Les Capitals de Washington ont été éliminés des séries éliminatoires de la Coupe Stanley 2020 par les Islanders de New York jeudi soir et, parallèlement à leur sortie de la bulle de Toronto, on s’attend à ce qu’une équipe qui a remporté la première Coupe de la franchise il y a à peine deux ans soit démantelée.

«Je pense que ce noyau et ce qu’ils ont pu faire certainement au cours des six années où je fais partie de cette organisation, ce noyau a été extrêmement fort», a déclaré l’entraîneur Todd Reirden après la raclée 4-0 des Caps. dans le jeu 5. « Pour gagner cinq championnats de division d’affilée. . . et évidemment, nous n’avons eu qu’une seule Coupe Stanley à ce moment-là, c’est donc une ligue difficile à gagner et vous avez besoin que les choses aillent à votre façon et vous devez faire en sorte que les gens profitent des opportunités et que tout le monde joue au sommet de sa forme , et ce n’est pas ce qui s’est passé cette année. »

L’un des joueurs qui devrait déménager lors de l’ouverture de l’agence libre en octobre est le gardien Braden Holtby, qui est un incontournable de la DMV depuis ses débuts en novembre 2010.

« Certainement une chance. Qui sait? » a déclaré Holtby lorsqu’on lui a demandé s’il s’était habillé pour la dernière fois en tant que capitale. « Vivez un jour à la fois et partez de là. Plus maintenant c’est juste, celui-ci va piquer un peu.

« Il suffit de prendre un jour à la fois et de voir où cela mène. »

L’agent libre bientôt sans restriction sortira de la pire année statistique de sa carrière. En 48 matchs de saison régulière (47 départs), Holtby a affiché pour la première fois un pourcentage d’arrêt inférieur à 0,900 (0,897) et un moins-16,76 buts enregistrés au-dessus de la moyenne. Le vainqueur du trophée Vezina 2014-2015 et cinq fois All-Star a disputé tous les matchs des séries éliminatoires des Caps après que son héritier présumé et le nouveau n ° 1 attendu à Washington, Ilya Samsonov, se soit blessé et ne se soit pas rendu à Toronto. .

« Juste déçu », a déclaré Holtby. « Nous avions plus à donner et nous n’avons tout simplement pas trouvé le moyen de le faire. Ce n’est jamais une chose amusante à vivre. C’est l’une de ces choses, [the Islanders] bien joué, ils ont pu gagner et [I] leur souhaite la meilleure des chances. C’est frustrant pour nous d’avoir plus à donner et de ne pas trouver le moyen de le faire. «

Alors que Samsanov s’apprête à prendre le relais la saison prochaine, la question est maintenant: où va Holtby? Il termine un contrat de 30,5 millions de dollars sur cinq ans (6,1 millions de dollars AAV), et la probabilité qu’il obtienne un autre contrat haut de gamme est faible; cependant, il pourrait y avoir une demande pour les services du joueur de 30 ans au début de la saison 2020-2021.

Voici cinq équipes qui pourraient utiliser les compétences et l’expérience de Holtby dans le pli:

Oilers d’Edmonton

Oui. S’il s’agissait d’une liste numérotée, ce serait les numéros 1 à 5.

Les Oilers doivent ajouter des éléments pour faire passer l’aiguille d’une équipe décente à un véritable prétendant à la Coupe Stanley. Renforcer leur ligne bleue est la clé, mais ils ont également besoin d’aide entre les tuyaux; Mike Smith (.783 pourcentage d’arrêt) et Mikko Koskinen (.889) ont eu du mal dans le filet lors du tour de qualification. Holtby a enregistré un pourcentage d’arrêts de .906 en huit matchs éliminatoires cette année, et il apporte également une riche expérience en séries éliminatoires: 97 apparitions (96 départs), un impressionnant pourcentage d’arrêts de .926 et une Coupe Stanley.

Holtby a passé 10 ans avec Alex Ovechkin devant lui; il aurait l’air bien habillé à côté d’une autre superstar, Connor McDavid.

Requins de San Jose

Les gardiens de but des Sharks ne sont pas bons. Aaron Dell et Martin Jones ont tous deux éprouvé des difficultés la saison dernière alors que San Jose a accordé 3,21 buts par match, le cinquième plus grand nombre de la LNH. Dell est un UFA, ce qui laisse une place ouverte à un nouveau gardien.

Ouragans de la Caroline

Petr Mrazek et James Reimer sont tous deux sous contrat pour la saison prochaine et ils ont tenu bon en séries éliminatoires, mais l’un ou l’autre est-il n ° 1? C’est à débattre.

Ils ont tous les deux eu de meilleurs chiffres que Holtby cette saison – Mrazek a terminé 47e dans la LNH avec un pourcentage d’arrêt de 0,905; Reimer a terminé 29e avec 0,914 – mais aucun n’a son palmarès ni son expérience en séries éliminatoires. Les Hurricanes devraient avoir l’une des meilleures défenses de la LNH la saison prochaine, menés par Jaccob Slavin, Dougie Hamilton, Brady Skjei et Jake Gardiner. La Caroline a accordé le deuxième moins de tirs au but par match (29,3) en 2019-2020, ce qui pourrait profiter à Holtby.

Sénateurs d’Ottawa

Craig Anderson, 39 ans, est un UFA en attente et la retraite est une possibilité. Marcus Hoberg n’est probablement pas prêt à être un gardien n ° 1. Cela laisse une ouverture à Ottawa. Holtby pourrait jouer le rôle à court terme, mais voudrait-il être un palliatif pour une jeune équipe qui concourra certainement pour une place en séries éliminatoires la saison prochaine mais n’est pas encore un prétendant aux séries éliminatoires?

Red Wings de Détroit

Les Red Wings présentent les mêmes questions concernant la jeunesse et l’expérience. Détroit n’ira nulle part de si tôt, mais l’ailier de longue date Jimmy Howard – qui était l’un des quatre gardiens de but utilisés à Hockeytown en 2019-2020 – est également un UFA en attente. L’équipe pourrait être à la recherche d’un vétéran pour régler le carrousel.