime sur le autre, mais aussi pour un salaire important qui reflète leur statut de deux des plus grands noms du sport.

Les deux combattants ont gagné au moins 1 million de dollars sur l’autre au cours de leurs deux combats précédents, et il va de soi qu’ils le feront une fois de plus à l’UFC 252. Miocic et Cormier ont tous deux remporté des victoires contre l’autre avant de se lancer dans ce combat de trilogie. ce qui est venu de manière passionnante: Cormier a battu Miocic par KO au premier tour à l’UFC 226 pour prendre sa ceinture de championnat, mais Miocic a rendu la pareille à l’UFC 241 via TKO au quatrième tour.

Voici tout ce que vous devez savoir sur l’argent que Miocic et Cormier vont gagner à l’UFC 252:

Bourse Miocic vs Cormier 3, prix en argent pour l’UFC 252

La bourse complète et les prix pour l’UFC 252 ne seront pas connus avant la conclusion des événements de samedi, bien que les combats précédents aient créé un précédent pour Miocic et Cormier pour gagner des centaines de milliers de dollars quel que soit le résultat. Vous trouverez ci-dessous une ventilation de chacun de leurs paiements et bourses précédents – qui n’incluent pas les bonus du gagnant, les actions à la carte ou les parrainages – provenant respectivement de l’UFC 226 et 241:

UFC 226: 2,737 millions de dollars

Cormier (500 000 $) déf. Miocic (750000 $)

UFC 241: 3,318 millions de dollars

Miocic (750000 $) déf. Cormier (500 000 $)

Quelle est la valeur nette de Stipe Miocic?

Celebrity Net Worth répertorie les rapports selon lesquels Miocic vaut 4 millions de dollars en 2019 (l’année au cours de laquelle il s’est battu pour la dernière fois). Cela comprend au moins 1,5 million de dollars de paiements de ses deux derniers combats contre Cormier aux UFC 226 et 241.

Quelle est la valeur nette de Daniel Cormier?

Cormier pourrait être le challenger lors du combat UFC 252 de samedi contre Miocic, mais il a un net avantage en termes de valeur nette rapportée. Par Celebrity Net Worth, Cormier vaut 6 millions de dollars et commande au moins 500 000 dollars par combat; ces chiffres correspondent à ses deux derniers combats contre Cormier, dans lesquels il a gagné un demi-million pour chaque combat.

Le record de carrière de Stipe Miocic

Le champion en titre entame son combat UFC 252 contre Cormier avec une fiche de 19-3. Quinze des 19 victoires de Miocic sont survenues par KO: 79%. Ses quatre autres victoires (contre Joey Beltran, Roy Nelson, Gabriel Gonzaga et Francis Ngannou) ont toutes été des décisions unanimes. Ses trois défaites sont survenues contre Stefan Struve (TKO) en septembre 2012; Junior dos Santos (UD) en décembre 2014; et Cormier (KO) en juillet 2018. De ses défaites, seule celle contre Struve reste vengée: Miocic a battu dos Santos et Cormier lors de rematchs par TKO.

Bilan de carrière de Daniel Cormier

Cormier entre à l’UFC 252 avec un bilan tout aussi impressionnant, à 22-1-2. Bien que Cormier n’ait pas autant de KO (10) que Miocic, il a cinq soumissions à son dossier; il a également sept décisions à son actif, dont six à l’unanimité. Cormier n’a perdu que contre deux combattants au cours de sa carrière de 11 ans à l’UFC: deux fois contre Jon Jones (UD) et une fois contre Miocic (TKO). La deuxième des pertes de Cormier contre Jones, cependant, a été jugée non contestée après que Jones ait été testé positif pour un stéroïde anabolisant après le combat. Cormier, qui a perdu la ceinture des poids lourds légers après cette défaite, a ensuite été réintégré en tant que champion.