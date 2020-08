C’est officiel. Seize équipes sont sur le point de frapper la glace entre Toronto et Edmonton alors que les séries éliminatoires de la Coupe Stanley commencent avec le premier tour.

Mais qui patinera avec la Coupe Lord Stanley à la fin est une supposition pour tous parce que, eh bien, 2020.

Les Blackhawks et les Canadiens étaient respectivement les 23e et 24e équipes du classement de la ligue lorsque la saison a dû faire une pause en raison de la pandémie et maintenant ils affronteront les Golden Knights et les Flyers au premier tour. Sans oublier que ni Vegas ni Philadelphie n’ont remporté le trophée des présidents ou n’ont dirigé leur conférence le 12 mars, lorsque la saison régulière s’est arrêtée. Ces deux équipes, les Bruins et les Blues, se dirigent vers les séries éliminatoires en tant que têtes de série n ° 4.

Les séries éliminatoires de la LNH commencent le 11 août avec le match d’ouverture avec un nouveau match de la série de premier tour 2019 qui a vu les Blue Jackets parvenus à évincer Lightning, vainqueur du trophée des présidents (et l’équipe de 62 victoires), lors d’un balayage. Si certaines séries tiennent la distance, il pourrait y avoir cinq matchs 7 le dernier jour du premier tour le 23 août.

Vous trouverez ci-dessous tout ce qu’il faut savoir pour regarder les séries éliminatoires de la LNH 2020, y compris les programmes télévisés série par série et les informations de diffusion en direct.

Support pour les séries éliminatoires de la LNH 2020

Scores et résultats de la LNH

Toutes les heures de l’Est

Conférence Est

Flyers de Philadelphie (1) vs Canadiens de Montréal (8)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mer.12 août 20 h NBCSN, CBC, SN, TVAS PHI, 2-1 (PHI mène 1-0) 2 ven 14 août 15 h NBCSN, CBC, SN, TVAS MTL, 5-0 ( Série à égalité 1-1) 3 dim., 16 août 20 h NBC, CBC, SN, TVAS 4 mardi 18 août 15 h NBCSN * 5 mer., 19 août À déterminer À déterminer * 6 ven., 21 août À déterminer À déterminer * 7 Dim., 23 août À déterminer À déterminer

Tampa Bay Lightning (2) contre les Blue Jackets de Columbus (7)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mardi 11 août 15 h NBCSN, SN, TVAS TBL, 3-2 (5OT) (TBL mène 1-0) 2 jeudi 13 août 15 h NBCSN, SN, TVAS CBJ, 3-1 (série à égalité 1-1) 3 sam., 15 août 19h30 NBCSN, SN360, TVAS TBL, 3-2 (TBL mène 2-1) 4 lun., 17 août 15 h NBCSN, SN, TVAS * 5 mer. ., 19 août À déterminer À déterminer * 6 ven., 21 août À déterminer À déterminer * 7 sam., 22 août À déterminer À déterminer

Capitals de Washington (3) contre Islanders de New York (6)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mer. 12 août 15 h NBCSN, SN, TVAS NYI, 4-2 (NYI mène 1-0) 2 vendredi 14 août 20 h NBCSN, FX-CA, TVAS NYI, 5-2 (NYI mène 2-0) 3 dim., 16 août 12 h USA, SN360, TVAS 4 mardi 18 août 20 h NBCSN * 5 jeudi 20 août à déterminer à déterminer * 6 samedi 22 août à déterminer à déterminer * 7 Dim., 23 août À déterminer À déterminer

Bruins de Boston (4) contre les Hurricanes de la Caroline (5)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mardi 12 août 11 h NBCSN, CBC, SN, TVAS BOS, 4-3 (2OT) (BOS mène 1-0) 2 jeudi 13 août 20 h NBCSN, CBC, SN, TVAS CAR, 3 -2 (série à égalité 1-1) 3 sam., 15 août à midi NBCSN, SN, TVAS BOS, 3-1 (BOS mène 2-1) 4 lun., 17 août 20 h NBCSN, CBC, SN, TVAS * 5 mer., 19 août à déterminer à déterminer * 6 jeu., 20 août à déterminer à déterminer * 7 dim., 23 août à déterminer à déterminer

Conférence occidentale

Vegas Golden Knights (1) contre les Blackhawks de Chicago (8)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mardi 11 août 22 h 30 NBCSN, SN, TVAS VGK, 4-1 (VGK mène 1-0) 2 jeudi 13 août 17 h 30 NBCSN, SN360, TVAS VGK, 4-3 ( OT) (VGK mène 2-0) 3 sam., 15 août 20 h NBCSN, CBC, SN, TVAS VGK, 2-1 (VGK mène 3-0) 4 dim., 16 août 18 h 30 NBCSN, SN1, SN360, TVAS * 5 mar., 18 août à déterminer à déterminer * 6 jeu., 20 août à déterminer à déterminer * 7 sam., 22 août à déterminer à déterminer

Avalanche du Colorado (2) contre les Coyotes de l’Arizona (7)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mer. 12 août 17 h 30 NBCSN, SN360, TVAS COL, 3-0 (COL mène 1-0) 2 ven.14 août 14 h NHLN, SN360, TVAS COL, 3-2 (COL mène 2-0) 3 sam., 15 août 15 h CNBC, SN360, TVAS ARI, 4-2 (COL conduit 2-1) 4 lun. 17 août 17 h 30 NBCSN, FX-CA, TVAS * 5 Mer., 19 août À déterminer À déterminer * 6 Ven 21 août À déterminer À déterminer * 7 Dim. 23 août À déterminer À déterminer

Stars de Dallas (3) contre Flames de Calgary (6)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mardi 11 août 17 h 30 NBCSN, CBC, SN, TVAS CGY, 3-2 (CGY mène 1-0) 2 jeudi 13 août 22 h 30 NBCSN, CBC, SN, TVAS DAL, 5-4 (série à égalité 1-1) 3 ven., 14 août 22 h 30 NBCSN, CBC, SN, TVAS CGY, 2-0 (CGY mène 2-1) 4 dim., 16 août 14 h NBCSN , CBC, SN, TVAS * 5 mar., 18 août à déterminer à déterminer * 6 jeu., 20 août à déterminer à déterminer * 7 sam., 22 août à déterminer à déterminer

Blues de Saint-Louis (4) contre Canucks de Vancouver (5)

Jeu

Date

Temps

chaîne TV

But

1 mer.12 août 22h30 NBCSN, CBC, SN, TVAS VAN, 5-2 (VAN mène 1-0) 2 ven.14 août 18h30 NHLN, SN, TVAS VAN, 4- 3 (OT) (VAN mène 2-0) 3 dim., 16 août 22h30 CNBC, SN, TVAS 4 lun., 17 août 22h30 NBCSN, CBC, SN, TVAS * 5 mer., 19 août à déterminer à déterminer * 6 ven., 21 août à déterminer à déterminer * 7 dim. 23 août à déterminer à déterminer

Comment fonctionnent les éliminatoires de la LNH?

La LNH a organisé une «ronde de qualification» dans chaque conférence avant le début officiel des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020. Les quatre premières têtes de série de chaque conférence ont chacune obtenu une place automatique en séries éliminatoires, laissant les 5 à 12 têtes de série de chaque conférence s’affronter dans la meilleure des cinq séries afin de déterminer les places restantes dans la fourchette des séries éliminatoires.

Pendant ce temps, les quatre premières têtes de série ont participé à un tournoi à la ronde afin de déterminer leur classement pour la première manche, les Flyers et Avalanche obtenant les têtes de série n ° 1 dans leurs conférences respectives.

Maintenant que la fourchette des séries éliminatoires est établie, chaque série sera au meilleur de sept du premier tour jusqu’à la finale de la Coupe Stanley, comme il est d’usage. La seule différence majeure est que les équipes des deux conférences se re-ensemenceront après chaque tour, plutôt que les semences spécifiques à la division ces dernières années.

PLUS: Tout savoir sur les bulles de la LNH

Calendrier de la LNH 2020

La première ronde des éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 débutera le mardi 11 août et la série se terminera au plus tard le dimanche 23 août si les matchs 7 sont nécessaires. Le deuxième tour débuterait le 24 août, suivi de la finale de la conférence, provisoirement prévue le 8 septembre en fonction des résultats du deuxième tour.

La finale de la coupe Stanley doit débuter le 22 septembre et se terminer au plus tard le 4 octobre.

Tour 1

Mardi 11 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 1: Blue Jackets contre Lightning 15 h HE NBCSN, SN Jeu 1: Flames contre Stars 17 h 30 HE NBCSN, SN Jeu 1: Blackhawks contre Golden Knights 22 h 30 HE NBCSN, SN

Mercredi 12 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 1: Hurricanes vs Bruins 11 h HE NBCSN, SN Match 1: Islanders vs Capitals 15 h HE NBCSN, SN Match 1: Coyotes vs Avalanche 17 h 30 HE NBCSN, SN Match 1: Canadiens vs Flyers 20 h ET NBCSN, SN, CBC Game 1: Canucks vs Blues 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Jeudi 13 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 2: Blue Jackets contre Lightning 15 h HE NBCSN, SN Jeu 2: Blackhawks contre Golden Knights 17 h 30 HE NBCSN, SN360 Jeu 2: Hurricanes contre Bruins 20 h HE NBSCN, SN, CBC Jeu 2: Flames contre . Stars 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Vendredi 14 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 2: Coyotes vs Avalanche 14 h HE NHLN, SN, CBC Match 2: Canadiens vs Flyers 15 h HE NBCSN, SN, CBC Match 2: Canucks vs Blues 18 h 30 HE NHLN, SN Match 2: Islanders vs . Capitals 20 h HE NBCSN, FX-CA Game 3: Stars vs Flames 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Samedi 15 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Jeu 3: Bruins contre Hurricanes Noon ET NBC, SN Jeu 3: Avalanche contre Coyotes 15 h HE CNBC, SN360 Jeu 3: Lightning contre Blue Jackets 19 h 30 HE NBCSN, SN360 Jeu 3: Golden Knights contre Blackhawks 8 pm ET NBC, SN, CBC

Dimanche 16 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 3: Capitals vs Islanders Noon ET USA, SN360 Match 4: Stars vs Flames 14 h HE CNBC, SN, CBC Match 4: Golden Knights vs Blackhawks 18 h 30 HE NBCSN, SN1 Match 3: Flyers vs Canadiens 20 h HE NBC, SN, CBC Game 3: Blues vs Canucks 22 h 30 HE NBCSN, SN

Lundi 17 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

Match 4: Lightning vs Blue Jackets 15 h HE NBCSN, SN Match 4: Avalanche vs Coyotes 17 h 30 HE NBCSN, FX-CA Game 4: Bruins vs Hurricanes 20 h HE NBCSN, SN, CBC Game 4: Blues vs Canucks 22 h 30 HE NBCSN, SN, CBC

Mardi 18 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 5: Blackhawks vs Golden Knights à déterminer à déterminer * Game 5: Flames vs Stars à déterminer à déterminer Match 4: Flyers vs Canadiens 15 h HE NBCSN Match 4: Capitals vs Islanders 20 h HE NBCSN

Mercredi 19 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Jeu 5: Canadiens contre Flyers à déterminer à déterminer * Jeu 5: Blue Jackets contre Lightning à déterminer à déterminer * Jeu 5: Hurricanes vs Bruins à déterminer à déterminer * Jeu 5: Coyotes contre Avalanche à déterminer à déterminer * Jeu 5: Canucks vs Blues à déterminer À déterminer

Jeudi 20 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Jeu 5: Islanders vs Capitals TBD TBD * Game 6: Bruins vs Hurricanes TBD TBD * Game 6: Golden Knights vs Blackhawks TBD TBD * Jeu 6: Stars vs Flames TBD TBD

Vendredi 21 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 6: Flyers vs Canadiens TBD TBD * Game 6: Lightning vs Blue Jackets TBD TBD * Game 6: Avalanche vs Coyotes TBD TBD * Match 6: Blues vs Canucks TBD TBD

Samedi 22 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Jeu 7: Bue Jackets vs Lightning TBD TBD * Game 6: Capitals vs Islanders TBD TBD * Game 7: Blackhawks vs Golden Knights TBD TBD * Game 7: Flames vs Stars TBD TBD

Dimanche 23 août

Correspondre

Temps

chaîne TV

* Match 7: Canadiens vs Flyers TBD TBD * Game 7: Islanders vs Capitals TBD TBD * Match 7: Hurricanes vs Bruins TBD TBD * Match 7: Coyotes vs Avalanche TBD TBD * Match 7: Canucks vs Blues TBD TBD

Round 2: 24 août

Finales de la conférence: 8 septembre (provisoire)

Finale de la Coupe Stanley: 22 septembre (provisoire)