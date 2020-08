Publié le 15/08/2020

Par:

Sean Crose

Boxe,

de par sa nature même, est un sport controversé. Bien au-dessus

des personnalités, une histoire riche en crimes, en corruption et en racisme,

matchmaking discutable, décisions extrêmement discutables … tout cela ajoute

jusqu’à un effort sportif qui soulève perpétuellement les sourcils.

Parfois, cependant, le sport fait les choses correctement. Et quand c’est le cas, c’est

s’élève à des hauteurs olympiennes. Il y a une raison, après tout,

que Rocky parle d’un boxeur plutôt que, disons, d’un membre du Dallas

Cowboys … le simple fait que la boxe inspire plus que la plupart des autres

efforts. Que ce soit Jack Johnson ou Muhammad Ali représentant

leurs croyances ou les milliers d’indicibles que le jeu de combat a soulevé

de pauvreté, on ne peut nier les vertus qui vont de pair avec

le sport le plus difficile du monde. C’est pourquoi, même aujourd’hui, gagner un

la ceinture de championnat est un couronnement.

Et

personne n’a prouvé plus digne d’une ceinture de championnat que Bridger

Walker, un jeune homme qui s’est montré récemment à la hauteur de quelques

pourrait imaginer, doit moins imiter. Le World Boxing Council l’a dit

meilleur: « A

il y a quelques jours, Bridger Walker, un garçon de six ans du Wyoming,

States, a sauvé sa sœur d’une attaque de chien. Ce n’était pas un

acte d’héroïsme, cependant. Walker a payé un prix pour son altruisme. Comme

le WBC déclare, le jeune homme a subi «de graves blessures à son

visage et d’autres parties de son corps. Alors que le WBC, comme virtuellement

chaque entité impliquée dans la boxe, a une histoire qui peut parfois

lève les sourcils, il ne fait aucun doute que l’organisation a fait le

bonne chose en ce qui concerne le héros du Wyoming.

« Young Bridger a été nommé par le World Boxing Council comme le champion honoraire pour ses actions courageuses extraordinaires », a déclaré le WBC, « risquant sa propre vie pour protéger sa jeune sœur. » Et pour cet acte inspirant, la WBC a fait de l’enfant l’une de ses célèbres ceintures vertes – un immense honneur s’il y en a jamais eu. Les plus grands noms de la boxe des cinquante dernières années ont remporté des paris sur la WBC, notamment des noms comme Ali, Tyson, Leonard et Mayweather. « Bridger a déjà reçu sa ceinture », a écrit le WBC en juillet, « qui le considère comme le champion honoraire WBC, ainsi que des cadeaux pour lui et sa sœur. »

Ceinture WBC de Muhammad Ali – Photo de .

Ses

il convient de noter que le WBC n’avait pas besoin de beaucoup

cadeau Bridger avec une ceinture. Bien sûr, cela a fait une bonne publicité, mais

la publicité n’est bonne que comme prochain titre. En reconnaissant Bridger

pour ses actions, l’organisation a montré quelles valeurs le sport de

la boxe peut vraiment représenter – même si c’est parfois difficile à dire

sous toute la controverse. Comme l’écrit le WBC, Bridger a reçu le

ceinture «pour ses actions courageuses qui représentent le meilleur absolu

valeurs de l’humanité. »