Bob Arum fait l’éloge de Vasiliy Lomachenko lors des négociations de Teofimo Lopez: «Il a volontairement réduit son propre sac à main afin de mener à bien le combat»

Publié le 08/10/2020

Par: Hans Themistode

C’était allumé, éteint, allumé, éteint et maintenant apparemment de retour.

Ce fut un tour de montagnes russes pour le promoteur Bob Arum alors qu’il continue de négocier les conditions d’un concours léger entre le champion unifié Vasiliy Lomachenko et le détenteur de la ceinture IBF Teofimo Lopez.

Lomachenko, né en Ukraine, aurait toujours un regard étranger sur son visage chaque fois que Lopez était mentionné. «Battre un vrai combattant», «Gagnez une ceinture», étaient les directives que Lomachenko (14-1, 10 KOs) a donné au natif de Brooklyn pour marquer un match avec lui.

Avec une victoire par élimination directe au deuxième tour contre l’ancien détenteur de la ceinture Richard Commey, Lopez (15-0, 12 KOs) a coché sa route vers Lomachenko pour faire la liste.

Maintenant, avec un titre enroulé autour de sa taille, Lopez vs Lomachenko était essentiellement une affaire conclue. Cependant, ces plans ont été abandonnés une fois que le COVID-19 a fait connaître sa présence indésirable. Pourtant, même sans aucun signe de ralentissement du virus, Arum a mis en place des protocoles de sécurité qui permettraient à leur concours d’avoir lieu.

Avec la ligne d’arrivée en vue, un autre problème est apparu lorsque Lopez a commencé à faire du bruit qu’il n’y avait pas assez de zéro à la fin de son contrôle. Maintenant, avec leur concours apparemment en panne, Lomachenko est intervenu pour faire avancer les choses.

«Dans ces circonstances, il a volontairement réduit son propre sac à main afin de terminer le combat», a déclaré Arum à l’émission Ak et Barak sur Sirius XM.

Selon plusieurs rapports, le montant total d’argent qui sera partagé par Lopez et Lomachenko était initialement de 4,7 millions. De ce montant, Lomachenko s’est vu offrir 3,5, laissant Lopez avec environ 1,2. Bien qu’il ne soit pas clair combien Lopez espérait empocher pour ce qui serait le combat le plus difficile de sa carrière, Arum, dans des circonstances normales, serait prêt à creuser un peu plus profondément ses mains dans ses poches pour acquiescer à sa jeune star. Mais avec cette pandémie mondiale qui empêche les fans d’entrer dans les arènes, une grande partie des revenus totaux a été durement touchée. Quelque chose qu’Arum non seulement réalise, mais maintenant il croit que Lopez comprend également d’où il vient.

«Je pense que Teofimo commence à réaliser que ses aspirations quant au montant de son sac à main étaient basées sur la vente de billets pour une arène, jusqu’à deux millions et demi ou trois millions de dollars. Plus le circuit fermé – un autre million de dollars. «Ces sources de revenus ont disparu. Mais cela ne veut pas dire qu’il ne devrait pas avoir un gros sac à main. Et il reçoit un gros sac à main. «Mais vous ne pouvez évidemment pas payer à l’homme ce que vous seriez en mesure de faire autrement si vous aviez une porte et des revenus en circuit fermé. C’est aussi simple que ça. Cela étant dit, connaissant Teofimo et sachant à quel point il est bon jeune homme, nous conclurons (un accord) avec lui sous peu.