Publié le 21/08/2020

Par Sean Crose

«Je pense que la quarantaine m’a aidé», affirme Shawn Porter. «Quand tout a commencé, j’ai juste pris un peu de temps, et je crois que cela m’a rafraîchi et rajeuni. Cela m’a donné l’occasion de faire quelques ajustements et nous en avons tous grandi. » Porter, l’un des combattants les plus divertissants du sport, revient sur le ring ce samedi soir alors qu’il affronte l’invaincu Sébastain Formella au Microsoft Theatre de Los Angeles. La carte sera diffusée en direct sur Fox à partir de 20 heures, heure de l’Est.

Porter considère sa position comme l’un des participants les plus populaires du sport avec un sens de l’obligation. «Une fois que j’ai su que nous revenions à la boxe», dit-il, «je voulais assumer la responsabilité de ramener la boxe de grande envergure. Je suis l’un des premiers grands noms à revenir et je suis fier de représenter mon équipe et ma famille en revenant sur le ring le plus tôt possible. » Bien que son adversaire ce week-end soit clairement un outsider, Porter sait que Formella a quelques compétences en soi.

«Je sais que Formella est un boxeur qui aime

pour déplacer et utiliser l’extérieur et la boîte », affirme Porter. «Nous sommes prêts à prendre

le combat pour lui. Nous allons être intelligents et tactiques, mais agressifs comme

toujours. Nous allons y aller brillant, en beauté et faire une déclaration

au monde que la boxe et Shawn Porter sont toujours là. Porter, qui a été

une titlist deux fois, a maintenant trente-deux ans. Bien qu’il soit battu

compétition comme Danny Garcia, Paulie Malignaggi, Devon Alexander et Adrien

Broner, il a perdu contre Keith Thurman, Kell Brook et Errol Spence

respectivement. Alors que la boxe de haut niveau fait son retour sur la scène publique, c’est

important pour Porter de faire savoir aux gens qu’il est toujours en vue

division poids welter.

Afin de faire avancer sa carrière,

puis, Porter a mis un point d’honneur à ne pas négliger la glissance de Formella. « Je suis différent de la plupart

combattants », dit Porter. « C’est une tendance dans la boxe où les combattants regardent au-delà

adversaires, mais j’ai appris il y a longtemps que vous devez vous concentrer sur ce qui

devant vous et en tirer le meilleur parti. Dans l’esprit de mon père, nous avons fait encore plus pour

ce combat que nous avons fait en nous préparant pour Errol Spence, Jr. »

«Le plan est de revenir dans un titre mondial

battez-vous », poursuit Porter. « Je ne sais pas exactement quand ce plan arrivera

ensemble, mais je serai prêt. «