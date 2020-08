Malgré une rare performance à Daytona dimanche, Kevin Harvick reste bien en avance sur tout le monde au classement de la NASCAR Cup Series 2020.

La victoire de Chase Elliott dans le Go Bowling 235 l’a propulsé à la quatrième place aux points et a réduit la sécurité en séries éliminatoires de Kyle Busch et Matt DiBenedetto. Il a également marqué une autre course sans victoire pour Jimmie Johnson ou Erik Jones, laissant les deux pilotes du mauvais côté de la bulle d’après-saison.

Il y a trois autres courses dans la saison NASCAR 2020, ce qui signifie que la lutte pour une place en séries éliminatoires devient désespérée pour de nombreux pilotes.

Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la façon dont la série de coupes se présente après le Go Bowling 235 à Daytona dimanche.

Qui a remporté une course NASCAR en 2020?

Tous les vainqueurs de la course sont assurés d’une place en séries éliminatoires cette saison, quel que soit le nombre de points qu’ils accumulent. Les 10 pilotes suivants ont remporté au moins une victoire en 2020 et sont en sécurité:

Kevin Harvick (6 victoires) Denny Hamlin (5) Brad Keselowski (3) Chase Elliott (3) Joey Logano (2) Cole Custer (1) Austin Dillon (1) Alex Bowman (1) Martin Truex Jr. (1) Ryan Blaney (1)

Bulle éliminatoire NASCAR

Parce que 10 pilotes ont déjà remporté une course, il ne reste que six places disponibles pour faire les séries éliminatoires en fonction des seuls points.

Cela met un certain nombre de grands noms, dont Johnson et Clint Bowyer, dans une position précaire avec trois courses de saison régulière restantes.

Rang

Chauffeur

+ 17e / -16e

11. Aric Almirola +130 12. Kurt Busch +121 13. Kyle Busch +100 14. Clint Bowyer +66 15. Matt DiBenedetto +44 16. William Byron +25 – (Coupure éliminatoire) – 17. Jimmie Johnson -25 18. Erik Jones -35 19. Tyler Reddick -57 20. Christopher Bell -146

Classement des points NASCAR après Daytona

Voici comment le classement des points de la Cup Series se dégage après le parcours routier Go Bowling 235, remporté par Elliott.

(* indique la qualification automatique pour les séries éliminatoires)

Rang

Chauffeur

Points

1 Kevin Harvick * 939 2 Denny Hamlin * 821 3 Brad Keselowski * 803 4 Chase Elliott * 775 5 Ryan Blaney * 755 6 Joey Logano * 754 7 Martin Truex Jr. * 753 8 Aric Almirola 682 9 Kurt Busch 673 10 Kyle Busch 652 11 Clint Bowyer 618 12 Alex Bowman * 610 13 Matt DiBenedetto 596 14 William Byron 577 15 Jimmie Johnson 552 16 Erik Jones 542 17 Tyler Reddick 520 18 Austin Dillon * 501 19 Christopher Bell 431 20 Cole Custer * 413 21 Bubba Wallace 412 22 Chris Buescher 403 23 Michael McDowell 403 24 Ricky Stenhouse Jr.396 25 Ryan Newman 356 26 John Hunter Nemechek 343 27 Ty Dillon 342 28 Matt Kenseth 327 29 Corey LaJoie 287 30 Ryan Preece 269 31 Daniel Suarez 248 32 Brennan Poole 163 33 Quin Houff 125 34 Kyle Larson 121 35 Ryan Sorenson 55 36 Brendan Gaughan 47 37 David Ragan 33 38 James Davison 26

Vous trouverez ci-dessous l’explication de NASCAR sur la façon dont il attribue des points:

«Chaque place à l’arrivée sur le peloton rapporte des points à un pilote, d’un maximum de 40 points au pilote qui termine premier, jusqu’à un point pour le pilote qui termine 40e. …

« Les pilotes peuvent gagner des points de course grâce à leurs performances dans les étapes 1 et 2. Les pilotes qui courent de la première à la dixième à l’issue de l’étape 1 et / ou de l’étape 2 recevront des points, à commencer par 10 points pour la première place, neuf points pour la deuxième place, jusqu’à un point pour la 10e place. Les points gagnés dans ces deux étapes sont ensuite ajoutés à ce que les pilotes gagnent après la dernière étape, qui établit les résultats complets de la course. …

« De plus, un pilote peut gagner des points éliminatoires bonus pour les éléments suivants:

Cinq points en séries éliminatoires au pilote vainqueur Un point bonus en séries éliminatoires au pilote qui remporte l’étape 1 et / ou l’étape 2 dans chaque épreuve

« Ces points sont ajoutés au total d’un pilote une fois que les séries éliminatoires commencent. Les points accumulés en éliminatoires seront reportés au début des huitièmes de finale, des huitièmes de finale et des huitièmes de finale. »