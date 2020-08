LAKE BUENA VISTA, Floride (AP) Jimmy Butler a marqué 27 points et le Miami Heat a résisté à un rallye furieux pour battre les Indiana Pacers 124-115 samedi pour prendre une avance de 3-0 dans la série éliminatoire de la Conférence Est.

Goran Dragic a ajouté 24 points, Bam Adebayo avait 22 points et 11 rebonds, et Tyler Herro a marqué 20 points pour le Heat. Ils prévoient de clôturer la série du premier tour lundi.

«Nous n’entrerons jamais dans un match en pensant que nous allons perdre, a dit Butler. «Nous voulons gagner. Nous savons de quoi nous sommes capables. »

Malcolm Brogdon a établi des sommets en carrière en séries éliminatoires avec 34 points et 14 passes pour les Pacers. TJ Warren a marqué 23 points et Victor Oladipo en a ajouté 20.

Maintenant, les Pacers sont au bord de l’élimination.

«Nous savons ce qu’est le match 4, a dit l’entraîneur des Pacers, Nate McMillan. «Nous avons perdu 3-0. C’est gagner ou rentrer à la maison. Comme je l’ai dit à nos gars, vous n’êtes pas mort. Nous ne sommes pas morts. Nous avons montré à cette seconde moitié ce que nous sommes capables de faire, mais nous devons rassembler ce type d’intensité, ce type de croyance pendant 48 minutes. »

Dragic a filé à travers les Pacers et a fait un lay-up alors que le temps expirait au deuxième quart pour mettre le Heat jusqu’à 74-56. The Heat a fait 11 3 points dans la demie avec le meilleur score de l’histoire des séries éliminatoires de la franchise.

«Tout simplement ne pas jouer assez fort, ne pas exécuter, ne pas être assez physique du côté défensif, a dit Brogdon.

Indiana a ouvert la deuxième mi-temps avec une course de 12-2 pour réduire l’avance de Miami à huit.

Les Pacers ont contesté un appel dans la dernière minute du troisième quart-temps lorsque Myles Turner de l’Indiana s’est emmêlé avec Kelly Olynyk de Miami et a été appelé pour une faute de balle lâche. L’appel a été annulé et Olynyk a été appelé pour la faute de balle libre. Turner a effectué l’un des deux lancers francs pour réduire l’avance de Miami à quatre.

Indiana l’a réduit à deux points trois fois au quatrième quart.

«Nous avons parlé de la façon dont nous devrons en sortir un de la boue, a dit Butler. Nous n’allons pas faire des tirs tous les soirs, mais je pense que nous avons fait un excellent travail du côté défensif et nous sommes rendus sur la ligne de faute. »

Indiana a gagné en confiance avec sa solide seconde période.

«C’est ce que nous essayons d’accomplir et d’exécuter au cours des trois derniers matchs, a dit Brogdon. C’était vraiment la moitié que nous avons pu exécuter pleinement pendant 24 minutes. Nous allons porter cela dans le prochain match et continuerons à eux. »

TIP-INS

Heat: Dragic a marqué 11 points au premier quart. … Fait 6 des 9 3 points au premier trimestre. … A battu les Pacers 15-2 sur la ligne des lancers francs au deuxième quart.

Pacers: McMillan a reçu une faute technique au deuxième quart. … Tenue à Miami à 5 pour 19 au troisième quart. … Oladipo a commis une faute dans la dernière minute. … Turner avait 15 points et 12 rebonds.

LIGNES DE STAT

Miami a réalisé 43 de 52 lancers francs tandis que Indiana a réalisé 21 de 28.

«Je ne peux pas expliquer cela, a dit McMillan. » Je ne peux pas expliquer cela. Cinquante-deux lancers francs, c’est ridicule. … Ce sont les éliminatoires. Je pensais que certains de ces appels étaient – je juste – je ne peux pas l’expliquer. »

Butler a réalisé 17 des 20 lancers francs.

CITATION

Herro, une recrue, sur le fait de savoir s’il devient nerveux: « Non. Que ce soit la saison régulière ou un match éliminatoire, je vais sortir avec la même mentalité. Et c’est tuer et faire ce que mon équipe a besoin de moi pour obtenir un «W.» Nous avons un groupe de chiens dans notre équipe et je ne pense pas qu’aucun de nous ne devienne nerveux dans ces situations. »

SUIVANT

Le match 4 est lundi.

—

Plus AP NBA: https://apnews.com/NBA et https://twitter.com/AP-Sports