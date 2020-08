Bruce Arians explique en quoi Tom Brady est différent de Jameis Winston

Bruce Arians a expliqué cette semaine en quoi Tom Brady est différent de Jameis Winston.

Bien que les personnes qui ont passé les dernières années à regarder les deux quarts puissent probablement écrire un livre sur les différences entre les deux, les Ariens ont cité une distinction spécifique.

« Il parle. Écoute, dit-il.

«Je veux dire, tu dois être un idiot pour ne pas écouter le gars. Et c’est un gars formidable dans les vestiaires, en particulier avec les jeunes joueurs, en les aidant et en les entraînant sur et en dehors du terrain. Alors oui, ça a changé beaucoup de choses. «

«C’est totalement différent. Quand Brady parle, vous écoutez. Il faut être idiot pour ne pas l’écouter. Cela a changé beaucoup de choses. »@ Buccaneers HC @BruceArians dit que le 🐐 a déjà eu un impact sur l’équipe Entretien complet: https://t.co/bs2v87Tcq0 pic.twitter.com/qbYyqayool – TikiAndTierney (@TikiAndTierney) 21 août 2020

Les informations d’identification que Brady apporte aux Buccaneers de Tampa Bay parlent d’elles-mêmes. Il est six fois champion du Super Bowl et, aux yeux de beaucoup de gens, le plus grand quart-arrière à avoir jamais joué le jeu.

Le sentiment populaire est que lui, associé à une offensive très talentueuse de Bucs, est la recette du succès. Et parfois, ce genre de confiance est tout ce qu’il faut à une équipe en développement pour franchir le pas nécessaire au niveau suivant.

La culture est la clé pour gagner un Super Bowl. Dans l’estimation des Ariens, Brady rehausse la culture dans son vestiaire rien que par sa simple présence.

«Je pense que Tom a fait un pas en avant et nous travaillons plus intelligemment», a déclaré l’entraîneur-chef plus tôt cette semaine.

En relation: Une fille qui s’est connectée avec 7 joueurs Suns désavoués par les parents et licenciée

Bruce Arians aime Tom Brady

Il va sans dire que les Ariens sont ravis de l’arrivée de Brady par son organisation.

Le joueur de 67 ans a clairement fait savoir à la fin de la saison dernière qu’il n’était pas le plus grand fan de Winston, il aurait donc probablement été satisfait de toute sorte de mise à niveau. Obtenir sans doute le quart-arrière GOAT s’est avéré être la cerise sur le gâteau.

La saison dernière, Winston a montré pourquoi les Ariens le trouvaient si exaspérant. Il a mené la NFL dans les verges par la passe et les complétions, tout en menant simultanément la ligue en matière de choix et de chiffres d’affaires totaux. Si cela ne suffisait pas, il a également établi un record du plus grand nombre d’interceptions retournées pour des touchés en une seule saison.

Brady n’est évidemment plus au sommet de son art physiquement, mais au moins il apporte une conscience mentale à l’attaque que vous ne pouviez tout simplement pas obtenir de Winston.

Winston pouvait encore changer les choses et est devenu un grand quart-arrière sous la tutelle de Sean Payton avec les Saints de la Nouvelle-Orléans, mais il n’allait nulle part rapidement sous les Ariens.

En relation: Les uniformes des Raiders de Las Vegas changent en 2020-21

Bruce Arians aussi étourdi à propos de Rob Gronkowski

Remplacer Winston par Brady n’a pas été la seule chose qui a fait sourire les Ariens pendant cette intersaison. L’ajout de Rob Gronkowski était également énorme.

Quand il est en bonne santé, Gronkowski est sans doute le meilleur bout serré de la ligue. La grande question avec lui a toujours été ses blessures.

Cette semaine, le futur Hall of Famer a parlé de sa santé et de ce qu’il ressentait à l’approche de la nouvelle saison.

«Je me sens bien là-bas», a déclaré Gronkowski.

«Mon corps se sent bien – c’est pourquoi je suis revenu au jeu, et c’est comme ça que je veux bouger. Je veux bouger comme j’étais à l’époque, cela ne fait aucun doute.

«Pourquoi… est-ce que je voudrais revenir au jeu et bouger comme du caca? Je suis ici pour bouger; Je suis ici pour faire des pièces de théâtre; Je suis ici pour bloquer dans le jeu de course; Je suis ici pour jouer dans le jeu des passes. »

Les Ariens semblaient faire écho à ce sentiment.

«Il n’a pas de coudière gigantesque», a observé l’entraîneur-chef.

«Il bouge. Il court à nouveau vite. Il a un excellent contrôle corporel. Certaines choses – la raideur que j’ai constatée à la fin de sa carrière avec toutes les blessures – on dirait que ça a disparu. «

Sur le papier, les Buccaneers ont l’air très redoutables. Tant que tout sur le terrain se rassemble aussi bien que ce n’est pas le cas, cette équipe pourrait faire beaucoup de bruit en 2020.

En relation: Deshaun Watson a un objectif spécial 2020 pour les Texans