Bre Tiesi ouvre un compte OnlyFans après le divorce de Johnny Manziel

Bre Tiesi a ouvert un compte OnlyFans après avoir demandé le divorce de Johnny Manziel.

Le mouvement intervient dans la foulée de la séparation du couple. Tiesi a initialement demandé le divorce de Manizel fin 2019, mais la procédure a été retardée pour diverses raisons. En conséquence, deux d’entre eux sont maintenant dans un état de flux – ni ensemble ni officiellement séparés d’une manière reconnue par la loi.

Cela étant dit, Manziel et Tiesi semblent aller de l’avant. Le premier publie activement sur les réseaux sociaux et semble être de bonne humeur. Ce dernier, quant à lui, se lance dans une nouvelle opportunité lucrative.

Dans un message sur OnlyFans publié mardi, Tiesi suggère qu’elle est enthousiasmée par ce qui pourrait être à venir.

«Salut les gars», a-t-elle écrit.

«Je suis ravi de commencer ce voyage avec vous et de partager davantage mon monde avec vous. J’ai hâte de partager des choses que je n’ai jamais montrées ailleurs et de vous donner enfin un aperçu de ma vie, devant et derrière la caméra. Ne soyez pas un étranger, envoyez-moi un message et dites bonjour! »

Tiesi et Manziel se sont séparés après l’avoir accusé de tricherie dans une publication publique sur les réseaux sociaux. Le message a été publié en 2019 – un an après le mariage du couple en 2018.

Les deux se sont initialement réunis en 2016, à une époque où l’avenir du football de Manziel semblait beaucoup plus prometteur qu’il ne l’était vers la fin de leur période conjugale.

Il reste à voir dans quelle mesure le compte OnlyFans de Tiesi finira par réussir.

