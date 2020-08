Publié le 22/08/2020

Par: Sean Crose

Le 30-3-1 Shawn Porter est revenu sur le ring après presque un an pour affronter le très inconnu 22-0 Sebastian Formella au Microsoft Theatre de Los Angeles samedi. Le combat était l’événement principal d’une carte PBC qui a été diffusée en direct sur Fox. Formella a employé la direction générale de l’anneau solide dans le premier. Porter est entré dans la forme classique de Porter dans le deuxième, en devançant et en le rendant granuleux. À la troisième, Porter traquait et avait l’air très vif alors qu’il poursuivait avec des coups puissants derrière un coup de piston.

Le quatrième a vu Formella faire aussi bien que possible, mais Porter lançait de lourds coups de poing sans paraître raide. Formella allait bien – il n’était tout simplement pas au niveau de compétence de Porter. Formella a réussi à atterrir propre dans le cinquième, mais cela n’a pas été suffisant pour repousser l’ancienne titlist intensément agressive à deux reprises. À la sixième, la victoire ne semblait être qu’une question de temps pour Porter.

Photo gracieuseté de Fox

À son honneur bien mérité – Formella a pris la chasse à Porter au septième. Bientôt, cependant, Porter fut à nouveau l’agresseur. En effet, l’homme a terminé la ronde de manière brutale, frappant Formella au visage avec des coups de poing savamment lancés. Porter a continué à frapper dans le huitième, mais Formella est resté dans le combat, montrant régulièrement une volonté d’échanger.

À la fin de la neuvième, Porter ne semblait même pas fatigué alors qu’il revenait dans son coin après trois autres minutes d’action réussies. Porter a augmenté son attaque dans le dixième, mais Formella a continué à rester sur ses pieds. Bien qu’il ait maintenant peu de chances de gagner, le combattant allemand était toujours capable de ne pas être arrêté. Néanmoins, Porter a traversé le onzième.

Le dernier tour a vu Porter essayer de terminer les choses avant la cloche finale. Formella était peut-être plus habile que ce que certains lui avaient attribué (bien que Porter ait clairement indiqué avant le combat que Formella était un ennemi qui devait être traité sérieusement), mais il n’avait pas ce qu’il fallait pour gagner. Porter a remporté la manche et le combat avec des scores de 120-108, 120-108 et 120-108.