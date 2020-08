Publié le 08/10/2020

Par: Hans Themistode

Avec 15 ans depuis sa dernière apparition sur le ring, les fans de Mike Tyson ne devraient pas avoir de problème à attendre un peu plus longtemps son retour.

Comme annoncé pour la première fois par ., l’ancien champion des poids lourds verra son match très attendu contre Roy Jones Jr. repoussé de sa date initiale du 12 septembre au 28 novembre.

Le raisonnement derrière le report serait dû au temps et à l’argent. Lorsque la nouvelle des boxeurs emblématiques a été entendue pour la première fois sur les conditions d’un match de poids lourd, les médias sociaux ont explosé. Malgré le prix de 50 dollars associé à leur combat de septembre, la plupart étaient apparemment à bord pour regarder deux légendes régler une question de près de 20 ans de savoir qui est le meilleur combattant.

Au début des années 2000, l’aura d’invincibilité de Tyson avait pratiquement disparu. Les pertes contre James Buster Douglas, Evander Holyfield et Lennox Lewis ont prouvé que le natif de Brooklyn n’était plus «The Baddest Man On The Planet». Jones Jr., d’autre part, venait de remporter sa quatrième victoire au titre mondial contre le champion WBA de l’époque, John Ruiz. Les discussions sur un concours entre les deux ne se sont toutefois jamais concrétisées. Jusque récemment.

Il a fallu plus de temps pour compléter la vision derrière le concours Tyson vs Jones Jr., car une série de docu en dix parties conduira les téléspectateurs dans le combat. Cela, ajouté à l’hypothèse selon laquelle l’anticipation légèrement plus longue générera plus de dollars, a conduit au retard.

Alors que les fans devront patienter un peu plus longtemps, le revers inattendu donnera aux deux combattants, qui ont bien dans la cinquantaine, plus de temps pour se préparer.

Pour les deux hommes, la fin de leur carrière n’a pas été bonne. Tyson a raccroché les gants en 2005 après des défaites consécutives contre Kevin McBride et Danny Williams. Suite à son affrontement avec McBride, Tyson a révélé qu’il n’était plus le même homme qui voulait anéantir ses adversaires.

«Je n’ai tout simplement pas le désir de nommer», a déclaré Tyson en 2005 après sa défaite contre McBride. «Je n’ai plus l’estomac de le faire.»

Néanmoins, 15 ans plus tard, Tyson a apparemment retrouvé ce désir.

Quant à Jones Jr., sa carrière s’est étendue bien au-delà de ses années d’or. Le natif de Floride a peut-être qualifié cela de carrière en 2018, mais sans titre mondial à son actif depuis 2003, Jones Jr. s’est battu comme l’ombre de lui-même pendant près de deux décennies.

Cela étant dit, il a remporté ses quatre derniers concours, bien que contre une compétition inférieure à la moyenne.

Dans leurs deux nombres premiers, la question de savoir qui était le meilleur combattant a toujours rendu les cercles de boxe fous. Maintenant, dans la cinquantaine, ils ne seront pas en mesure de répondre complètement à cette question, mais ils peuvent certainement donner un aperçu de ce qui aurait pu arriver.

Pourtant, les fans devront attendre encore quelques mois pour voir comment les choses se passent.