Jimmy Butler et TJ Warren s’affronteront dans un match clé lorsque les n ° 5 Miami Heat et n ° 4 Indiana Pacers ouvriront une série éliminatoire au meilleur des sept mardi après-midi près d’Orlando.

Les équipes se sont séparés dans la bulle de la NBA, Miami enregistrant sa troisième victoire consécutive contre l’Indiana cette saison avec une bataille de 114-92 lundi dernier, avant que les Pacers ne finissent par dominer le Heat avec une victoire de 109-92 vendredi qui a brisé l’égalité pour quatrième place à la Conférence Est.

Warren a gagné une place dans la première équipe All-Bubble après avoir accumulé en moyenne 31,0 points dans les huit matchs des Pacers depuis le redémarrage.

Mais Warren n’a pas connu ce niveau de succès en trois matchs contre le Heat cette saison, harcelé en 11 pour 31 au total (35,5%) et 3 en 11 sur 3 points (27,3%) tout en étant maintenu à 10,3 points par match.

Ni Warren ni Butler n’ont joué dans la finale de la saison régulière.

Butler, quant à lui, a profité de 30 lancers francs, faisant 27, dans ses trois face à face avec Warren tout en obtenant une moyenne de 17,7 points.

La querelle est devenue tendue lorsque Warren a été expulsé d’une défaite à domicile 122-108 contre le Heat en janvier pour avoir coupé le bras de Butler alors que la star de Miami se dirigeait vers le cerceau.

Butler a fait un bisou à Warren alors qu’il était escorté au vestiaire.

Une guerre de mots s’est ensuivie après le match, après quoi la NBA est intervenue et a infligé une amende aux deux joueurs – Warren 25000 $ pour sa faute Flagrant-1, Butler 35000 $ pour des commentaires faits sur les réseaux sociaux.

Les remarques étaient plus brèves et courtoises avant la série éliminatoire.

« Ecoute, je joue juste au basket », a insisté dimanche Butler. « Je vais aller là-bas et être le meilleur joueur sur le terrain. C’est ce que Miami m’a ici pour faire.

«Je ne m’inquiète pas de l’affrontement de personne, mec. On peut tuer ça. C’est mort, c’est quelque chose qui passera. Tout le monde veut en faire une histoire, mais mon travail n’est pas contre TJ Warren. C’est contre le Indiana Pacers, et mon travail consiste à aider les Miami Heat à battre les Indiana Pacers. «

A déclaré Warren lors de sa séance médiatique, « Cela fait partie du jeu, et quand vous jouez à un niveau élevé comme celui-là, vous allez rencontrer d’autres concurrents. C’est juste la nature du basket-ball. »

Un autre match clé de la série est le Bam Adebayo des Heat contre Myles Turner des Pacers, qui joue un rôle plus important dans la série en l’absence de Domantas Sabonis. Adebayo et Sabonis ont tous deux réalisé en moyenne des doubles-doubles dans la série de la saison, Adebayo obtenant 15,3 points et 11,0 rebonds en trois matchs, tandis que Sabonis a rythmé l’Indiana avec 17,5 points et 10,5 rebonds en deux concours. Il n’a pas joué dans la bulle.

Sabonis est indéfiniment avec une fasciite plantaire. Turner, quant à lui, a eu des problèmes de cou et de poignet depuis le redémarrage, mais devrait jouer dans le match d’ouverture de la série.

Le soutien de chaleur Derrick Jones Jr., qui a été transporté hors du terrain avec une blessure au cou après une collision en finale contre l’Indiana, a fait une belle récupération et est discutable pour le premier match.

Une grande disparité dans la série de la saison est survenue au niveau de la ligne de faute, où le Heat a pris en moyenne 4,2 tirs fautifs de plus par match (22,5-18,3). Ils en ont profité pour battre les Pacers par une moyenne de 4,2 points (17,5-13,3).

