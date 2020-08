Jermell Charlo: «Si Floyd veut revenir, il vaut mieux croire qu’il va me combattre d’abord

Publié le 14/08/2020

Par: Hans Themistode

Malgré son concours d’exhibition contre Tenshin Nasukawa, Floyd Mayweather n’est pas entré dans un ring de boxe depuis son KO au dixième tour en 2017 contre Conor McGregor. Pourtant, cela n’a pas empêché d’innombrables boxeurs de l’appeler.

Ajoutant son nom au tirage au sort de Mayweather qui semble avoir été fermé depuis longtemps, est l’actuelle liste de titres des poids moyens Jermell Charlo de WBC Jr.

Mayweather a toujours gardé la porte ouverte juste assez pour que ceux du monde de la boxe spéculent s’il reviendrait. Il a récemment affirmé à la fin de 2019 qu’il entrerait en fait sur le ring cette année, mais rien ne s’est réellement matérialisé à partir de son annonce.

S’il revient ou non sur le ring est une question ambiguë. Mais s’il décide de lacer les gants à nouveau, Charlo pense qu’il n’y a qu’un seul nom qu’il devrait appeler.

« Si Floyd veut revenir, alors mieux vaut croire qu’il va me battre en premier », a déclaré Charlo lors d’un récent coup de gueule en direct sur Instagram. «S’il veut combattre un boxeur et non un combattant MMA. S’il veut combattre un boxeur et qu’il veut un combat dur, alors appelle-moi.

Une confrontation entre Charlo et Mayweather n’a jamais failli se produire dans le passé et semble être un rêve encore plus grand en ce moment. Mayweather, 43 ans, a été liée à Manny Pacquiao, champion du monde de huit divisions et ancien rival, ainsi qu’à plusieurs stars du MMA, dont Conor McGregor et Khabib Nurmagomedov.

Charlo, d’autre part, a sa propre entreprise à gérer. Le 26 septembre, au Mohegan Sun Casino d’Uncasville dans le Connecticut, il affrontera le champion unifié Jeison Rosario à la carte.

En aucun cas Charlo ne néglige son adversaire, mais une victoire, du moins selon lui, est une garantie.

S’il sort de ce concours avec la main levée, Charlo aura un dossier presque parfait et trois des quatre titres à 154 livres. Pourtant, même avec sa popularité croissante et son cas de trophées débordant, le natif de Houston pense que Mayweather le fera et devrait l’éviter s’il revenait.

«Je vais être honnête, me battre, le risque n’est pas le même», a expliqué Charlo. «La récompense et le risque ne correspondent pas et je le comprends. Je dirais donc à Floyd de faire tout ce qu’il peut pour continuer à gagner de l’argent et nourrir sa famille. Mais il y a des gens dans ce monde de la boxe dont tu veux rester à l’écart et je sais consciemment que je suis l’un d’eux. «