Manny Pacquiao n’exclut pas complètement l’affrontement contre Gennadiy Golovkin: «Ça dépend»

Publié le 08/09/2020

Par: Hans Themistode

À l’âge de 41 ans, la plupart sont préoccupés par les appels téléphoniques de l’AARP. Mais pour la liste de titres WBA Manny Pacquaio, la seule fois où son téléphone sonne, c’est pour un combat.

Le bientôt 42 ans a une ligne sans fin de prétendants qui l’ont continuellement appelé à chaque tournant. Des noms tels que Terence Crawford, le champion unifié Errol Spence Jr. et l’ancien détenteur de la ceinture des quatre divisions Mikey Garcia restent en tête de sa liste pour sa prochaine apparition sur le ring.

Avec une victoire sur Keith Thurman en juillet 2019, Pacquaio reste sur une pause induite par COVID-19. La maladie mortelle a rendu presque impossible de déterminer quand il entrera à nouveau sur le ring, mais avec des rumeurs selon lesquelles le natif philippin souhaitait augmenter son poids, il s’est assuré d’écraser les murmures.

« Tant qu’il pèse 147 livres », a déclaré Pacquiao lors d’une récente interview avec le Manila Times. «Je suis d’accord avec ça. Mais si c’est au-dessus, c’est trop gros pour moi. «

Avec des titres mondiaux dans huit divisions de poids distinctes, Pacquiao sait une chose ou deux sur la lutte contre un homme plus grand. Cependant, lorsque l’entraîneur en chef Freddie Roach a mentionné un passage possible à 160 livres pour faire face à l’un des plus gros frappeurs de l’histoire de la boxe, beaucoup lui ont jeté un regard incrédule.

« Une chose à propos de Manny, il ne veut battre n’importe qui », a déclaré Roach à Chris Mannix de DAZN il y a quelques mois. «Il veut combattre les meilleurs. Mikey Garcia l’a appelé plusieurs fois; Je pense que c’est un bon combat pour lui, bien sûr. Robert (Garcia, le frère et entraîneur de Mikey) l’a appelé sur l’une de vos émissions. Cela m’a fait sourire, parce que j’aime ce combat pour Manny, je pense que c’est un grand combat. «

«Mais le fait est que Manny pourrait vouloir aller un peu plus haut. Il voudra peut-être combattre GGG ou l’un de ces gars qui sont censés être les meilleurs au monde. Pour Pacquiao, le désir est toujours d’être le meilleur qui soit.

Si, par hasard, les deux devaient se faire face sur le ring, Pacquiao entrerait dans ce match avec un désavantage de cinq pouces de hauteur et de trois pouces. Significatif, mais rien qu’il n’ait vu auparavant.

Il y a dix ans, en 2010, Pacquiao s’est retrouvé dans un concours désavantageux encore plus grand contre Antonio Margarito. Pourtant, le natif mexicain percutant pouvait rarement utiliser sa hauteur de six pouces et atteindre un avantage alors que Pacquiao le faisait suivre pendant 12 rounds.

Malgré sa grande expérience lorsqu’il a évolué pour affronter un homme plus grand, Pacquiao, 41 ans, ne semble pas intéressé à se battre au pays des 160 livres.

«Je n’ai pas vraiment eu de difficultés à l’époque. Mais il était trop gros », a déclaré Pacquiao en référence à son affrontement avec Margarito. « Je ne veux plus faire ça. »

Se battre à 160 pourrait demander trop à un combattant qui se promène régulièrement à 140 livres. Cela étant dit, si Golovkin nous sommes prêts à tomber à 154 livres, cela pourrait faire bouger les choses.

«154 livres? Cela dépend, je suppose, mais il n’y a pas de négociations pour le moment. «