Manchester United a dévoilé le nouveau maillot extérieur qu’ils porteront lors de leurs voyages pour la saison 2020-21 et a, de manière appropriée, envoyé ses stars sur la route pour le lancement.

Il peut sembler noir sur certaines des images promotionnelles, mais la chemise est en fait une nuance de vert très sombre («vert de la terre de légende», selon les fabricants Adidas) et présente un motif subtil composé de taches dessinées à la main et peintes.

La palette maussade et le motif dessiné à la main sont compensés par une garniture blanche surprenante, le tout apparemment créé en hommage aux fans résistants de United et au sentiment de camaraderie qu’ils partagent.

Comme un autre clin d’œil au contingent itinérant du club, le nouveau maillot a été révélé en utilisant une gamme de moyens de transport utilisés par les supporters pour atteindre les stades adverses à travers le pays.

On ne peut qu’imaginer que c’est la première et la seule fois que Bruno Fernandes monte à bord du bus 255 de la gare de Piccadilly à Old Trafford.

Les stars de l’équipe féminine du club, dont Millie Turner, Ella Toone, Jess Sigsworth et Katie Zelem, ont également reçu une carte System One Travel et se sont dirigées vers le pont supérieur.

Pendant qu’Aaron Wan-Bissaka modélisait sa nouvelle chemise dans une cage d’escalier faiblement éclairée à un arrêt de tram Metrolink.

United portera son nouveau maillot pour la toute première fois face à Séville lors de sa demi-finale de Ligue Europa à Cologne, en Allemagne, dimanche.

En effet, le club espagnol a plutôt gâché la surprise en début de semaine en publiant une liste officielle des tenues de l’UEFA pour le match sur son site Web, révélant ainsi les nouveaux maillots de United plusieurs jours avant le lancement.